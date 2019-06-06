تردد قناة لنا السورية الجديد على قمر النايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ النايل سات 12360 راسي "V" 27500 5/6

عشاق متابعة المسلسلات السورية والتركية المدبلجة نقدم لكم اليوم من خلال موقعاحدثوالتي تعمل على بث اهم المسلسلات السورية والتركية التي حازت على شهرة واسعة وجمهور كبير داخل الوطن العربي .تعتبرمن احدث القنوات على القمر الصناعي، تقدم الدراما العربية بشكل متنوع هذا إلى جانب اهتمامها بالدراما السورية والمصرية، وتعد من القنوات العربية المميزة في مجال عرض المسلسلات الدرامية السورية الجديدة والمميزة، مما جعلها تحصل على شعبية واسعة في سوريا وعدد من الدول العربية مما شجعها على عرض بعض المسلسلات التركية المدبلجة للعربية التي حازت على شهرة واسعة داخل الوطن العربي وشعبية كبيرة من المشاهدين، وكما تحرصعلى منافسة العديد من القنوات العربية ومن اهم هذه القنوات :تعملعلى توفير مجموعة مميزة من أهم المسلسلات الدرامية السورية وعرضها من، وترفع القناة شعار ““، وفي الفترة الأخيرة جمعت القناة عدد كبير من المتابعين الجدد ونسب المشاهدة العالية بسبب عرضها بعض المسلسلات المميزة، ومن أهم هذه المسلسلات :مسلسل بقعة ضوء 2، مسلسل الواق واق، مسلسل غزلان في غابة الذئاب، مسلسل شفيق ونظيره، مسلسل وردة شامية، مسلسل رائحة روح، مسلسل أبناء القهر، مسلسل الفوارس، مسلسل أرواح عارية، مسلسل يوميات مدير عام، مسلسل وادي الذئاب، مسلسل عائلتي وأنا، وغيرهم من المسلسلات المميزة .وفي الفترة الاخيرةواجهت الكثير من المشاكل من خلال بثها ترددها على قمرمن تشويش و انقطاع في التردد، مما جعل البحث يزداد على، وجعل القناة تقوم بتعديل التردد على النايل سات لتعمل على بث محتواها على مدار اليوم دون انقطاع او تشويش، وصرحت القناة انها سوف تعود لبث محتواها علىمن خلال ترددها الجديد على النايل السات المرفق في الجدول اسفل المقال .