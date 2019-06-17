وصول هاتف من نوع Xiaomi Redmi Note 7 Note7 "باي زاد لخدمات الالكترونية payzad"

kacimo samy
:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 1,838
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
بعض_إثباتات_تعاملاتنا
وصول هاتف من نوع Xiaomi Redmi Note 7 Note7 ...لزبون
شكرا للاختياره خدماتنا
Version globale Xiaomi Redmi 7
طريقة_الدفع :
الجزائر: عبر البريد الجزائريCC P او بريدي موب
للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا
Version globale Xiaomi Redmi 7
زورو متجرنا
بعض_إثباتات_تعاملاتنا
وصول هاتف من نوع Xiaomi Redmi Note 7 Note7 ...لزبون
شكرا للاختياره خدماتنا
Version globale Xiaomi Redmi 7
طريقة_الدفع :
الجزائر: عبر البريد الجزائريCC P او بريدي موب
للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا
Version globale Xiaomi Redmi 7
زورو متجرنا