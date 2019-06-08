kacimo samy
:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 1,773
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
إذا كنت مصور فيمكنك أن تربح من بيع صورك على الإنترنت، بدلاً من أن تبقى الصور في جهازك بدون فائدة.
ومن أشهر المواقع التي تستطيع بيع الصور عبرها:
Alamy
https://t.co/vbb4uyeSep
Shutterstock
https://t.co/TgvCIMhNDa
iStock
https://t.co/bvdKLbVmkV
PhotoShelter
https://t.co/LpeOD0ZXFX https://t.co/6ywqcMukDY
المصدر: عبد العزيز الحمادي.
إذا كنت مصور فيمكنك أن تربح من بيع صورك على الإنترنت، بدلاً من أن تبقى الصور في جهازك بدون فائدة.
ومن أشهر المواقع التي تستطيع بيع الصور عبرها:
Alamy
https://t.co/vbb4uyeSep
Shutterstock
https://t.co/TgvCIMhNDa
iStock
https://t.co/bvdKLbVmkV
PhotoShelter
https://t.co/LpeOD0ZXFX https://t.co/6ywqcMukDY
المصدر: عبد العزيز الحمادي.