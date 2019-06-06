تردد قناة سبيس تون على نايل سات 2019

بحر الكتب
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 مارس 2018
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- النقاط
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- محل الإقامة
- الجزائر
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- ذكر
تعتبر قناة سبيس تون من أقدم القنوات التي تعرض الافلام الكرتون المشهورة والمحبوبة لدى أجيال كاملة والتي بدأت البث في مارس من عام 2000 وعملت هذه الأفلام على زرع بعض القيم والعادات الصحيحة التي يجب أن يقوم بها صغارنا، كما تعد القناة من اكثر قنوات الأطفال شهرة في الوطن العربي والعالم كله بسبب عرضها افلام ومسلسلات الكرتون المشهورة باللغة العربية والانجليزية حتى تصل الى جميع اطفال العالم .
كما تحرص قناة سبيس تون على تقديم محتوى افلام كرتون يهم الطفل والمراهق أيضا، مما جعل الكثير من الاطفال يكبرون وهم يتابعون الافلام والمسلسلات التي تقوم قناة سبيس تون بعرضها كما أن الفئة السنية المستهدفة غير محددة مما جعل القناة تقديم محتوى هادف ويناسب جميع فئات الاسرة العربية والاجنبية وتقديمها افلام كارتونية مدبلجة تناسب الجميع على مدار الساعة وبشكل مجاني بدون توقف، مما جعل القناة تنافس أهم القنوات العربية التي تقوم ببث أفلام الكرتون العربية والاجنبية المدبلجة، ومن اهم هذه القنوات : قناة MBC3.
كما تحرص تردد قناة سبيس تون 2019 على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي لكل من يتابعها من اطفال لتعمل على تعليمهم بعض السلوكات الحسنة والابتعاد عن الأفعال السيئة والضارة فتميزت القناة منذ أن بدأت في عرضها لافلام الكرتون بحرصها الشديد على تقديم محتوى هادف وتعليمي للأطفال، وهو ما ساعد على اهتمام الكثير من الأطفال بالحصول على تردد قناة سبيس تون spacetoon، كما تعمل القناة على تقديم أفلام ديزني المترجمة او المدبلجة بشكل مجاني، تنافس قناة أو إس إن موفيز .
وزادت شهرة قناة سبيس تون بتقديمها عدد من المسلسلات الكرتونية التي حازت على شهرة واسعة داخل الوطن العربي وحازت هذه المسلسلات على أعلى نسب مشاهدة في قناة سبيس تون، ومن أهم هذه المسلسلات والبرامج :مسلسل المحقق كونان، وكرتون الفراولة، توم أند جيري .
كما تحرص قناة سبيس تون على تقديم محتوى افلام كرتون يهم الطفل والمراهق أيضا، مما جعل الكثير من الاطفال يكبرون وهم يتابعون الافلام والمسلسلات التي تقوم قناة سبيس تون بعرضها كما أن الفئة السنية المستهدفة غير محددة مما جعل القناة تقديم محتوى هادف ويناسب جميع فئات الاسرة العربية والاجنبية وتقديمها افلام كارتونية مدبلجة تناسب الجميع على مدار الساعة وبشكل مجاني بدون توقف، مما جعل القناة تنافس أهم القنوات العربية التي تقوم ببث أفلام الكرتون العربية والاجنبية المدبلجة، ومن اهم هذه القنوات : قناة MBC3.
كما تحرص تردد قناة سبيس تون 2019 على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي لكل من يتابعها من اطفال لتعمل على تعليمهم بعض السلوكات الحسنة والابتعاد عن الأفعال السيئة والضارة فتميزت القناة منذ أن بدأت في عرضها لافلام الكرتون بحرصها الشديد على تقديم محتوى هادف وتعليمي للأطفال، وهو ما ساعد على اهتمام الكثير من الأطفال بالحصول على تردد قناة سبيس تون spacetoon، كما تعمل القناة على تقديم أفلام ديزني المترجمة او المدبلجة بشكل مجاني، تنافس قناة أو إس إن موفيز .
وزادت شهرة قناة سبيس تون بتقديمها عدد من المسلسلات الكرتونية التي حازت على شهرة واسعة داخل الوطن العربي وحازت هذه المسلسلات على أعلى نسب مشاهدة في قناة سبيس تون، ومن أهم هذه المسلسلات والبرامج :مسلسل المحقق كونان، وكرتون الفراولة، توم أند جيري .
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|النايل سات
|11785
|راسي "V"
|27500
|3/4