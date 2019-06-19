دورة تنمية مهارات العرض والتقديم والاتصال - 2019 - الخليج للتدريب

نورهان حسن منصو
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 جوان 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلن مركز الخليج للتدريب عن بدأ تسجيل بالدورة التدريبية لعام 2019
تنمية مهارات العرض والتقديم والاتصال
أهداف البرنامج:
تنمية المهارات والقدرات الإقناعيه لدى المشاركين من خلال إكسابهم نماذج فكرية ولغوية وسلوكية فعالة في مجال الإقناع والتأثير.
إكساب المشاركين مهارات التواصل الفعال مع الآخرين والطلاقة اللفظية من خلال استثارة معارفهم وخبراتهم في عملية الاتصال على اختلاف أشكاله ومستوياته والتي تساهم في تفعيل المخزون الخبراتي لديهم.
تعزيز بناء الثقة بالنفس لدى المشاركين من خلال تحسين الصور الذهنية لهم عن ذواتهم وتزويدهم بمهارات تدعيم الثقة بالنفس ومجابهة التحديات.
التغلب على الخوف والرهبة في مواجهة الآخرين وذلك من خلال التقنيات الفعالة لعلوم تطوير الذات والتركيز على تقنيات استخدام لغة الجسد للتعبير والتواصل ودورها في تحسين الأداء المستمر.
نقوم بتنفيذ دوراتنا بجميع انحاء العالم العربي والاجنبى
الإمارات العربية المتحدة - تركيا - جمهورية مصر العربية - المملكة العربية السعودية - الإردن - سويسرا - ماليزيا - سلطنة عمان - بريطانيا - أمريكا - ألمانيا - فرنسا - البحرين - الكويت – المغرب ....
Regards
Training Supervisor : Nourhan Hasan
Mob: 00971588072417 || 00201026602667
E-mail: marketing@traininggulf.com
دورات الإدارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجي
1. " "المهارات الإدارية والقيادية المتقدمة
Advanced managerial and leadership skills
2. "المهارات المتقدمة للإشراف الفعال
Advanced skills of effective supervision"
3. "مستشار الإدارة الإستراتيجية
Strategic Management Consultant "
4. "تنمية مهارات العاملين فى إدارة العلاقات الحكومية
Developing the skills of employees in the management of government relations"
5. "التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير الادارى
Excellence and total quality management for human resources, personnel affairs and administrative development"
6. "القيادة والمعايير الحديثة في التطوير الإداري
Leadership and modern standards in administrative development"
7. "المهارات الاشرافية والقيادية للادارة الوسطى
Supervisory and leadership skills for the central administration"
8. "مهارات التخطيط الإستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية KPI
Strategic Planning Skills and Key Performance Indicators KPI"
9. "التخطيط الإستراتيجي لتطوير التدريب وسياسات القوي العاملة
Strategic planning for training development and labor force policies"
10. "تخطيط القوى العاملة و إعادة هندسة العمليات و تقييم الأداء
Manpower planning, process reengineering and performance evaluation"
11. "المنهج الإداري المتكامل لإعداد رؤساء القيادة الاشرافيه والاستراتيجيات السلوكية المتميزه
Integrated Management Approach to prepare the supervisory leadership heads And distinctive behavioral strategies"
12. "أساليب وتقنيات التعامل الفعال مع مختلف الشخصيات والنزاعات في العمل المؤسسي
Methods and effective dealing techniques with different personalities and conflicts in the institutional work"
13. "النظام العالمي والسمات الإداريه الحديثه
Global system and modern administrative features"
14. "التقنيات الإدارية المتقدمة لتطوير خرائط سيرالعمل وتبسـيط الإجراءات
Advanced management techniques to develop workflow maps and simplify procedures"
