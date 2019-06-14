أفضل موقع لربح 5000 ساتوشي في اليوم والسحب مباشرة .. لا تفوت الفرصة

بعد جهد كبير وبحث طويل عن أفضل المواقع التي تقدم البيتكوين مجانا
واليوم اشارككم موقع من اصدق مواقع جمع البيتكوين علي الانترنت
موقع adbtc لربح البتكوين من الضغط علي الاعلانات
تختلف سعر الاعلان الواحد من 15 ساتوشي الى 100 ساتوشي
تستطيع الربح منه بدون احالات . في البداية من 1000 شاتوشي الى 5000 شاتوشي كل يوم بمجهود بسيط جدا
ولو كان عندك 100 الريفيرال تستطيع جمعها أكثر 50الف شاتوشي في يوم واحد
الريفيرال: هم الأشخاص المسجلين عن طريق الرابط الخاص بك
ماهو الحد الادني لسحب الارباح ووسائل الدفع المتاحه ؟
الحد الأدنى للسحب عبر FaucetHub هو 5000 شاتوشي
الحد الأدنى للسحب اي محفظة البتكوين هو 30000 شاتوشي
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اثبات دفع شخصي بتاريخ اليوم
27000 ساتوشي
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