كيف أعتني بطفلتي

didi omar
:: عضو منتسِب ::
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قبل ان نبدأ موضوعنا اتمني من الله ان يرزق كل امرأة بم تنجب أطفال وان يمتعها بهم وان يقر عينها بزرية صالحة
بدأت الاهتمام بطفلتي من اول معرفتي بحملي وبداية معرفتي بنوع الجنين وانها بنت ترددت كثير في أختيار اسماء بنات لانها متنوعة ولكن شراء ملابس للاطفال البنات من اكثر الاشياء متعه التي قمت بها فيجب ان تستخير ربك في كل شئ فالاستخارة من الامور المحببه فانا استخير الله في كل شئ قبل ان تسمي ابنتك استخير الله واختار اسم مناسب جميل من اسماء البنات قبل ان تتزوج استخير ربك قبل ان تعمل في وظيفة استخير ربك .كل ما عليك هو صلاة ركعتين بنية الاستخارة ثم دعاء الاستخارة .
توفير الأمان في غرفة النوم، من خلال إزالة جميع ما يشكل خطراً على الطفلة، والعمل على وضع سريرها بعيداً عن الأسلاك الكهربائية، والستائر، والهواتف النقالة. توفير الأمان في المطبخ، وذلك بإبعاد الأطعمة الساخنة والمشروبات عن متناول الطفلة، وعدم وضعها بالقرب من حافة الطاولة، ووضع الأدوات الحادة المختلفة في الأدراج المقفلة والخزائن، وإبعاد حبال الأجهزة عن متناول يد الطفلة. وضع الأدوية والفيتامينات ومواد التنظيف وغيرها من الأدوات السامة في خزائن مقفولةٍ جيداً. توفير الأمان في ألعاب الطفلة، لذا يفضل شراء الألعاب الآمنة والجيدة والتي تناسب عمر الطفلة، والابتعاد عن شراء الألعاب صغيرة الأجزاء والحادة، كما يجب قراءة معلومات سلامة اللعبة مثل، "لا يفضل استخدامه للأطفال دون عمر ثلاث سنوات"، أو "غير سامة"، ويفضل شراء الألعاب القابلة للتنظيف والغسل مثل الدمى، وينصح بإبعاد ألعاب الأطفال الكبار عن متناول الرضع والأطفال الصغار. إبعاد الطفلة عن النوافذ لمنع سقوطها، وعدم وضع المقاعد أو الأثاث بالقرب من النوافذ، حتّى لا تصعد الطفلة عليها، كما ويجب إبعادها عن الشاشات التي توضع عند النوافذ من أجل التقاط البق، ويمكن توفير الأمان للطفلة من خلال وضع حمايةٍ على النوافذ، وإذا كان بالإمكان فتح النوافذ من الأعلى فليحدث هذا.
الحفاظ علي بشرة طفلتي
تدليك بشرة الطفل بالزيت: وذلك بتسخين القليل من الزيت، مثل: زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، أو زيت اللوز، وتدليك بشرة الطفل برفق باستخدام الزيت؛ لترطيب بشرته، ومُحاربة جفافها. ضَبْط حرارة ماء الاستحمام: وذلك بالمُحافظة على درجة الحرارة المُثلى للماء؛ بحيث تكون مُعتدلة؛ أي ليست باردة، أو ساخنة؛ إذ تُسبِّب درجات الحرارة العالية للماء التلف لجلد الطفل، بالإضافة إلى جفافه. استخدام مُنتجات العناية الطبيعيّة لبشرة الطفل: مثل: خشب الصندل، والكركم، وعجينة الزعفران؛ للحصول على جلد مُشرق، وخالٍ من الأوساخ. تجنُّب استخدام الصابون التجاريّ: تُعَدُّ هذه الموادّ قاسية، وقد تُؤدّي إلى جفاف جلد الطفل، ويُنصَح باستبدالها بمُكوِّنات طبيعيّة، مثل: دقيق الحمُّص الذي يُحافظ على نسيج الجلد. تقديم الفواكه للطفل: تُعَدُّ الفواكه مليئة بالفيتامينات، والألياف التي تُساعد على تنظيف بشرة الطفل من الداخل. استخدام مُرطِّب مُناسب لبشرة الطفل: وذلك للمُحافظة على رطوبة الجلد، ويُنصَح بترطيب بشرة الطفل مرَّة كلّ أربع ساعات يوميّاً. تعريض الطفل لأشعَّة الشمس: يحتاج جسم الطفل إلى أشعَّة الشمس؛ للحصول على فيتامين (د) الذي يُغذِّي البشرة، ويحميها من المرض؛ لذلك يُنصَح بتعريض الطفل للشمس صباحاً. صُنع مُقشِّر طبيعيّ لبشرة الطفل: مثل: خليط الحُمُّص، وماء الورد، لصُنع عجينة لطيفة منهما، ووضعها على بشرة الطفل مرَّة أُسبوعيّاً؛ لتقشير البشرة بِلُطف.
