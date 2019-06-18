تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 18 جوان 2019

السعر بعد الكوبون: 30.99$ !!
تخفيض لبطاقة ذاكرة من Alfawise بسعة 256GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2x0S8VR
الكوبون: C3ODDGS6Z4
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر بعد الكوبون: 39.99$ !!
تخفيض لجهاز MECOOL KM9 Pro ! رام/ات 2/16GB
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2WO4Gu7
الكوبون: GBCNKM9C01
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر: 6.99$ !!
تخفيض لكيبورد Alfawise A8 ! متوافقة مع Tv Box
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31FlAyR
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر بعد الكوبون: 12.99$ !!
تخفيض لجهار ألعاب يحتوي على 400 لعبة من الزمن الجميل !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31J7gFM
الكوبون: GBSZ42508
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر بعد الكوبون: 10.99$
تخفيض للساعة الذكية Gocomma A6 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MTJvas
الكوبون: LIMITED061711
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
مجموعتنا على التيليجرام : http://bit.ly/2EtLqO8
Gearbesthttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=320551688888010&set=gm.1163538153848788&type=3&eid=ARCWSgJKHRBQ8v6M8WT1Jv5_R2R8iLQvtMZXx8PmsGhf4F-y9o-95s70ar8Sf6leZPPG-oT_V48uyagV&ifg=1
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
تخفيض لبطاقة ذاكرة من Alfawise بسعة 256GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2x0S8VR
الكوبون: C3ODDGS6Z4
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر بعد الكوبون: 39.99$ !!
تخفيض لجهاز MECOOL KM9 Pro ! رام/ات 2/16GB
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2WO4Gu7
الكوبون: GBCNKM9C01
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر: 6.99$ !!
تخفيض لكيبورد Alfawise A8 ! متوافقة مع Tv Box
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31FlAyR
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر بعد الكوبون: 12.99$ !!
تخفيض لجهار ألعاب يحتوي على 400 لعبة من الزمن الجميل !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31J7gFM
الكوبون: GBSZ42508
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر بعد الكوبون: 10.99$
تخفيض للساعة الذكية Gocomma A6 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MTJvas
الكوبون: LIMITED061711
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
مجموعتنا على التيليجرام : http://bit.ly/2EtLqO8
Gearbesthttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=320551688888010&set=gm.1163538153848788&type=3&eid=ARCWSgJKHRBQ8v6M8WT1Jv5_R2R8iLQvtMZXx8PmsGhf4F-y9o-95s70ar8Sf6leZPPG-oT_V48uyagV&ifg=1
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia