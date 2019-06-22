hmida12
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كيف تحصل على طائر حسون ممتاز بصحة جيدة
,طائرالحسون الانيق في مظهره وتغريده يعرف عشاقه ومحبوه المحترفون كيفية العناية به بالشكل الجيد فهناك عدة أمور مهمة ينبغي على مربي طائر الحسون أن يقوم بها للحفاظ على صحة طائره وبالتالي تعود هذه العناية بصحة طائرالحسون على الطائر نفسه فتراه بصحة جيدة ورشاقة وتغريد مستمر وهذا هو الشيء الذي يسعى اليه
.كل مربو طيورالحسون
في هذا الموضوع الموجه بشكل خاص لهواة الحسون المبتدئين عن كيفية العناية الجيدة بطيورالحسون, سنتحدث عن أهم الطرق الاحترافية للعناية بصحة طائر الحسون وهي كالتالي:
النظافة: نظافة قفص طائر الحسون أو السلاكة أو المكان الذي يتم فيه تربية الحسون.
.الغذاء: أهم البذور التي يتغذى عليها الحسون في القفص
العناية و الاهتمام : أشياء ضرورية ينبغي الانتباه لها في تربية طائر الحسون.
نظافة قفص الحسون شيء مهم:
النظافة شيء مهم وبالخصوص نظافة الحسون, لان طيور الحسون معلوم لدى محترفيه أنه طائر ذو مناعة شبه ضعيفة أو هو طائر حساس, يمكن لعدم نظافة القفص الخاص بالطائرأن يصاب منها الحسون بأمراض جراء الجراثيم وهذا أمر شائع.
نظافة قفص الحسون يمكن العمل عليها بشكل دوري ودائم وذلك على الاقل مرة الى مرتين في الاسبوع.
ينبغي تنظيف أرضية قفص الحسون بشكل جيد, وتنظيف الة الشرب ومكان الأكل كذلك, محب طائر الحسون حين يقوم بتنظيف طيوره يكون في حالة سرور, كما أن القيام بهذه الاعمال التنظيفية لا يتطلب الكثير من الجهد والوقت يمكن في خمس دقائق أن تتخلص من كل الأوساخ في قفص الحسون و أهم الأشياء في نظافة الحسون هي:
تنظيف أرضية قفص الحسون.
تنظيف وعاء شرب الحسون في القفص بغسله جيدا.
.تنظيف الأكل من البقايا
غذاء الحسون الجيد شيء مهم:
في مدونة فضاء طائرالحسون هناك قسم خاص بغذاء الحسون, وهناك عدة أنواع من البذور و المغذيات التي ثم ذكرها يمكنك العودة اليها والاستفادة منها بتغذية الحسون الجيدة مثل خلطة غذائية للحسون
المهم أن غذاء طائر الحسون ينبغي أن يكون متنوعا وأن لا تعتمد على نوعية بذور واحدة في إطعام طائرالحسون.
,الى جانب تنوع الغذاء ينبغي الاهتمام بالكميات و بالفصول فهناك بذور تقدم للحسون بشكل دائم وهناك بذورتقدم للطائرفي فصل معين مثل الاغذية التي تقدم في موسم تزاوج الحسون, كما أن بعض هذه الأغذية يفضل تقديمها للطائرعلى فترات بين يوم و يومين يمكن أن تجد كل المغذيات و البذورعند كل باعة لوازم الطيور والحيوانات الاليفة بشكل عام, نذكر هنا اهم البذور التي يقتات عليها الحسون.
بذور الزوان
بذور النيجر
بذور اللوز و الجوز
بذور الكتان
بذور عباد الشمس النيئة-بكميات قليلة في الاسبوع
العناية و الاهتمام بطائر الحسون شيء مهم:
بعد تعلم المربي لطائرالحسون كيفية التعامل مع طائره من جهة النظافة الدائمة و الغذاء الجيد المتنوع يتبقى الشق الثالث من العناية بالحسون وهو الجانب الذي يختلف فيه مربي محترف للحسون ومربي هاوي.
مثلا نظرة المحترف لطائره أوأي طائر تختلف عن نظرة الهاوي و المحترف يمكنه معرفة ما يحتاجه طائرالحسون لانه إن صح التعبير يشعر بطائره ويعرف ما الذي يحتاجه الطائر, فمثلا أشياء مثل اصابة الحسون بحشرة الفاش أوالاصابة بنزلة برد أو أي شيء أخر يدرك المحترف هذا ويتدارك أمر طائره بسرعة, بعكس الهاوي الذي قد لا يدرك ان طائره يعاني من الفاش أو القميلة مثلا- كيف تتخلص من الفاش عند طائر الحسون.
المحترف يعرف أن طائر الحسون ينبغي تشميسه أي وضعه في كان مشمس لمدة معينة من اليوم وهذا أمر ضروري قد لا ينتبه اليه المبتدئ وهوأمر يؤثر في صحة طائرالحسون.
