معادلة الشهادات الدراسية بكندا او امريكا (معادلة شهادة لدراسة في الجامعة او للهجرة والعمل)

التعليم العالي

الوثائق المطلوبة كيفية ارسالها 1. نسخ واضحة عن وثائق و شهادات التخرج الصادرة باللغة الانكليزية من قبل المؤسسة التعليمية.

مثلاً : شهادة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه

و​ ترسل الى WES من قبل الشخص.









2. شهادات الدرجات الصادرة باللغة الانكليزية من قبل المؤسسة التعليمية التي تمت الدراسة فيها، و ذلك لكل الدراسات التي ما بعد المرحلة الثانوية. ترسل الى WES مباشرة من قبل المؤسسة التعليمية التي تمت الدراسة فيها.

الوثائق يجب ان توضع داخل الظرف الرسمي المغلق و المختوم بختم المؤسسة التعليمية و الموقع من قبل المسؤول المخول بذلك.

الرجاء الضغط هنا لتحميل استمارة طلب الوثائق.





3. لشهادات الدكتوراه، كتاب تاييد بمنح درجة الدكتوراه. ترسل الى WES مباشرة من قبل المؤسسة التعليمية التي تمت الدراسة فيها.

الوثائق يجب ان توضع داخل الظرف الرسمي المغلق و المختوم بختم المؤسسة التعليمية و الموقع من قبل المسؤول المخول بذلك.

الرجاء الضغط هنا لتحميل استمارة طلب الوثائق.

التعليم التقني و المهني

الوثائق المطلوبة كيفية ارسالها 1. نسخ واضحة عن وثائق و شهادات التخرج الصادرة باللغة الانكليزية من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.

مثلاً : شهادة الدبلوم

و​ ترسل الى WES من قبل الشخص. 2. شهادات الدرجات الصادرة باللغة الانكليزية من قبل المؤسسة التعليمية التي تمت الدراسة فيها، و ذلك لكل الدراسات التقنية و المهنية. ترسل الى WES مباشرة من قبل المؤسسة التعليمية التي تمت الدراسة فيها.

الوثائق يجب ان توضع داخل الظرف الرسمي المغلق و المختوم بختم المؤسسة التعليمية و الموقع من قبل المسؤول المخول بذلك.

الرجاء الضغط هنا لتحميل استمارة طلب الوثائق.

التعليم الثانوي

في حال اتمام الشخص لسنة او اكثر من التعليم ما بعد الثانوي، فلا داعي لارسال وثائق الدراسة الثانوية مع الطلب.