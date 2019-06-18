اربح كل يوم من 0.5 الى 1 دولار مجانا مع الموقع الصادق .. لا تفوت الفرصة

السلام عليكم تحية طيبة لكل اعضاء ومشرفين على هذا المنتدى ولكل الزوار الكرام
اذا كنت تريد الربح من الانترنت ولكن لا تعرف من اين تبدأ ولا تملك رأس مال
أقدم لكم اليوم أقوى لموقع ربحي صادق وموثوق 100% و ما يوضح كلامي هو انني سحبت من الموقع 7 مرات متتالية و وصلني السحب
موقع رائع يدفع لك من 0.04$ الى 0.09$ على كل زيارة لرابطك
هو من افضل مواقع تبادل العملات على الأنترنيت و بدأ العمل سنة 2007 و به حماية قوية للغاية و ذو مصداقية عالية
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أولا هذا رابط التسجيل في الموقع : (اضغط هنا)
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التسجيل في الموقع عادي جدا وليس فيه شيئ معقد ولا يحتاج الى الشرح فقط التسجيل والتفعيل عبر الايميل
نذهب الى تسجيل Affiliate program كما في صورة
ثم تقوم بالدخول لحسابك وستجد رابط الاحالة الخاص بك ، قم بنشره في المنتديات و المجموعات على الفيسبوك .... لجلب الزيارات
الآن طريقة الربح من الإحالات،
تربح على كل زيارة 0.04$ أي 100 زيارة ستربح 4$ شيئ رائع
عند دخول اي شخص على رابطك و تصفح الموقع لثواني تربح $0.04
وإذا دعوة شخص للتسجيل تحصل على 0.04$
إذا قام هذا الشخص باستخدام نظام تحويل العملات من الموقع تحصل على 0.02$
إذا قام هذا الشخص بزيارة الموقع بعد 3 أيام من التسجيل تحصل 0.02$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 7 أيام من التسجيل تحصل 0.03$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 14 يوم من التسجيل تحصل 0.05$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 30 يوم من التسجيل تحصل 0.07$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 60 يوم من التسجيل تحصل 0.09$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 90 يوم من التسجيل تحصل 0.13$
أي ستحصل على ما مجموعه 0.45$ عن طريق شخص واحد فقط
وتربح منه ان قام بالتبادل داخل الموقع نسبة %15%
وان قام احد بالتسجيل عن طريق احالتك تربح احالتك 15% عند قيام احالتها بالتبادل داخل الموقع وتربح انت 5% ايضا
ايضا اذا عاد الزائر مرة اخرى من رابط دعوتك، تاخذ انت قيمة مالية بين 0.01$ الى 0.04$
و مع مرور الأيام ستزداد الارباح الى 0.09$+ على كل زيارة وهكذا ...
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للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
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ملاحضة : لا تستعمل برامج جلب الزيارات أو مواقع تبادل الزيارات فلن يتم احتسابها و قد يؤدي هذا الى حضر حسابك!
طريقة اضافة بنك و طريقة السحب:
الموقع به العديد من وسائل الدفع منه AdvCash / Bitcoin / Payeer / Perfect Money / WebMoney
قم بالتوجه الى Profile ثم ستضهر لك هذه الخانات , ثم قم بإضافة رقم حسابك في Perfect Money واضغط على Save
طريقة السحب من الموقع، عند بلوغك ل1$ وهو أقل مبلغ للسحب من الموقع
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ربح الساطوشي أو عملة البتكوين
عند التسجيل في الموقع يمكنك ادراج عنوان محفظتك و الحصول على بعض البيتكوين كل ساعة،
مع العلم أنه يجب الوصول لـ 3000 ساطوشي لتستطيع السحب، أنا حاليا عندي قرابة 1500 ساطوشي
وفي الاخير إن شاء الله أكون قد وفقت في شرح الموقع
.....................................
للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
....................................
اذا كنت تريد الربح من الانترنت ولكن لا تعرف من اين تبدأ ولا تملك رأس مال
أقدم لكم اليوم أقوى لموقع ربحي صادق وموثوق 100% و ما يوضح كلامي هو انني سحبت من الموقع 7 مرات متتالية و وصلني السحب
موقع رائع يدفع لك من 0.04$ الى 0.09$ على كل زيارة لرابطك
هو من افضل مواقع تبادل العملات على الأنترنيت و بدأ العمل سنة 2007 و به حماية قوية للغاية و ذو مصداقية عالية
.....................................
أولا هذا رابط التسجيل في الموقع : (اضغط هنا)
....................................
التسجيل في الموقع عادي جدا وليس فيه شيئ معقد ولا يحتاج الى الشرح فقط التسجيل والتفعيل عبر الايميل
نذهب الى تسجيل Affiliate program كما في صورة
ثم تقوم بالدخول لحسابك وستجد رابط الاحالة الخاص بك ، قم بنشره في المنتديات و المجموعات على الفيسبوك .... لجلب الزيارات
الآن طريقة الربح من الإحالات،
تربح على كل زيارة 0.04$ أي 100 زيارة ستربح 4$ شيئ رائع
عند دخول اي شخص على رابطك و تصفح الموقع لثواني تربح $0.04
وإذا دعوة شخص للتسجيل تحصل على 0.04$
إذا قام هذا الشخص باستخدام نظام تحويل العملات من الموقع تحصل على 0.02$
إذا قام هذا الشخص بزيارة الموقع بعد 3 أيام من التسجيل تحصل 0.02$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 7 أيام من التسجيل تحصل 0.03$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 14 يوم من التسجيل تحصل 0.05$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 30 يوم من التسجيل تحصل 0.07$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 60 يوم من التسجيل تحصل 0.09$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 90 يوم من التسجيل تحصل 0.13$
أي ستحصل على ما مجموعه 0.45$ عن طريق شخص واحد فقط
وتربح منه ان قام بالتبادل داخل الموقع نسبة %15%
وان قام احد بالتسجيل عن طريق احالتك تربح احالتك 15% عند قيام احالتها بالتبادل داخل الموقع وتربح انت 5% ايضا
ايضا اذا عاد الزائر مرة اخرى من رابط دعوتك، تاخذ انت قيمة مالية بين 0.01$ الى 0.04$
و مع مرور الأيام ستزداد الارباح الى 0.09$+ على كل زيارة وهكذا ...
.....................................
للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
....................................
ملاحضة : لا تستعمل برامج جلب الزيارات أو مواقع تبادل الزيارات فلن يتم احتسابها و قد يؤدي هذا الى حضر حسابك!
طريقة اضافة بنك و طريقة السحب:
الموقع به العديد من وسائل الدفع منه AdvCash / Bitcoin / Payeer / Perfect Money / WebMoney
قم بالتوجه الى Profile ثم ستضهر لك هذه الخانات , ثم قم بإضافة رقم حسابك في Perfect Money واضغط على Save
طريقة السحب من الموقع، عند بلوغك ل1$ وهو أقل مبلغ للسحب من الموقع
.....................................
ربح الساطوشي أو عملة البتكوين
عند التسجيل في الموقع يمكنك ادراج عنوان محفظتك و الحصول على بعض البيتكوين كل ساعة،
مع العلم أنه يجب الوصول لـ 3000 ساطوشي لتستطيع السحب، أنا حاليا عندي قرابة 1500 ساطوشي
وفي الاخير إن شاء الله أكون قد وفقت في شرح الموقع
.....................................
للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
....................................