15. "الإستراتيجيات المتقدمة في الإختيار و التوظيف و أنظم التاديبية و إنهاء الخدمة
Advanced strategies in selection, recruitment, disciplinary systems and termination"
16. "تحقيق الريادة و التميز الإداري في الدوائر و الأجهزة الحكومية
To achieve leadership and administrative excellence in the departments and government agencies "
17. "أساليب التميز في الإبداع التحليلي والكفاءة في الإدارة وترتيب الأولويات في العمل الوظيفي
Methods of excellence in analytical creativity, efficiency in management and prioritization of career work"
18. "الاتجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن - المزايـا والتعويضـات
Recent trends in personnel matters (benefits and compensation)"
19. "المهارات الإداريه والإشرافيه للإدارات العليا
Administrative and supervisory skills of senior management"
20. "التقنيات المتقدمة للتحقيقات و المنازعات الإدارية
Advanced Techniques for Investigations and Administrative Disputes"
21. "التقنيات المتقدمة لتجاوز المنازعات الإدارية
Advanced techniques for overcoming the administrative disputes"
22. "تقييم كفاءة الاداء الاداري ونظم ضبط الجودة في العمالة الادارية
Evaluate the efficiency of administrative performance and quality control systems of administrative employment"
23. "إعداد وتأهيل أخصائي المسئولية الإجتماعية
Preparing and qualifying the social responsibility specialist "
24. "مهارات إعداد وكتابة التقارير الادارية
skills of Preparing and writing managerial reports"
25. "الرقابة والتدقيق على الإداء الوظيفي
Supervision and auditing of job performance"
26. "الإبداع والتميز الاداري والتخطيط الاستراتيجي الفعال
Innovation, managerial excellence and effective strategic planning"
27. "المهارات الحديثة لإدارة وتحديد الأولويات وإدارة الوقت وضغوط العمل
Modern skills for management, setting priorities, time management and stress management"
28. "المهارات الإشرافية لمدراء ورؤساء الأقسام
Supervisory skills for managers and department heads"
29. "اليات ومهارات القيادة وإدارة العلاقات الاستراتيجية والتعامل مع التحديات
Mechanisms and skills of Leadership, Strategic relationships management & Dealing with challenges"
30. "القيادة الادارية والمعايير الحديثة في التطوير الاداري
Administrative leadership and modern standards in administrative development"
31. "مهارات التنسيق الإداري
Administrative coordination skills"
32. "المنهج البريطاني في التميز والإبداع الإداري وفقاً لمعايير الجودة العالمية
The British approach of administrative creativity and excellence according to the international quality standards"
33. "تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير الأداء باستخدام 6 سيجما
Total quality management applications & Performance development using 6 Sigma"
34. "القيادة والتأثير وبناء الثقة والاتصال الفعال باستخدام ( تقنيات الـ Nlp )
Leadership, influencing, confidence building and effective communication using the Nlp"
35. "إدارة التغيير ودبلوماسية الإدارة
Change management and management diplomacy"
36. "القيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط الإستراتيجي
Executive leadership, Challenges assessment and analysis & Strategic planning"
37. "المنهج المتكامل فى إستراتيجية كايزن اليابانية للتحسين المستمر
Integrated Approach to KAIZEN - The Japanese Strategy for Continuous Improvement"
38. "تنمية المهارات الإشرافية لغير الإداريين
Developing supervisory skills for non-administrators"
39. "تطبيقات نظرية TRIZ في الادارة
Applications of the TRIZ Theory in management"
