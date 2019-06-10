معادلة الشهادات الدراسية بكندا او امريكا (معادلة شهادة لدراسة في الجامعة او للهجرة والعمل)
معادلة الشهادة.
كثير من القادمين الى امريكا او كندا لديهم شهادات اولية والبعض لديهم شهادات عليا وفي مختلف الاختصاصات كالطب والصيدلة والهندسة والمحاسبة والزراعة وغيرها. هذه الشهادات وفي بعض الاختصاصات المهمة كالطب والهندسة لايتم قبولها والاعتراف بها في امريكا او كندا الا بعد معادلتها بالشهادة المناظر لها في امريكا و كندا . اذا كيف يمكن معادلة الشهادة وجعلها مساوية للشهادة الامريكية سواءا لاكمال الدراسة او العمل بها .
اولا تابع الفيديو ليظهر كيفية التسجيل تجده في اخر الموضوع
الرجاء التقدم بطلب المعادلة
الى WES عبر الانترنت للحصول على رقم سجل للطلب.
هذا الرقم مطلوب كتابته على كل المراسلات، الاستمارات، و الاوراق المرسلة الى WES.
(لتسجيل في موقع واخذ الرقم ستدفع 188 دولارعبر كرت فيزا نحن نوفر خدمة الدفع و انت تدفع لنا عبر ccp)
( لدفع لك حقوق المعادلة اتصل بصفحة باي زاد لخدمات الكترونية https://payzad.com/)
|التعليم العالي
|الوثائق المطلوبة
|كيفية ارسالها
|1.
|نسخ واضحة عن وثائق و شهادات التخرج الصادرة باللغة الانكليزية من قبل المؤسسة التعليمية.
مثلاً : شهادة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه
و
|ترسل الى WES من قبل الشخص.
|2.
|شهادات الدرجات الصادرة باللغة الانكليزية من قبل المؤسسة التعليمية التي تمت الدراسة فيها، و ذلك لكل الدراسات التي ما بعد المرحلة الثانوية.
|ترسل الى WES مباشرة من قبل المؤسسة التعليمية التي تمت الدراسة فيها.
الوثائق يجب ان توضع داخل الظرف الرسمي المغلق و المختوم بختم المؤسسة التعليمية و الموقع من قبل المسؤول المخول بذلك.
الرجاء الضغط هنا لتحميل استمارة طلب الوثائق.
|3.
|لشهادات الدكتوراه، كتاب تاييد بمنح درجة الدكتوراه.
|ترسل الى WES مباشرة من قبل المؤسسة التعليمية التي تمت الدراسة فيها.
الوثائق يجب ان توضع داخل الظرف الرسمي المغلق و المختوم بختم المؤسسة التعليمية و الموقع من قبل المسؤول المخول بذلك.
الرجاء الضغط هنا لتحميل استمارة طلب الوثائق.
|التعليم التقني و المهني
|الوثائق المطلوبة
|كيفية ارسالها
|1.
|نسخ واضحة عن وثائق و شهادات التخرج الصادرة باللغة الانكليزية من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.
مثلاً : شهادة الدبلوم
و
|ترسل الى WES من قبل الشخص.
|2.
|شهادات الدرجات الصادرة باللغة الانكليزية من قبل المؤسسة التعليمية التي تمت الدراسة فيها، و ذلك لكل الدراسات التقنية و المهنية.
|ترسل الى WES مباشرة من قبل المؤسسة التعليمية التي تمت الدراسة فيها.
الوثائق يجب ان توضع داخل الظرف الرسمي المغلق و المختوم بختم المؤسسة التعليمية و الموقع من قبل المسؤول المخول بذلك.
الرجاء الضغط هنا لتحميل استمارة طلب الوثائق.
|التعليم الثانوي
في حال اتمام الشخص لسنة او اكثر من التعليم ما بعد الثانوي، فلا داعي لارسال وثائق الدراسة الثانوية مع الطلب.
|الوثائق المطلوبة
|كيفية ارسالها
|1.
|نتائج الامتحان الصادرة باللغة الانكليزية من قبل وزارة التربية و التعليم او المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.
مثلاً : شهادة الثانوية العامة او شهادة الثانوية التجارية، الزراعية، الصناعية.
|ترسل الى WES مباشرة من قبل ادارة المنطقة التعليمية المناسبة التابعة لوزارة التربية، او من المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.
المصر من الموقع الرسمي
|ملاحظات هامة:
- تحتفظ WES بحقها في التحقق من صحة الوثائق في حال دعت الحاجة لذلك.
- كل الوثائق المستلمة من قبل WES تصبح من ممتلكات WES و لن تسلم للطالب.
- التقرير النهائي الصادر من WES سوف يصدر دائماً بالاسم الظاهر على الوثائق الرسمية المستلمة من المؤسسة التعليمية.
- تقوم WES بتقييم الشهادات المستحصلة من خلال الدراسة الاكاديمية فقط. الرجاء عدم ارسال الوثائق الخاصة بالدورات التدريبية القصيرة و الغير اكاديمية مع الطلب المقدم، حيث انها لن تتم اضافتها الى التقرير النهائي.
- في حال دعت الحاجة لذلك، يجب على الشخص ارسال ما يثبت تغيير الاسم عما في الوثائق الرسمية (نسخة واضحة عن عقد الزواج، على سبيل المثال او اي وثائق رسمية اخرى).
- بعض المؤسسات التعليمية قد تحتاج الى اسابيع لارسال الوثائق المطلوبة، فعلى المتقدم ان يحاول طلبها في اسرع وقت ممكن.
على المتقدمين للتقييم ان لا يرسلوا وثائقهم الاصلية
|الرجاء تقديم طلب رسمي لتقييم الوثائق الى WES قبل وصول وثائقكم الينا، حيث اننا لن نتمكن من ادخال الوثائق و مطابقتها مع ملفكم او ابلاغكم باستلامنا لها بدون ان يكون لدينا طلب مقدم مسبقاً منكم.
|ارسل الوثائق الى: الرجاء كتابة رقم الطلب المسجل مع WES على كل المغلفات و الوثائق المرسلة الينا.
|بالبريد إلى:
|بالبريد السريع إلى:
|WES Reference No._____________
World Education Services
Attention: Documentation Center
P. O. Box 5087
Bowling Green Station
New York, NY 10274-5087
USA
|WES Reference No._____________
World Education Services
Attention: Documentation Center
64 Beaver St, #146
New York, NY 10004
USA
هذا العنوان لاستلام البريد السريع و يقبل تسلم الرسائل من DHL, FedEX, UPS ،إلخ لا يستلم الوثائق الموصلة باليد.