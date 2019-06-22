hmida12
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شرح موقع cut-urls وطريقة الربح منه 10دولار يوميا
بسم الله الرحمن الرحيم سنتعرف اليوم ان شاء الله تعالى على احد مواقع الربح من الانترنت وهو موقعcut-urls.
يعتبر موقع cut-urls من افضل مواقع الربح من اختصار الروابط (ان لم يكن افضلها على الاطلاق).
لماذا قلت افضلها على الاطلاق .
للتسجيل في الموقع
الطريقةساكتفي بشرح هذه الطريقة فقط)
اولا ندخل الى صفحة التسجيل من هنا
ستظهر لنا صفحة البداية بهذا الشكل ثم نضغط على كلمة Register كما هو موضح في الصورة
ستظهر لنا صفحة تسجيل الدخول
بسم الله الرحمن الرحيم سنتعرف اليوم ان شاء الله تعالى على احد مواقع الربح من الانترنت وهو موقعcut-urls.
يعتبر موقع cut-urls من افضل مواقع الربح من اختصار الروابط (ان لم يكن افضلها على الاطلاق).
لماذا قلت افضلها على الاطلاق .
- 1 الحد الادنى للدفع في موقعcut-urls هو 3 دولار
- 2 تعدد طرق الدفع بعكس المواقع الاخرى
- 3 ارتفاع قيمة النقرة بالنسبة الى الف زائر فهو يعطيك 8 دولار
- ربح المال ربح المالربح المالربح المالربح المالربح المال
للتسجيل في الموقع
الطريقةساكتفي بشرح هذه الطريقة فقط)
اولا ندخل الى صفحة التسجيل من هنا
ستظهر لنا صفحة البداية بهذا الشكل ثم نضغط على كلمة Register كما هو موضح في الصورة
ستظهر لنا صفحة تسجيل الدخول