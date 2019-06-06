تردد قناة الفجر الفلسطينية الارضية مفتوحة علي النايل سات 2019

بحر الكتب
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 مارس 2018
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تعد قناة الفجر الفلسطينية من القنوات الإخبارية المتنوعة المعروفة أيضا باسم تلفزيون الفجر ،والتي تم تأسيسها عام 1995 ،كما تعمل القناة كتلفزيون محلي موجه بثه الى دولة فلسطين من خلال مقره الرئيسي في مدينة طولكرم ،وتقدم قناة الفجر أهم التغطيات الخاصة بالقضية الفلسطينية وأهم المستجدات والتطورات التي تدور حول القضية الفلسطينية .
وتعتبر قناة الفجر واحدة من انجح القنوات الفلسطينية المشهورة داخل دولة فلسطين وخارجها ،من خلال حصولها على نسب مشاهدة عالية تعدت كل التوقعات بسبب عمل القناة على عرضها بعض البرامج الترفيهية وأهم المسلسلات المشهورة التي يتابعها أغلب الوطن العربي بجانب برامج الاخبار المهمة و عرضها لبعض المباريات العالمية والمحلية .
كما ان سياسة تردد قناة الفجر ترتكز على عدة نقاط وشروط لما يتم عرضه عبر القناة ،ومن هذه النقاط والمميزات : تمسك القناة بهويتها الفلسطينية العربية وتقديمها لكل ما يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني ،وتقديم القناة لإعلام متكامل ومتنوع يمزج بين الترفيه والتثقيف، و اختيارها للمواضيع الإجتماعية التي تتناولها من خلال أعمالها الفنية بدقة وتمييزها بين بما يتناسب مع العادات والتقاليد العربية، احتواء القناة نخبة كبيرة من الإعلاميين ومقدمي البرامج المتخصصين في مختلف المجالات وعدد كبير من المراسلين الموزعين على المدن العربية والفلسطينية .
كما تهتم قناة الفجر بعرض أخبار النجوم في الوطن العربي والحفلات الغنائية وفعاليات المهرجانات والمعارض الثقافية والأفلام الوثائقية وغيره من البطولات ،وبعض البرامج المتنوعة والترفيهية التي تجذب الكثير من العرب ،ومن أهم هذه البرامج: برنامج المواهب العربية Arab Idol الموسم الرابع، برنامج حديث الفجر ،برنامج فتاوى رمضان ،برنامج زجل ،كما تعمل قناة الفجر على تقديم نخبة من المسلسلات العربية والتركية من خلال شاشتها والتي تنال اعجاب اغلب عشاق المسلسلات العربية والتركية المدبلجة للعربية او المترجمة ،ومن أهم هذه المسلسلات :
وتعتبر قناة الفجر واحدة من انجح القنوات الفلسطينية المشهورة داخل دولة فلسطين وخارجها ،من خلال حصولها على نسب مشاهدة عالية تعدت كل التوقعات بسبب عمل القناة على عرضها بعض البرامج الترفيهية وأهم المسلسلات المشهورة التي يتابعها أغلب الوطن العربي بجانب برامج الاخبار المهمة و عرضها لبعض المباريات العالمية والمحلية .
كما ان سياسة تردد قناة الفجر ترتكز على عدة نقاط وشروط لما يتم عرضه عبر القناة ،ومن هذه النقاط والمميزات : تمسك القناة بهويتها الفلسطينية العربية وتقديمها لكل ما يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني ،وتقديم القناة لإعلام متكامل ومتنوع يمزج بين الترفيه والتثقيف، و اختيارها للمواضيع الإجتماعية التي تتناولها من خلال أعمالها الفنية بدقة وتمييزها بين بما يتناسب مع العادات والتقاليد العربية، احتواء القناة نخبة كبيرة من الإعلاميين ومقدمي البرامج المتخصصين في مختلف المجالات وعدد كبير من المراسلين الموزعين على المدن العربية والفلسطينية .
كما تهتم قناة الفجر بعرض أخبار النجوم في الوطن العربي والحفلات الغنائية وفعاليات المهرجانات والمعارض الثقافية والأفلام الوثائقية وغيره من البطولات ،وبعض البرامج المتنوعة والترفيهية التي تجذب الكثير من العرب ،ومن أهم هذه البرامج: برنامج المواهب العربية Arab Idol الموسم الرابع، برنامج حديث الفجر ،برنامج فتاوى رمضان ،برنامج زجل ،كما تعمل قناة الفجر على تقديم نخبة من المسلسلات العربية والتركية من خلال شاشتها والتي تنال اعجاب اغلب عشاق المسلسلات العربية والتركية المدبلجة للعربية او المترجمة ،ومن أهم هذه المسلسلات :
- مسلسل خاتون .
- مسلسل الطواريد .
- مسلسل مأمون وشركاه .
- مسلسل باب الحارة ج 8 .
- مسلسل صرخة روح .
- مسلسل دومينو .
- مسلسل ياريت .
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|النايل سات
|11748
|راسي "V"
|27500
|3/4