بـع صورك

kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,773
النقاط
551
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
إذا كنت مصور فيمكنك أن تربح من بيع صورك على الإنترنت، بدلاً من أن تبقى الصور في جهازك بدون فائدة.
ومن أشهر المواقع التي تستطيع بيع الصور عبرها:
Alamy
https://t.co/vbb4uyeSep‎
Shutterstock
https://t.co/TgvCIMhNDa‎
iStock
https://t.co/bvdKLbVmkV‎
PhotoShelter
https://t.co/LpeOD0ZXFX‎ https://t.co/6ywqcMukDY‎

المصدر: عبد العزيز الحمادي.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top