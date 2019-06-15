منصة Buzzex صرف عملات النقود - ما يصل إلى 100 ٪ خصم + توزيعات الأرباح

Website /Facebook /Telegram Group / Telegram Channel /Twitter /LinkedIn /Youtube /Whitepaper /Knowledgebase
Buzzex Exchange - صرف العملة المشفرة لصالح التجار والمستثمرين.
Buzzex Coin (BZX) المزايا:
احصل على خصومات على رسوم التداول ، من 5٪ إلى 100٪
كسب BZX مع المكافآت و masternode
يتم تقاسم ما يصل إلى 80٪ من رسوم التداول مع المستثمرين
التصويت لعملة المفضلة لديك ليتم اضافتها في البورصة
التصويت لاقتراحات لتحسين النظام
قائمة كاملة من bounty campagins / معلومات airdrop في الموقع
تم تطوير بورصة Buzzex للسماح للمتداولين بالتداول بدون رسوم تداول وفي نفس الوقت تنمية محفظة التشفير الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه ، سيكون لهم رأي في القرارات داخل الشركة وراء التبادل ، لأن بإمكانهم التصويت على العملات التي سيتم إنشاؤها وكيفية إنفاق الميزانية الشهرية.
مواصفات العملة Buzzex:
اسم العملة: Buzzex Coin
رمز العملة: BZX
الخوارزمية: Quark / POS
ضمانة Masternode: 10000
العرض الأولي: 750،000،000
ما قبل المنجم: مقسم وفقا للورقة البيضاء
مكافأة المكافآت: 30 MN / 10 Strike / 10 Budget
كتلة الوقت: 60 ثانية
التضخم السنوي: 3.504٪ سنة 1
تم تطوير عملة Buzzex لتعمل كعملة معدنية في بورصة Buzzex Exchange. الفرق الأكبر مع ، على سبيل المثال ، Binance Coin هو أن المتداولين فقط لديهم العملة في محفظتهم بدلاً من الدفع مقابل الخصم على رسوم التداول. المزيد من التجار ، يعني أيضا المزيد من أصحاب BZX. سيحصل المتداولون الذين لديهم 20،000 BZX في محفظتهم على خصم 100٪ على رسوم التداول الخاصة بهم إذا قاموا بالتداول في بورصة Buzzex Exchange. وسيحصل المتداولون الذين لديهم أكثر من 20،000 بيسة على
80٪ إضافية من أرباح الشركة على شكل أرباح يومية وأرصدة جوية أسبوعية.
https://buzzex.io/go/?r=aniso00005ANyET
محفظة Buzzex:
ويندوز 64bit
ويندوز 32bit
ماك
لينكس
البرنامج النصي التلقائي لتركيب masternode (VPS)
هام: اقرأ هذه المعلومات بعناية واستخدمها لمزامنة المحفظة بشكل أسرع.
First Thing To Do After Downloading Your Buzzex Coin Wallet
المسابقات / المنافع الحالية:
كسب 100 BZX مع التسجيل والتحقق KYC في البورصة
اكسب 500 BZX من خلال التصويت على مشروعك المفضل ، إذا كان يتم الاتصال به
تخمين حجم التداول في الأسبوع الأول بعد الافتتاح والفوز من 1،000 إلى 1،000،000 BZX
كسب 1000 BZX مع الإجابة على 5 أسئلة
اشتر BZX في ما قبل البيع واحصل على BZX مدى الحياة مع حصة الربح من إيرادات الإضراب للشركة
بعد التسجيل لديك رابط الإحالة الخاص بك. لجميع العملات التي تشتري / كسب الإحالات ، تحصل على 10 ٪!
قم بإنشاء حساب Buzzex الآن وابدأ في الحصول على BZX
https://buzzex.io/go/?r=aniso00005ANyET
التحديثات:
تحديث تطوير Buzzex ، 31 ديسمبر
هل لديك المزيد من الأسئلة؟
يمكنك أيضا الانضمام إلى قناة Telegram!
Buzzexio Chat
http://www.buzzex.io