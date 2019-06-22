hmida12
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تحميل سي كلينر عربى ccleaner 2019 Arabic مجانى برابط مباشر احدث نسخة
من المعروف أن أي جهاز كمبيوتر مع مرور الوقت يصيبه البطئ نتيجة لتراكم الملفات واخطاء فالريجسترى التى تحدث عند تنصيبك لبرنامج ومن ثم حذفة مما يترتب عليه بقاء بعض الملفات فى الريجسترى، اليوم نأتيكم على موقع جزيرة خيال ببرنامج سهل ومجانى الذى يحل لكم هذه المشاكل بضغظة زر.
ملاحظة لدينا برنامج مفيد آخر: أفضل برنامج لتنظيف وتسريع جهازك عربي
برنامج سي كلينر CCleaner اللذي يعتبر خلاصة كل برامج صيانة الويندوز و الكمبيوتر فهو يجمع بين البساطة وسهولة الاستخدام وفعالية تنضيفه للأجهزة من أدنى المشاكل الموجودة في نظامه.
شرح برنامج سى كلينر الجديد:
يستخدم البرنامج في التخلص من الملفات المؤقتة التي تملأ جهازك نتيجة تصفح صفحات الانترنت بشكل يومي. يقوم البرنامج أيضا باصلاح و حلمشكلات الريجستري الشهيرة. البرنامج يعمل علي جميع متصفحات الانترنت المعروفة. يستطيع أيضا البرنامج التخلص من قائمة المواقع التي قام المستخدم بزيارتها من قبل و المعروفة تحت قامة History و ملفات الكوكيز.
شاهد بالصور طريقة اختيار اللغة العربيه وتعريب برنامج سي كلينر:
بأمكانك أختيار اللغة العربية عند تنصيب البرنامج لآول مرة أو من خلال أعدادات البرنامج اتبع الشرح بالصور
معلومات تنزيل برنامج ccleaner منظف الجهاز المجاني 2019 للكمبيوتر واللابتوب من الموقع الرسمي
اسم البرنامج :CCleaner
الإصدار :5.57.7182
الترخيص : مجانى
التوافق : All Windows
الحجم : 20 ميجا تقريبا
لتحميل البرنامج برابط مباشر : Download CCleaner 5
من المعروف أن أي جهاز كمبيوتر مع مرور الوقت يصيبه البطئ نتيجة لتراكم الملفات واخطاء فالريجسترى التى تحدث عند تنصيبك لبرنامج ومن ثم حذفة مما يترتب عليه بقاء بعض الملفات فى الريجسترى، اليوم نأتيكم على موقع جزيرة خيال ببرنامج سهل ومجانى الذى يحل لكم هذه المشاكل بضغظة زر.
ملاحظة لدينا برنامج مفيد آخر: أفضل برنامج لتنظيف وتسريع جهازك عربي
برنامج سي كلينر CCleaner اللذي يعتبر خلاصة كل برامج صيانة الويندوز و الكمبيوتر فهو يجمع بين البساطة وسهولة الاستخدام وفعالية تنضيفه للأجهزة من أدنى المشاكل الموجودة في نظامه.
شرح برنامج سى كلينر الجديد:
يستخدم البرنامج في التخلص من الملفات المؤقتة التي تملأ جهازك نتيجة تصفح صفحات الانترنت بشكل يومي. يقوم البرنامج أيضا باصلاح و حلمشكلات الريجستري الشهيرة. البرنامج يعمل علي جميع متصفحات الانترنت المعروفة. يستطيع أيضا البرنامج التخلص من قائمة المواقع التي قام المستخدم بزيارتها من قبل و المعروفة تحت قامة History و ملفات الكوكيز.
شاهد بالصور طريقة اختيار اللغة العربيه وتعريب برنامج سي كلينر:
بأمكانك أختيار اللغة العربية عند تنصيب البرنامج لآول مرة أو من خلال أعدادات البرنامج اتبع الشرح بالصور
معلومات تنزيل برنامج ccleaner منظف الجهاز المجاني 2019 للكمبيوتر واللابتوب من الموقع الرسمي
اسم البرنامج :CCleaner
الإصدار :5.57.7182
الترخيص : مجانى
التوافق : All Windows
الحجم : 20 ميجا تقريبا
لتحميل البرنامج برابط مباشر : Download CCleaner 5