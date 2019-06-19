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كتاب سلسلة الوصفة المصورة سلطات بالخصر pdf تأليف سلسلة الوصفة المصورة، لكل من يهتم بفن الطهى و أنواعه المختلفة يقدم هذا الكتاب عدد كبير من الوصفات المرفقة بالصور لانواع مختلفة من أطباق السلطة المتنوعة. إليك كتاب سلسلة الوصفة المصورة سلطات بالخصر pdf تأليف سلسلة الوصفة المصورة، نتمنى لك قراءة ممتعة.رابط الكتاب :