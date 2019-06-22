كيف تحصل على طائر حسون ممتاز بصحة جيدة

إذا كنت تحب طيورالحسون وترغب في الحصول على حسون خاص بك لتربيته من الافضل ان تلتزم بهذه النقاط الثلاثة المهمة في تربية الحسون والعناية به, أما أن تحصل على طائر ومن ثم تهمله بدون عناية أو تنساه بدون أكل أو شرب فمن الأفضل أن لا تحصل على هذا الطائرالذي يمكن أن يكون إهماله ذنبا على صاحبه لأن تربية طائر كيف ما كان نوع هذا الطائر يعد مسؤولية شخصية قبل كل شيء فالطائر يعتمد على صاحبه في القفص