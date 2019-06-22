شرح موقع cut-urls وطريقة الربح منه 10دولار يوميا

hmida12

hmida12

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 جوان 2019
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محل الإقامة
kouba
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شرح موقع cut-urls وطريقة الربح منه 10دولار يوميا








بسم الله الرحمن الرحيم سنتعرف اليوم ان شاء الله تعالى على احد مواقع الربح من الانترنت وهو موقعcut-urls.

يعتبر موقع cut-urls من افضل مواقع الربح من اختصار الروابط (ان لم يكن افضلها على الاطلاق).
لماذا قلت افضلها على الاطلاق .


    • 1 الحد الادنى للدفع في موقعcut-urls هو 3 دولار
    • 2 تعدد طرق الدفع بعكس المواقع الاخرى
    • 3 ارتفاع قيمة النقرة بالنسبة الى الف زائر فهو يعطيك 8 دولار
  2. ربح المال ربح المالربح المالربح المالربح المالربح المال
بدون ان اطيل عليكم سنمر الى شرح الموقع وطريقةالربح منه.



للتسجيل في الموقع
الطريقةساكتفي بشرح هذه الطريقة فقط)
اولا ندخل الى صفحة التسجيل من هنا
ستظهر لنا صفحة البداية بهذا الشكل ثم نضغط على كلمة Register كما هو موضح في الصورة

ستظهر لنا صفحة تسجيل الدخول
 
عبد الغفور الجد

عبد الغفور الجد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جوان 2019
المشاركات
12
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
@hmida12 اخي هل مجرد الدخول الى الرابط يعطيك مشاهدة او حتى الوصول الى الرابط الذي اختصرته
لان اصدقائي الذين اعطيهم الرابط لا يستطيعون الوصول الى الرابط المختصر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
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