بحر الكتب
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 مارس 2018
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
صرحت قناة الجزيرة الاخبارية انه سوف يتم تغيير تردد القناة ،وسوف نقوم بعرض احدث تردد قناة الجزيرة الاخبارية hd نايل سات 2019 من خلال موقع ترددات العرب ،حيث يعمل الموقع على تقديم احدث ترددات القنوات العربية والاجنبية .
بعد التشويش الاخير الذي حصل على تردد قناة الجزيرة الاخبارية على النايل سات ،قامت القناة بتغيير التردد من أجل حصول المتابعين على جودة صورة وصوت احسن دون التأثير عليها او التشويش .
تعتبر قناة الجزيرة من القنوات الإخبارية التي تهتم بنقل كل ما هو جديد وحصري من اخبار محلية ودولية ،كما تعمل القناة على الحصول على اهم الاخبار الحصرية من خلال المذيعين المنتشرين في جميع أنحاء العالم ،حيث ان قناة الجزيرة أعلنت ان لديها عدد كبير من المذيعين والمصورين الذين ينقلون الاخبار الحصرية للقناة ،مما جعل القناة تنافس عدد كبير من القنوات الاخبارية المميزة ،ومن اهم هذه القنوات : قناة الرأي الكويتية الجديد، قناة الميادين، قناة مكملين على النايل سات، قناة ام بي سي 1.
كما تعمل قناة الجزيرة على اكتساب نسب مشاهدة عالية و الحصول على عدد متابعين كبير من خلال نقلها للأخبار وبعض البرامج الحصرية المنوعة والإخبارية ،كما أن القناة تنقل الاخبار على مدار الساعة طوال اليوم دون توقف مما ساعدها على الانتشار بصورة كبيرة في الشرق الاوسط .
اهم برامج قناة الجزيرة الاخبارية
ومع تغطية قناة الجزيرة للثورات العربية التي قامت في أغلب البلدان العربية واجهت قناة الجزيرة عمليات تشويش متكررة خلال الفترة الأخيرة في محاولة لتعطيل بث القناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل قناة الجزيرة على نقل اهم الاخبار الحصرية ،وتقوم ببث البرامج الاخبارية و المتنوعة التي تعمل على إثارة الجدل داخل الشوارع العربية ومن أهم هذه البرامج :
بعد التشويش الاخير الذي حصل على تردد قناة الجزيرة الاخبارية على النايل سات ،قامت القناة بتغيير التردد من أجل حصول المتابعين على جودة صورة وصوت احسن دون التأثير عليها او التشويش .
تعتبر قناة الجزيرة من القنوات الإخبارية التي تهتم بنقل كل ما هو جديد وحصري من اخبار محلية ودولية ،كما تعمل القناة على الحصول على اهم الاخبار الحصرية من خلال المذيعين المنتشرين في جميع أنحاء العالم ،حيث ان قناة الجزيرة أعلنت ان لديها عدد كبير من المذيعين والمصورين الذين ينقلون الاخبار الحصرية للقناة ،مما جعل القناة تنافس عدد كبير من القنوات الاخبارية المميزة ،ومن اهم هذه القنوات : قناة الرأي الكويتية الجديد، قناة الميادين، قناة مكملين على النايل سات، قناة ام بي سي 1.
كما تعمل قناة الجزيرة على اكتساب نسب مشاهدة عالية و الحصول على عدد متابعين كبير من خلال نقلها للأخبار وبعض البرامج الحصرية المنوعة والإخبارية ،كما أن القناة تنقل الاخبار على مدار الساعة طوال اليوم دون توقف مما ساعدها على الانتشار بصورة كبيرة في الشرق الاوسط .
اهم برامج قناة الجزيرة الاخبارية
ومع تغطية قناة الجزيرة للثورات العربية التي قامت في أغلب البلدان العربية واجهت قناة الجزيرة عمليات تشويش متكررة خلال الفترة الأخيرة في محاولة لتعطيل بث القناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل قناة الجزيرة على نقل اهم الاخبار الحصرية ،وتقوم ببث البرامج الاخبارية و المتنوعة التي تعمل على إثارة الجدل داخل الشوارع العربية ومن أهم هذه البرامج :
- برنامج مصر الليلة
- برنامج تحقيقات الجزيرة
- برنامج موجز الاخبار
- برنامج الحصاد
- برنامج هذا الصباح
- برنامج حوار خاص
- برنامج رهن الاعتقال
- برنامج على مسئوليتي
- برنامج إسأل
- برنامج رياضة في سياسة
- برنامج النشرة الاقتصادية
- برنامج النشرة الجوية
- برنامج خارج النص
- برنامج مرآة الصحافة
- برنامج للقصة بقية
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|النايل سات
|10971
|عمودي(v)
|27500
|3/4