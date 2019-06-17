كتاب روعة حلويات عصرية لكل المناسبات

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وصف الكتاب:كتاب حلويات عصرية لكل المناسبات pdf يقدم أفضل الوصفات لعمل الحلويات المختلفة الشرقية و الغربية التى تناسب كل الاوقات، و تتميز بها الموائد العربية العربى موضحا مكونات كل نوع من أنواع الحلوى المختلفة و طريقة تحضيرها و كيفية تقديمها بصورة جذابة و شهية. إليك كتاب حلويات عصرية لكل المناسبات pdf تأليفنتمنى لك قراءة ممتعة.رابط تحميل الكتاب :