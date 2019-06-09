التسجيل في الدكتوراة 02

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
نتباع مع موضوع التسجيل في الدكتوراة ومع باقي الملفات والوثائق التي يحتاجها الطالب ..
6-نماذج من سير ذاتية cv (عربية+فرنسية)
7-شهادة عدم الانتماء للضمان الإجتماعي (للمترشحين الذين لا يزاولون أي عمل)
8- ترخيص الهيئة المستخدمة للعمال الأجراء (بالعربية والفرنسية)
9-تصريح شرفي بعدم العمل يجب ختمه بالبلدية (أو تنوب عنه شهادة البطالة تستخرج من البلدية)
10-تصريح شرفي (يجب ختمه في البلدية)
11-طلب خطي (بالعربية والفرنسية)
12-البرنامج الدراسي بالماستر
نستكمل مع 13-نموذج عن طعن في أول تعليق
نتمنى أن تستفيدوا وتفيدوا ..
نتباع مع موضوع التسجيل في الدكتوراة ومع باقي الملفات والوثائق التي يحتاجها الطالب ..
6-نماذج من سير ذاتية cv (عربية+فرنسية)
7-شهادة عدم الانتماء للضمان الإجتماعي (للمترشحين الذين لا يزاولون أي عمل)
8- ترخيص الهيئة المستخدمة للعمال الأجراء (بالعربية والفرنسية)
9-تصريح شرفي بعدم العمل يجب ختمه بالبلدية (أو تنوب عنه شهادة البطالة تستخرج من البلدية)
10-تصريح شرفي (يجب ختمه في البلدية)
11-طلب خطي (بالعربية والفرنسية)
12-البرنامج الدراسي بالماستر
نستكمل مع 13-نموذج عن طعن في أول تعليق
نتمنى أن تستفيدوا وتفيدوا ..
المرفقات
-
2.6 MB المشاهدات: 0
-
257.7 KB المشاهدات: 0
-
178.1 KB المشاهدات: 0
-
290.2 KB المشاهدات: 0
-
13.6 KB المشاهدات: 0
-
147 KB المشاهدات: 0
-
281.3 KB المشاهدات: 0
-
43.4 KB المشاهدات: 0
-
269.9 KB المشاهدات: 0
-
16.5 KB المشاهدات: 0
-
13.9 KB المشاهدات: 0
-
23.5 KB المشاهدات: 0
-
13.5 KB المشاهدات: 0
-
24 KB المشاهدات: 0
-
96.1 KB المشاهدات: 0