التسجيل في الدكتوراة 02

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..

نتباع مع موضوع التسجيل في الدكتوراة ومع باقي الملفات والوثائق التي يحتاجها الطالب ..



6-نماذج من سير ذاتية cv (عربية+فرنسية)

7-شهادة عدم الانتماء للضمان الإجتماعي (للمترشحين الذين لا يزاولون أي عمل)

8- ترخيص الهيئة المستخدمة للعمال الأجراء (بالعربية والفرنسية)

9-تصريح شرفي بعدم العمل يجب ختمه بالبلدية (أو تنوب عنه شهادة البطالة تستخرج من البلدية)

10-تصريح شرفي (يجب ختمه في البلدية)

11-طلب خطي (بالعربية والفرنسية)

12-البرنامج الدراسي بالماستر

نستكمل مع 13-نموذج عن طعن في أول تعليق



نتمنى أن تستفيدوا وتفيدوا ..