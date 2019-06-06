بحر الكتب
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عشاق متابعة المسلسلات السورية والتركية المدبلجة نقدم لكم اليوم من خلال موقع ترددات العرب احدث تردد قناة لنا السورية الجديد على قمر النايل سات 2019 والتي تعمل على بث اهم المسلسلات السورية والتركية التي حازت على شهرة واسعة وجمهور كبير داخل الوطن العربي .
تعتبر قناة لنا السورية من احدث القنوات على القمر الصناعي نايل سات، تقدم الدراما العربية بشكل متنوع هذا إلى جانب اهتمامها بالدراما السورية والمصرية، وتعد من القنوات العربية المميزة في مجال عرض المسلسلات الدرامية السورية الجديدة والمميزة، مما جعلها تحصل على شعبية واسعة في سوريا وعدد من الدول العربية مما شجعها على عرض بعض المسلسلات التركية المدبلجة للعربية التي حازت على شهرة واسعة داخل الوطن العربي وشعبية كبيرة من المشاهدين، وكما تحرص قناة لنا السورية على منافسة العديد من القنوات العربية ومن اهم هذه القنوات :قناة سوريا دراما .
تعمل قناة لنا السورية على توفير مجموعة مميزة من أهم المسلسلات الدرامية السورية وعرضها من تردد قناة لنا السورية على قمر نايل سات، وترفع القناة شعار “لنا ما نرى“، وفي الفترة الأخيرة جمعت القناة عدد كبير من المتابعين الجدد ونسب المشاهدة العالية بسبب عرضها بعض المسلسلات المميزة، ومن أهم هذه المسلسلات :مسلسل بقعة ضوء 2، مسلسل الواق واق، مسلسل غزلان في غابة الذئاب، مسلسل شفيق ونظيره، مسلسل وردة شامية، مسلسل رائحة روح، مسلسل أبناء القهر، مسلسل الفوارس، مسلسل أرواح عارية، مسلسل يوميات مدير عام، مسلسل وادي الذئاب، مسلسل عائلتي وأنا، وغيرهم من المسلسلات المميزة .
وفي الفترة الاخيرة لقناة لنا السورية واجهت الكثير من المشاكل من خلال بثها ترددها على قمر النايل سات من تشويش و انقطاع في التردد، مما جعل البحث يزداد على تردد قناة لنا السورية الجديد على قمر النايل سات 2019، وجعل القناة تقوم بتعديل التردد على النايل سات لتعمل على بث محتواها على مدار اليوم دون انقطاع او تشويش، وصرحت القناة انها سوف تعود لبث محتواها على النايل سات من خلال ترددها الجديد على النايل السات المرفق في الجدول اسفل المقال .
تعتبر قناة لنا السورية من احدث القنوات على القمر الصناعي نايل سات، تقدم الدراما العربية بشكل متنوع هذا إلى جانب اهتمامها بالدراما السورية والمصرية، وتعد من القنوات العربية المميزة في مجال عرض المسلسلات الدرامية السورية الجديدة والمميزة، مما جعلها تحصل على شعبية واسعة في سوريا وعدد من الدول العربية مما شجعها على عرض بعض المسلسلات التركية المدبلجة للعربية التي حازت على شهرة واسعة داخل الوطن العربي وشعبية كبيرة من المشاهدين، وكما تحرص قناة لنا السورية على منافسة العديد من القنوات العربية ومن اهم هذه القنوات :قناة سوريا دراما .
تعمل قناة لنا السورية على توفير مجموعة مميزة من أهم المسلسلات الدرامية السورية وعرضها من تردد قناة لنا السورية على قمر نايل سات، وترفع القناة شعار “لنا ما نرى“، وفي الفترة الأخيرة جمعت القناة عدد كبير من المتابعين الجدد ونسب المشاهدة العالية بسبب عرضها بعض المسلسلات المميزة، ومن أهم هذه المسلسلات :مسلسل بقعة ضوء 2، مسلسل الواق واق، مسلسل غزلان في غابة الذئاب، مسلسل شفيق ونظيره، مسلسل وردة شامية، مسلسل رائحة روح، مسلسل أبناء القهر، مسلسل الفوارس، مسلسل أرواح عارية، مسلسل يوميات مدير عام، مسلسل وادي الذئاب، مسلسل عائلتي وأنا، وغيرهم من المسلسلات المميزة .
وفي الفترة الاخيرة لقناة لنا السورية واجهت الكثير من المشاكل من خلال بثها ترددها على قمر النايل سات من تشويش و انقطاع في التردد، مما جعل البحث يزداد على تردد قناة لنا السورية الجديد على قمر النايل سات 2019، وجعل القناة تقوم بتعديل التردد على النايل سات لتعمل على بث محتواها على مدار اليوم دون انقطاع او تشويش، وصرحت القناة انها سوف تعود لبث محتواها على النايل سات من خلال ترددها الجديد على النايل السات المرفق في الجدول اسفل المقال .
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|النايل سات
|12360
|راسي "V"
|27500
|5/6