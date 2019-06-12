تخفيضات كبيرة للهواتف على Gearbest ليوم 12 جوان 2019

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السعر: 149.99$ !!
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السعر: 265.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 SE ! نسخة 6/64
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لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
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