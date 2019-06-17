وصول هاتف من نوع Xiaomi Redmi Note 7 Note7 "باي زاد لخدمات الالكترونية payzad"

kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,838
النقاط
551
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
بعض_إثباتات_تعاملاتنا
وصول هاتف من نوع Xiaomi Redmi Note 7 Note7 ...لزبون
شكرا للاختياره خدماتنا
Version globale Xiaomi Redmi 7
طريقة_الدفع :
⏪ الجزائر: عبر البريد الجزائريCC P او بريدي موب 🇩🇿🇩🇿
للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا
Version globale Xiaomi Redmi 7
زورو متجرنا
 
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