الى جانب عملية التشميس هناك الانتباه الى التيارات الهوائية القوية .التي قد تكلف طائرالحسون حياته اذا تعرض اليها بشكل قوي
شيء مهم في العناية بصحة طيورالحسون أن تلاحظ أن طائر الحسون يستعد الى المبيت والنوم عند المساء, لهذا من المهم ان تترك الطائر يستريح وأن لا تضعه في مكان مضاء ليلا , وإنما الافضل أن يكون مكان مظلم وهادء ودافئ حتى إن توجب يمكن تغطية القفص
بغطاء من ثوب لتهدئة الطائر وحجب الضوء عنه ليلا.
كما ينبغي إعطاء طائرالحسون الاستقرار وذلك بعدم نقله من مكان لاخر بشكل دائم, لان استقرار الطائر في مكان معين يجعله يشعر بالمكان كمنزله الكبير والافضل أن يثم نقل الحسون بين مكانين او ثلاثة وذلك لتعريض الطائر للشمس في وقت معين ثم إعادته لمكانه المعتاد.
شيء أخر مهم هوالانتباه للطرق التي نضع بها قفص الحسون من الافضل التأكد دائما أن قفص الطائر معلق أوموضوع بشكل مستقر
وتابث تجنبا لوقوع القفص. ولكي لا ننسا معلومة مهمة عن الحسون و موسم طرح أو تغيير الريش الذي يتطلب عناية خاصة بالحسون يمكنك التعرف عليها في هذا الموضوع عن كيفية العناية بالحسون في موسم تغيير الريش
بالبطع أمرالعناية بطائر الحسون من أجل الحفاظ عليه في صحة جيدة هو أمر صغير لكن يمكن التمدد فيه والتبحر وفي هذا الموضوع حاولت فقط ذكرأهم الاشياء التي ينبغي الانتباه لها من طرف الهواة الذين يرغبون في تربية الحسون
كمعلومات قد تفيد طيورهم لتمتعو بمصاحبتها والاستمتاع بتغاريديها ومشاهدتها وهي بصحة جيدة .
,طائرالحسون الانيق في مظهره وتغريده يعرف عشاقه ومحبوه المحترفون كيفية العناية به بالشكل الجيد فهناك عدة أمور مهمة ينبغي على مربي طائر الحسون أن يقوم بها للحفاظ على صحة طائره وبالتالي تعود هذه العناية بصحة طائرالحسون على الطائر نفسه فتراه بصحة جيدة ورشاقة وتغريد مستمر وهذا هو الشيء الذي يسعى اليه
.كل مربو طيورالحسون
في هذا الموضوع الموجه بشكل خاص لهواة الحسون المبتدئين عن كيفية العناية الجيدة بطيورالحسون, سنتحدث عن أهم الطرق الاحترافية للعناية بصحة طائر الحسون وهي كالتالي:
النظافة: نظافة قفص طائر الحسون أو السلاكة أو المكان الذي يتم فيه تربية الحسون.
.الغذاء: أهم البذور التي يتغذى عليها الحسون في القفص
العناية و الاهتمام : أشياء ضرورية ينبغي الانتباه لها في تربية طائر الحسون.
كننناإذا كنت تحب طيورالحسون وترغب في الحصول على حسون خاص بك لتربيته من الافضل ان تلتزم بهذه النقاط الثلاثة المهمة في تربية الحسون والعناية به, أما أن تحصل على طائر ومن ثم تهمله بدون عناية أو تنساه بدون أكل أو شرب فمن الأفضل أن لا تحصل على هذا الطائرالذي يمكن أن يكون إهماله ذنبا على صاحبه لأن تربية طائر كيف ما كان نوع هذا الطائر يعد مسؤولية شخصية قبل كل شيء فالطائر يعتمد على صاحبه في القفص
نظافة قفص الحسون شيء مهم:
النظافة شيء مهم وبالخصوص نظافة الحسون, لان طيور الحسون معلوم لدى محترفيه أنه طائر ذو مناعة شبه ضعيفة أو هو طائر حساس, يمكن لعدم نظافة القفص الخاص بالطائرأن يصاب منها الحسون بأمراض جراء الجراثيم وهذا أمر شائع.
نظافة قفص الحسون يمكن العمل عليها بشكل دوري ودائم وذلك على الاقل مرة الى مرتين في الاسبوع.
ينبغي تنظيف أرضية قفص الحسون بشكل جيد, وتنظيف الة الشرب ومكان الأكل كذلك, محب طائر الحسون حين يقوم بتنظيف طيوره يكون في حالة سرور, كما أن القيام بهذه الاعمال التنظيفية لا يتطلب الكثير من الجهد والوقت يمكن في خمس دقائق أن تتخلص من كل الأوساخ في قفص الحسون و أهم الأشياء في نظافة الحسون هي:
تنظيف أرضية قفص الحسون.
