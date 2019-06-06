تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 06 جوان 2019

kernani

kernani

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6 جوان 2019
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💰 السعر: 96.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7 ✌😎 ! نسخة 2/16GB 😍
🛒 رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XBPQsd
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest



💰 السعر: 19.99$
🎉 تخفيض لسماعات QCY T1C 😊🙃 !
🛒 رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2wCG2SJ
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest



💰 السعر بعد الكوبون: 3.99$
🎉 تخفيض لبطاقة الذاكرة من #Teclast بسعة 32GB 💪✌ !
🛒 رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XBQKoB
✂ الكوبون: GB-CN03TAC
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية


📌 نسخة 6/64GB, نسخة عالمية 😍😎
💰 السعر: 159.99$
🎉 تخفيض لهاتف Nokia X6 😁☺ !
🛒 رابط الشراء من جيرباست : http://bit.ly/2WM9RPv
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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