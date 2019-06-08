إذا كنت مصور فيمكنك أن تربح من بيع صورك على الإنترنت، بدلاً من أن تبقى الصور في جهازك بدون فائدة.ومن أشهر المواقع التي تستطيع بيع الصور عبرها:AlamyShutterstockiStockPhotoShelter