التسجيل في الدكتوراة 01

Sada Sama

Sada Sama

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أفريل 2019
المشاركات
16
النقاط
3
محل الإقامة
ALGER
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع اليوم هو عن كل ما يحتاجه الطالب من ملفات.. ووثائق حتى يتيسر له استخراجها أو نسخها في بعض الأحيان للتسجيل في الدكتوراه

1-الملحق الوصفي لطالب الماستر
2-الملحق الوصفي لمهندس دولة متحصل على ماستر
3-شهادة حسن السيرة
4-شهادة الترتيب
5-نماذج من رسائل تحفيزية (عربية فرنسية وأنجليزية)

يتبع في الموضوع التالي ..


 

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