التسجيل في الدكتوراة 01

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



موضوع اليوم هو عن كل ما يحتاجه الطالب من ملفات.. ووثائق حتى يتيسر له استخراجها أو نسخها في بعض الأحيان للتسجيل في الدكتوراه



1-الملحق الوصفي لطالب الماستر

2-الملحق الوصفي لمهندس دولة متحصل على ماستر

3-شهادة حسن السيرة

4-شهادة الترتيب

5-نماذج من رسائل تحفيزية (عربية فرنسية وأنجليزية)



يتبع في الموضوع التالي ..





