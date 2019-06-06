تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 06 جوان 2019

السعر: 96.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7 ! نسخة 2/16GB
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XBPQsd
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السعر: 19.99$
تخفيض لسماعات QCY T1C !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2wCG2SJ
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر بعد الكوبون: 3.99$
تخفيض لبطاقة الذاكرة من #Teclast بسعة 32GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XBQKoB
الكوبون: GB-CN03TAC
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نسخة 6/64GB, نسخة عالمية
السعر: 159.99$
تخفيض لهاتف Nokia X6 !
رابط الشراء من جيرباست : http://bit.ly/2WM9RPv
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7 ! نسخة 2/16GB
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XBPQsd
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر: 19.99$
تخفيض لسماعات QCY T1C !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2wCG2SJ
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر بعد الكوبون: 3.99$
تخفيض لبطاقة الذاكرة من #Teclast بسعة 32GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XBQKoB
الكوبون: GB-CN03TAC
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
نسخة 6/64GB, نسخة عالمية
السعر: 159.99$
تخفيض لهاتف Nokia X6 !
رابط الشراء من جيرباست : http://bit.ly/2WM9RPv
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia