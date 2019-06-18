تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 18 جوان 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
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3
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الجنس
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💰 السعر بعد الكوبون: 30.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لبطاقة ذاكرة من Alfawise بسعة 256GB 😃😁 !
🔸رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2x0S8VR
✂ الكوبون: C3ODDGS6Z4
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

💰 السعر بعد الكوبون: 39.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لجهاز MECOOL KM9 Pro 😉💪 ! رام/ات 2/16GB 💓
🔸رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2WO4Gu7
✂ الكوبون: GBCNKM9C01
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

💰 السعر: 6.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لكيبورد Alfawise A8 😎😋 ! متوافقة مع Tv Box ☺
🛒 رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31FlAyR
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


💰 السعر بعد الكوبون: 12.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لجهار ألعاب يحتوي على 400 لعبة من الزمن الجميل😎🙃 !
🛒 رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31J7gFM
✂ الكوبون: GBSZ42508
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


💰 السعر بعد الكوبون: 10.99$
🎉 تخفيض للساعة الذكية Gocomma A6 ✌😁 !
🛒 رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MTJvas
✂ الكوبون: LIMITED061711
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
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اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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