الربح من المدونات

تحديد المقصد من إنشاء المسجلةتتراوح مواضيع المدونة فمنها ما هو سياسي أو تكنولوجي أو غير ذلك من المواضيع، وبعضها عام أي إنّه لا يتحدث عن شيءٍ معين، وبعض المدونات قد يتمّ إدراتها من قبل شخصٍ واحد، وبعضها من قبل الكثير من الأفراد الماهرين والمهتمين بنفس الموضوع.[١]اختيار منصة التدوينتعتبر تلك الخطوة الأكثر صعوبةً عند تأسيس مدونة، حيث إنّ هناك الكثير من المنصات للاختيار، ويعتمد اختيار المدونة على إذا كان الفرد يريد أن يكسب مالاً منها أم لا، كما أنّ هناك الكثير من المواقع، مثل: تمبلر (بالإنجليزية: Tumblr)، وبلوجر (بالإنجليزية: Blogger)، ووروداكسبرس (بالإنجليزية: WordPress) الذي يعتبرّ من أشهر المواقع، لأنّه يقوم بادخار المنصة المجانية، والمنصة ذاتية الاستضافة، ويحدثّ استخدامه من قبل الملايين من الأفراد، فمواقع المدونات الحرة فيها حرية الاستعمال، ولكن في حال كان المراد هو انتصر المال فإنّه لا يمكن القيام بها، وسيكون اسم مدى المسجلة موجوداً في النهاية، أمّا المنصة ذاتية الاستضافة، فإنّها تكلف المال والوقت لإعدادها، ولكنّها قد تسمح بكسب المال منه بحرية، وذلك عن طريق إضافة الدعايات، وسوف يدفع الفرد المال إلى أن يكتسب اسم المدى المخصص به، ففي تلك المدونة تكون الحرية فيها أكبر.[٢]اختيار اسم النطاقيكون اسم المدى الاسم الذي يُعرف به الفرد على الإنترنت، وعند القيام بشراء النطاق، فيجب الاستمرار بالدفع لأجله مرة كل عامً، ويمكن للمستخدمين الذين يعرفون اسم النطاق، طباعته في شريط عنوان المتصفح، مثلما يمكن للأفراد الآخرين أن يبحثوا عنه في مواقع البحث في الإنترنت، مثل جوجل (بالإنجليزية: Google)، وبينج (بالإنجليزية: Bing)، لهذا يفضل اختيار اسمٍ فريد، فقد يكون النطاق منتهي بدوت كوم (بالإنجليزية: com.) أو باسم الدولة، ويُعد دوت كوم هو الأكثر استخداماً، إضافة إلى ذلك دوت نت (بالإنجليزية: net.) و دوت مي (بالإنجليزية: me.).[٣]الحصول على حساب استضافةالقيام باختيار خدماتٍ مستضيفةٍ موثوقة عقب اختيار اسم النطاق، حيث ستعتمد وظيفة وأداء المدونة على خدمة الاستضافة إلى حاجزٍّ عظيم، ثمّ يقوم المضيف بالتأكد من أنّ المدونة متاحة 24/7 للقراء وهذا بأن تكون متوفرةً 24 ساعة أثناء اليوم وعلى مدار سبعة أيام وطوال السنة، مثلما أنّ معظم مؤسسات الاستضافة توفر خدمات إلحاق اسم النطاق، ويُفضل استظهار اسم المدى تحت حساب الاستضافة، إلى أن يتّم حماية وحفظ إدارتهم، ويسبب مضيف الويب الخاطئ مشكلات في المدونة الخاصة، لهذا ينبغي اختيار مضيفٍ جيد لأهمية الشأن.[٤]الالتحاق وإعداد الخلفيةيمكن الحصول على خلفيات أو إضافات مجانية نحو الالتحاق، حيث إنّ المسجلة تكون مثل القماش الفارغ، وهناك الكثير من الخلفيات الأنيقة واللطيفة، وقد يأخذ ذلك وقتاً في البحث حوالي يوم أو 48 ساعةٍ.[٢]