40. "الأساليب الإدارية الحديثة للمنسقين الإداريين
Modern administrative methods for administrative coordinators"
41. "التنسيق والاشراف التخصصي للادارات التنفيذية
Coordination and supervision for executive departments "
42. "تنمية مهارات العرض والتقديم والاتصال
Developing the skills of presentation and communication "
43. "ادارة التفاوض وحل النزاعات
Negotiating management & Conflict resolution"
44. "الخطط الاستراتيجية فى القطاعات الحكومية
Strategic plans in governmental sectors "
45. "التجربة الماليزية فى بناء المنهجيات الادارية الحديثة
Malaysian Experience in Building Modern Administrative Methodologies "
46. "الاتجاهات الحديثة فى القيادة والاشراف
Modern Trends in Leadership and Supervision"
47. " الاتجاهات الحديثة في الادارة الالكترونية وتطبيقاتها
Modern trends in e-management and its applications"
48. "الادارة الاستراتيجية
Strategic management"
49. "التخطيط الاستراتيجي بإستخدام برنامج BSC
Strategic planning using BSC "
50. "الأســـاليب الحديثــة للتخطيــــط والمتابعـــــــة الإداريـــــــــة من منظور إستراتيجيي
Modern methods of administrative planning and following up from a strategic perspective "
51. "القيادة من خلال رؤية وتطوير EFQM - وتنفيذ استراتيجة التميز المؤسسي
Leadership through a development vision EFQM & Implement an organizational Excellence Strategy"
52. "الاتجاهات الحديثة فى الرقابة و التدقيق الادارى
Recent trends in administrative control and auditing"
53. "المهارات الحديثة في الادارة والاشراف والتفويض
Modern skills in management, supervision and delegation"
54. "تطوير المهارات الادارية و القيادية
Developing the managerial and leading skills"
55. "تنمية المهارات الاشرافية
Development of supervisory skills"
56. "الاساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم
Modern methods of planning and organization""
برامجنا التدريبية:
برامج مجال المحاسبة و المالية.
برامج البورصة وسوق المال .
برامج مجال الإدارة و الإشراف.
برامج مجال تنمية الموارد البشرية.
برامج مجال التسويق و المبيعات وخدمة العملاء.
برامج مجال السكرتارية وادارة المكاتب.
برامج مجال الدورات التقنية المخصصة.
برامج مجال الأمن والدورات الامنية المتخصصة.
برامج مجال القانون.
برامج مجال الإعلام و السياحة و الفنادق.
برامج مجال البيئة.
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للتواصل ومعرفة المزيد عن دوراتنا والمحاور التدريبية والأسعار الرجاء التواصل
Mob: 00971588072417 || 00201026602667
E-mail: marketing@traininggulf.com
يعلن مركز الخليج للتدريب عن بدأ تسجيل بالدورة التدريبية لعام 2019
تنمية مهارات العرض والتقديم والاتصال
أهداف البرنامج:
تنمية المهارات والقدرات الإقناعيه لدى المشاركين من خلال إكسابهم نماذج فكرية ولغوية وسلوكية فعالة في مجال الإقناع والتأثير.
إكساب المشاركين مهارات التواصل الفعال مع الآخرين والطلاقة اللفظية من خلال استثارة معارفهم وخبراتهم في عملية الاتصال على اختلاف أشكاله ومستوياته والتي تساهم في تفعيل المخزون الخبراتي لديهم.
تعزيز بناء الثقة بالنفس لدى المشاركين من خلال تحسين الصور الذهنية لهم عن ذواتهم وتزويدهم بمهارات تدعيم الثقة بالنفس ومجابهة التحديات.
التغلب على الخوف والرهبة في مواجهة الآخرين وذلك من خلال التقنيات الفعالة لعلوم تطوير الذات والتركيز على تقنيات استخدام لغة الجسد للتعبير والتواصل ودورها في تحسين الأداء المستمر.
نقوم بتنفيذ دوراتنا بجميع انحاء العالم العربي والاجنبى
الإمارات العربية المتحدة - تركيا - جمهورية مصر العربية - المملكة العربية السعودية - الإردن - سويسرا - ماليزيا - سلطنة عمان - بريطانيا - أمريكا - ألمانيا - فرنسا - البحرين - الكويت – المغرب ....
