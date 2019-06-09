التسجيل في الدكتوراة 02

Sada Sama

Sada Sama

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أفريل 2019
المشاركات
16
النقاط
3
محل الإقامة
ALGER
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
نتباع مع موضوع التسجيل في الدكتوراة ومع باقي الملفات والوثائق التي يحتاجها الطالب ..

6-نماذج من سير ذاتية cv (عربية+فرنسية)
7-شهادة عدم الانتماء للضمان الإجتماعي (للمترشحين الذين لا يزاولون أي عمل)
8- ترخيص الهيئة المستخدمة للعمال الأجراء (بالعربية والفرنسية)
9-تصريح شرفي بعدم العمل يجب ختمه بالبلدية (أو تنوب عنه شهادة البطالة تستخرج من البلدية)
10-تصريح شرفي (يجب ختمه في البلدية)
11-طلب خطي (بالعربية والفرنسية)
12-البرنامج الدراسي بالماستر
نستكمل مع 13-نموذج عن طعن في أول تعليق

نتمنى أن تستفيدوا وتفيدوا ..
 

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