تردد قناة دلع البنات نايل سات

بحر الكتب
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متابعة قنوات الرقص الشرقي ،نقدم لكم اليوم من خلال موقع ترددات العرب احدث تردد قناة دلع البنات على النايل سات والتي تقدم حفلات وعروضات عن الرقص الشرقي .
تعتبر قناة دلع البنات من القنوات الاغاني العربية التي تهتم بعرض اجدد الاغاني الشعبية المصرية واهم عروضات الفنانات الراقصات ،كما تعد قناة دلع البنات من القنوات المصرية المميزة التي تهتم في عالم الرقص الشرقي ،وعرض اهم الفقرات الفنية المتعلقة بأفضل الراقصات الشرقيات .
كما تعمل قناة دلع البنات على منافسة بعض القنوات التي تهتم ببث أهم الأغاني العربية الشعبية ،ومن هذه القنوات :قناة شعبيات على النايل سات، قناة شقاوة على نايل سات، قناة روتانا كليب، شام اف ام الجديد على النايل سات ،كما تتنافس هذه القنوات على عرض أحدث الحفلات وحلقات التصوير لأشهر الراقصات العرب والأجانب طوال اليوم على مدار اليوم بدون توقف أو تشفير ،مما جعل قناة دلع البنات من القنوات اعلى القنوات العربية التي تهتم بعالم الرقص والاغاني مشاهدة وجعل لها عدد كبير من المتابعين والمهتمين بعالم الرقص الشرقي .
نقدم لكم اليوم من خلال موقع ترددات العرب احدث تردد لقناة دلع بنات للرقص الشرقي الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، من خلال جدول تفصيلي بمعلومات القناة لاستقبال أفضل إشارة قوية عالية الجودة على جهاز الاستقبال الخاص بكم ، اسم القناة على قائمة القنوات لجهاز الريسيفر هو Dala3 Banat TV إليكم التفاصيل عبر الجدول التالي.
تعتبر قناة دلع البنات من القنوات الاغاني العربية التي تهتم بعرض اجدد الاغاني الشعبية المصرية واهم عروضات الفنانات الراقصات ،كما تعد قناة دلع البنات من القنوات المصرية المميزة التي تهتم في عالم الرقص الشرقي ،وعرض اهم الفقرات الفنية المتعلقة بأفضل الراقصات الشرقيات .
كما تعمل قناة دلع البنات على منافسة بعض القنوات التي تهتم ببث أهم الأغاني العربية الشعبية ،ومن هذه القنوات :قناة شعبيات على النايل سات، قناة شقاوة على نايل سات، قناة روتانا كليب، شام اف ام الجديد على النايل سات ،كما تتنافس هذه القنوات على عرض أحدث الحفلات وحلقات التصوير لأشهر الراقصات العرب والأجانب طوال اليوم على مدار اليوم بدون توقف أو تشفير ،مما جعل قناة دلع البنات من القنوات اعلى القنوات العربية التي تهتم بعالم الرقص والاغاني مشاهدة وجعل لها عدد كبير من المتابعين والمهتمين بعالم الرقص الشرقي .
نقدم لكم اليوم من خلال موقع ترددات العرب احدث تردد لقناة دلع بنات للرقص الشرقي الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، من خلال جدول تفصيلي بمعلومات القناة لاستقبال أفضل إشارة قوية عالية الجودة على جهاز الاستقبال الخاص بكم ، اسم القناة على قائمة القنوات لجهاز الريسيفر هو Dala3 Banat TV إليكم التفاصيل عبر الجدول التالي.
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|النايل سات
|11137
|افقي "H"
|27500
|5/6