Regards
Training Supervisor : Nourhan Hasan
Mob: 00971588072417 || 00201026602667
E-mail: marketing@traininggulf.com
دورات الإدارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجي
1. " "المهارات الإدارية والقيادية المتقدمة
Advanced managerial and leadership skills
2. "المهارات المتقدمة للإشراف الفعال
Advanced skills of effective supervision"
3. "مستشار الإدارة الإستراتيجية
Strategic Management Consultant "
4. "تنمية مهارات العاملين فى إدارة العلاقات الحكومية
Developing the skills of employees in the management of government relations"
5. "التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون الموظفين والتطوير الادارى
Excellence and total quality management for human resources, personnel affairs and administrative development"
6. "القيادة والمعايير الحديثة في التطوير الإداري
Leadership and modern standards in administrative development"
7. "المهارات الاشرافية والقيادية للادارة الوسطى
Supervisory and leadership skills for the central administration"
8. "مهارات التخطيط الإستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية KPI
Strategic Planning Skills and Key Performance Indicators KPI"
9. "التخطيط الإستراتيجي لتطوير التدريب وسياسات القوي العاملة
Strategic planning for training development and labor force policies"
10. "تخطيط القوى العاملة و إعادة هندسة العمليات و تقييم الأداء
Manpower planning, process reengineering and performance evaluation"
11. "المنهج الإداري المتكامل لإعداد رؤساء القيادة الاشرافيه والاستراتيجيات السلوكية المتميزه
Integrated Management Approach to prepare the supervisory leadership heads And distinctive behavioral strategies"
12. "أساليب وتقنيات التعامل الفعال مع مختلف الشخصيات والنزاعات في العمل المؤسسي
Methods and effective dealing techniques with different personalities and conflicts in the institutional work"
13. "النظام العالمي والسمات الإداريه الحديثه
Global system and modern administrative features"
14. "التقنيات الإدارية المتقدمة لتطوير خرائط سيرالعمل وتبسـيط الإجراءات
Advanced management techniques to develop workflow maps and simplify procedures"
15. "الإستراتيجيات المتقدمة في الإختيار و التوظيف و أنظم التاديبية و إنهاء الخدمة
Advanced strategies in selection, recruitment, disciplinary systems and termination"
16. "تحقيق الريادة و التميز الإداري في الدوائر و الأجهزة الحكومية
To achieve leadership and administrative excellence in the departments and government agencies "
17. "أساليب التميز في الإبداع التحليلي والكفاءة في الإدارة وترتيب الأولويات في العمل الوظيفي
Methods of excellence in analytical creativity, efficiency in management and prioritization of career work"
18. "الاتجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن - المزايـا والتعويضـات
Recent trends in personnel matters (benefits and compensation)"
19. "المهارات الإداريه والإشرافيه للإدارات العليا
Administrative and supervisory skills of senior management"
20. "التقنيات المتقدمة للتحقيقات و المنازعات الإدارية
Advanced Techniques for Investigations and Administrative Disputes"
21. "التقنيات المتقدمة لتجاوز المنازعات الإدارية
Advanced techniques for overcoming the administrative disputes"
22. "تقييم كفاءة الاداء الاداري ونظم ضبط الجودة في العمالة الادارية
Evaluate the efficiency of administrative performance and quality control systems of administrative employment"
23. "إعداد وتأهيل أخصائي المسئولية الإجتماعية
Preparing and qualifying the social responsibility specialist "
24. "مهارات إعداد وكتابة التقارير الادارية
skills of Preparing and writing managerial reports"
25. "الرقابة والتدقيق على الإداء الوظيفي
Supervision and auditing of job performance"
26. "الإبداع والتميز الاداري والتخطيط الاستراتيجي الفعال
Innovation, managerial excellence and effective strategic planning"
27. "المهارات الحديثة لإدارة وتحديد الأولويات وإدارة الوقت وضغوط العمل
Modern skills for management, setting priorities, time management and stress management"
28. "المهارات الإشرافية لمدراء ورؤساء الأقسام
