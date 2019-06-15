منصة Buzzex صرف عملات النقود - ما يصل إلى 100 ٪ خصم + توزيعات الأرباح

Buzzex Coin (BZX) المزايا:

مواصفات العملة Buzzex:

محفظة Buzzex:

المسابقات / المنافع الحالية:

احصل على خصومات على رسوم التداول ، من 5٪ إلى 100٪كسب BZX مع المكافآت و masternodeيتم تقاسم ما يصل إلى 80٪ من رسوم التداول مع المستثمرينالتصويت لعملة المفضلة لديك ليتم اضافتها في البورصةالتصويت لاقتراحات لتحسين النظامقائمة كاملة من bounty campagins / معلومات airdrop في الموقعتم تطوير بورصة Buzzex للسماح للمتداولين بالتداول بدون رسوم تداول وفي نفس الوقت تنمية محفظة التشفير الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه ، سيكون لهم رأي في القرارات داخل الشركة وراء التبادل ، لأن بإمكانهم التصويت على العملات التي سيتم إنشاؤها وكيفية إنفاق الميزانية الشهرية.اسم العملة: Buzzex Coinرمز العملة: BZXالخوارزمية: Quark / POSضمانة Masternode: 10000العرض الأولي: 750،000،000ما قبل المنجم: مقسم وفقا للورقة البيضاءمكافأة المكافآت: 30 MN / 10 Strike / 10 Budgetكتلة الوقت: 60 ثانيةالتضخم السنوي: 3.504٪ سنة 1تم تطوير عملة Buzzex لتعمل كعملة معدنية في بورصة Buzzex Exchange. الفرق الأكبر مع ، على سبيل المثال ، Binance Coin هو أن المتداولين فقط لديهم العملة في محفظتهم بدلاً من الدفع مقابل الخصم على رسوم التداول. المزيد من التجار ، يعني أيضا المزيد من أصحاب BZX. سيحصل المتداولون الذين لديهم 20،000 BZX في محفظتهم على خصم 100٪ على رسوم التداول الخاصة بهم إذا قاموا بالتداول في بورصة Buzzex Exchange. وسيحصل المتداولون الذين لديهم أكثر من 20،000 بيسة على80٪ إضافية من أرباح الشركة على شكل أرباح يومية وأرصدة جوية أسبوعية.هام: اقرأ هذه المعلومات بعناية واستخدمها لمزامنة المحفظة بشكل أسرع.كسب 100 BZX مع التسجيل والتحقق KYC في البورصةاكسب 500 BZX من خلال التصويت على مشروعك المفضل ، إذا كان يتم الاتصال بهتخمين حجم التداول في الأسبوع الأول بعد الافتتاح والفوز من 1،000 إلى 1،000،000 BZXكسب 1000 BZX مع الإجابة على 5 أسئلةاشتر BZX في ما قبل البيع واحصل على BZX مدى الحياة مع حصة الربح من إيرادات الإضراب للشركةبعد التسجيل لديك رابط الإحالة الخاص بك. لجميع العملات التي تشتري / كسب الإحالات ، تحصل على 10 ٪!قم بإنشاء حساب Buzzex الآن وابدأ في الحصول على BZXالتحديثات:تحديث تطوير Buzzex ، 31 ديسمبرهل لديك المزيد من الأسئلة؟يمكنك أيضا الانضمام إلى قناة Telegram!