تنظيف وعاء شرب الحسون في القفص بغسله جيدا.
.تنظيف الأكل من البقايا
غذاء الحسون الجيد شيء مهم:
في مدونة فضاء طائرالحسون هناك قسم خاص بغذاء الحسون, وهناك عدة أنواع من البذور و المغذيات التي ثم ذكرها يمكنك العودة اليها والاستفادة منها بتغذية الحسون الجيدة مثل خلطة غذائية للحسون
المهم أن غذاء طائر الحسون ينبغي أن يكون متنوعا وأن لا تعتمد على نوعية بذور واحدة في إطعام طائرالحسون.
,الى جانب تنوع الغذاء ينبغي الاهتمام بالكميات و بالفصول فهناك بذور تقدم للحسون بشكل دائم وهناك بذورتقدم للطائرفي فصل معين مثل الاغذية التي تقدم في موسم تزاوج الحسون, كما أن بعض هذه الأغذية يفضل تقديمها للطائرعلى فترات بين يوم و يومين يمكن أن تجد كل المغذيات و البذورعند كل باعة لوازم الطيور والحيوانات الاليفة بشكل عام, نذكر هنا اهم البذور التي يقتات عليها الحسون.
بذور الزوان
بذور النيجر
بذور اللوز و الجوز
بذور الكتان
بذور عباد الشمس النيئة-بكميات قليلة في الاسبوع
العناية و الاهتمام بطائر الحسون شيء مهم:
بعد تعلم المربي لطائرالحسون كيفية التعامل مع طائره من جهة النظافة الدائمة و الغذاء الجيد المتنوع يتبقى الشق الثالث من العناية بالحسون وهو الجانب الذي يختلف فيه مربي محترف للحسون ومربي هاوي.
مثلا نظرة المحترف لطائره أوأي طائر تختلف عن نظرة الهاوي و المحترف يمكنه معرفة ما يحتاجه طائرالحسون لانه إن صح التعبير يشعر بطائره ويعرف ما الذي يحتاجه الطائر, فمثلا أشياء مثل اصابة الحسون بحشرة الفاش أوالاصابة بنزلة برد أو أي شيء أخر يدرك المحترف هذا ويتدارك أمر طائره بسرعة, بعكس الهاوي الذي قد لا يدرك ان طائره يعاني من الفاش أو القميلة مثلا- كيف تتخلص من الفاش عند طائر الحسون.
المحترف يعرف أن طائر الحسون ينبغي تشميسه أي وضعه في كان مشمس لمدة معينة من اليوم وهذا أمر ضروري قد لا ينتبه اليه المبتدئ وهوأمر يؤثر في صحة طائرالحسون.
الى جانب عملية التشميس هناك الانتباه الى التيارات الهوائية القوية .التي قد تكلف طائرالحسون حياته اذا تعرض اليها بشكل قوي
شيء مهم في العناية بصحة طيورالحسون أن تلاحظ أن طائر الحسون يستعد الى المبيت والنوم عند المساء, لهذا من المهم ان تترك الطائر يستريح وأن لا تضعه في مكان مضاء ليلا , وإنما الافضل أن يكون مكان مظلم وهادء ودافئ حتى إن توجب يمكن تغطية القفص
بغطاء من ثوب لتهدئة الطائر وحجب الضوء عنه ليلا.
كما ينبغي إعطاء طائرالحسون الاستقرار وذلك بعدم نقله من مكان لاخر بشكل دائم, لان استقرار الطائر في مكان معين يجعله يشعر بالمكان كمنزله الكبير والافضل أن يثم نقل الحسون بين مكانين او ثلاثة وذلك لتعريض الطائر للشمس في وقت معين ثم إعادته لمكانه المعتاد.
شيء أخر مهم هوالانتباه للطرق التي نضع بها قفص الحسون من الافضل التأكد دائما أن قفص الطائر معلق أوموضوع بشكل مستقر
وتابث تجنبا لوقوع القفص. ولكي لا ننسا معلومة مهمة عن الحسون و موسم طرح أو تغيير الريش الذي يتطلب عناية خاصة بالحسون يمكنك التعرف عليها في هذا الموضوع عن كيفية العناية بالحسون في موسم تغيير الريش
بالبطع أمرالعناية بطائر الحسون من أجل الحفاظ عليه في صحة جيدة هو أمر صغير لكن يمكن التمدد فيه والتبحر وفي هذا الموضوع حاولت فقط ذكرأهم الاشياء التي ينبغي الانتباه لها من طرف الهواة الذين يرغبون في تربية الحسون
كمعلومات قد تفيد طيورهم لتمتعو بمصاحبتها والاستمتاع بتغاريديها ومشاهدتها وهي بصحة جيدة .