Supervisory skills for managers and department heads"
29. "اليات ومهارات القيادة وإدارة العلاقات الاستراتيجية والتعامل مع التحديات
Mechanisms and skills of Leadership, Strategic relationships management & Dealing with challenges"
30. "القيادة الادارية والمعايير الحديثة في التطوير الاداري
Administrative leadership and modern standards in administrative development"
31. "مهارات التنسيق الإداري
Administrative coordination skills"
32. "المنهج البريطاني في التميز والإبداع الإداري وفقاً لمعايير الجودة العالمية
The British approach of administrative creativity and excellence according to the international quality standards"
33. "تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير الأداء باستخدام 6 سيجما
Total quality management applications & Performance development using 6 Sigma"
34. "القيادة والتأثير وبناء الثقة والاتصال الفعال باستخدام ( تقنيات الـ Nlp )
Leadership, influencing, confidence building and effective communication using the Nlp"
35. "إدارة التغيير ودبلوماسية الإدارة
Change management and management diplomacy"
36. "القيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط الإستراتيجي
Executive leadership, Challenges assessment and analysis & Strategic planning"
37. "المنهج المتكامل فى إستراتيجية كايزن اليابانية للتحسين المستمر
Integrated Approach to KAIZEN - The Japanese Strategy for Continuous Improvement"
38. "تنمية المهارات الإشرافية لغير الإداريين
Developing supervisory skills for non-administrators"
39. "تطبيقات نظرية TRIZ في الادارة
Applications of the TRIZ Theory in management"
40. "الأساليب الإدارية الحديثة للمنسقين الإداريين
Modern administrative methods for administrative coordinators"
41. "التنسيق والاشراف التخصصي للادارات التنفيذية
Coordination and supervision for executive departments "
42. "تنمية مهارات العرض والتقديم والاتصال
Developing the skills of presentation and communication "
43. "ادارة التفاوض وحل النزاعات
Negotiating management & Conflict resolution"
44. "الخطط الاستراتيجية فى القطاعات الحكومية
Strategic plans in governmental sectors "
45. "التجربة الماليزية فى بناء المنهجيات الادارية الحديثة
Malaysian Experience in Building Modern Administrative Methodologies "
46. "الاتجاهات الحديثة فى القيادة والاشراف
Modern Trends in Leadership and Supervision"
47. " الاتجاهات الحديثة في الادارة الالكترونية وتطبيقاتها
Modern trends in e-management and its applications"
48. "الادارة الاستراتيجية
Strategic management"
49. "التخطيط الاستراتيجي بإستخدام برنامج BSC
Strategic planning using BSC "
50. "الأســـاليب الحديثــة للتخطيــــط والمتابعـــــــة الإداريـــــــــة من منظور إستراتيجيي
Modern methods of administrative planning and following up from a strategic perspective "
51. "القيادة من خلال رؤية وتطوير EFQM - وتنفيذ استراتيجة التميز المؤسسي
Leadership through a development vision EFQM & Implement an organizational Excellence Strategy"
52. "الاتجاهات الحديثة فى الرقابة و التدقيق الادارى
Recent trends in administrative control and auditing"
53. "المهارات الحديثة في الادارة والاشراف والتفويض
Modern skills in management, supervision and delegation"
54. "تطوير المهارات الادارية و القيادية
Developing the managerial and leading skills"
55. "تنمية المهارات الاشرافية
Development of supervisory skills"
56. "الاساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم
Modern methods of planning and organization""
برامجنا التدريبية:
برامج مجال المحاسبة و المالية.
برامج البورصة وسوق المال .
برامج مجال الإدارة و الإشراف.
برامج مجال تنمية الموارد البشرية.
برامج مجال التسويق و المبيعات وخدمة العملاء.
برامج مجال السكرتارية وادارة المكاتب.
برامج مجال الدورات التقنية المخصصة.
برامج مجال الأمن والدورات الامنية المتخصصة.
برامج مجال القانون.
برامج مجال الإعلام و السياحة و الفنادق.
برامج مجال البيئة.
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للتواصل ومعرفة المزيد عن دوراتنا والمحاور التدريبية والأسعار الرجاء التواصل
Mob: 00971588072417 || 00201026602667
E-mail: marketing@traininggulf.com