صباح الخير لكل البدايات
بدأت الاهتمام بطفلتي من اول معرفتي بحملي وبداية معرفتي بنوع الجنين وانها بنت ترددت كثير في أختيار اسماء بنات لانها متنوعة ولكن شراء ملابس للاطفال البنات من اكثر الاشياء متعه التي قمت بها فيجب ان تستخير ربك في كل شئ فالاستخارة من الامور المحببه فانا استخير الله في كل شئ قبل ان تسمي ابنتك استخير الله واختار اسم مناسب جميل من اسماء البنات قبل ان تتزوج استخير ربك قبل ان تعمل في وظيفة استخير ربك .كل ما عليك هو صلاة ركعتين بنية الاستخارة ثم دعاء الاستخارة .
توفير الأمان في غرفة النوم، من خلال إزالة جميع ما يشكل خطراً على الطفلة، والعمل على وضع سريرها بعيداً عن الأسلاك الكهربائية، والستائر، والهواتف النقالة. توفير الأمان في المطبخ، وذلك بإبعاد الأطعمة الساخنة والمشروبات عن متناول الطفلة، وعدم وضعها بالقرب من حافة الطاولة، ووضع الأدوات الحادة المختلفة في الأدراج المقفلة والخزائن، وإبعاد حبال الأجهزة عن متناول يد الطفلة. وضع الأدوية والفيتامينات ومواد التنظيف وغيرها من الأدوات السامة في خزائن مقفولةٍ جيداً. توفير الأمان في ألعاب الطفلة، لذا يفضل شراء الألعاب الآمنة والجيدة والتي تناسب عمر الطفلة، والابتعاد عن شراء الألعاب صغيرة الأجزاء والحادة، كما يجب قراءة معلومات سلامة اللعبة مثل، "لا يفضل استخدامه للأطفال دون عمر ثلاث سنوات"، أو "غير سامة"، ويفضل شراء الألعاب القابلة للتنظيف والغسل مثل الدمى، وينصح بإبعاد ألعاب الأطفال الكبار عن متناول الرضع والأطفال الصغار. إبعاد الطفلة عن النوافذ لمنع سقوطها، وعدم وضع المقاعد أو الأثاث بالقرب من النوافذ، حتّى لا تصعد الطفلة عليها، كما ويجب إبعادها عن الشاشات التي توضع عند النوافذ من أجل التقاط البق، ويمكن توفير الأمان للطفلة من خلال وضع حمايةٍ على النوافذ، وإذا كان بالإمكان فتح النوافذ من الأعلى فليحدث هذا.
الحفاظ علي بشرة طفلتي
تدليك بشرة الطفل بالزيت: وذلك بتسخين القليل من الزيت، مثل: زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، أو زيت اللوز، وتدليك بشرة الطفل برفق باستخدام الزيت؛ لترطيب بشرته، ومُحاربة جفافها. ضَبْط حرارة ماء الاستحمام: وذلك بالمُحافظة على درجة الحرارة المُثلى للماء؛ بحيث تكون مُعتدلة؛ أي ليست باردة، أو ساخنة؛ إذ تُسبِّب درجات الحرارة العالية للماء التلف لجلد الطفل، بالإضافة إلى جفافه. استخدام مُنتجات العناية الطبيعيّة لبشرة الطفل: مثل: خشب الصندل، والكركم، وعجينة الزعفران؛ للحصول على جلد مُشرق، وخالٍ من الأوساخ. تجنُّب استخدام الصابون التجاريّ: تُعَدُّ هذه الموادّ قاسية، وقد تُؤدّي إلى جفاف جلد الطفل، ويُنصَح باستبدالها بمُكوِّنات طبيعيّة، مثل: دقيق الحمُّص الذي يُحافظ على نسيج الجلد. تقديم الفواكه للطفل: تُعَدُّ الفواكه مليئة بالفيتامينات، والألياف التي تُساعد على تنظيف بشرة الطفل من الداخل. استخدام مُرطِّب مُناسب لبشرة الطفل: وذلك للمُحافظة على رطوبة الجلد، ويُنصَح بترطيب بشرة الطفل مرَّة كلّ أربع ساعات يوميّاً. تعريض الطفل لأشعَّة الشمس: يحتاج جسم الطفل إلى أشعَّة الشمس؛ للحصول على فيتامين (د) الذي يُغذِّي البشرة، ويحميها من المرض؛ لذلك يُنصَح بتعريض الطفل للشمس صباحاً. صُنع مُقشِّر طبيعيّ لبشرة الطفل: مثل: خليط الحُمُّص، وماء الورد، لصُنع عجينة لطيفة منهما، ووضعها على بشرة الطفل مرَّة أُسبوعيّاً؛ لتقشير البشرة بِلُطف.
صباح الخير لكل البدايات