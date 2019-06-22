لعنة الإصابات تطارد منتخب المغرب قبل مواجهة ناميبيا



حالة من الترقب والقلق، تسيطر على الجهاز الفني لمنتخب المغرب، والذي يقوده هيرفي رينارد، قبل انطلاق مشوار الفريق في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.



ويخوض منتخب الأسود أولى مبارياته في البطولة بعد غد الأحد، أمام ناميبيا، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.



ويعاني بعض اللاعبين من إصابات مختلفة، وسيحسم الجهاز الطبي، في المران الأخير الذي سيجرى مساء غد السبت، مصير هؤلاء.



مروان دا كوستا



تعرض لإصابة في ودية جامبيا، ولم يقدر على العودة للتدريبات بصورة طبيعية، حيث خلد للراحة لمدة أسبوع.



وعاد مروان، للمشاركة في التدريبات يوم الأربعاء الماضي، لكنه ما زال يشكو من الإصابة.



وكان هيرفي رينارد، مدرب الأسود، قد اضطر لرفع حالة التأهب لتعويضه، بعد أن طلب من أشرف داري تجهيز وثائقه الإدارية، تحسبا لاستبعاد دا كوستا.



وعلم



نصير مزراوي





هو الآخر تعرض لإصابة في ودية جامبيا، وخلد للراحة، وظهر مران أمس الخميس، لكنه يخوض تدريبات منفرد، ويعتمد على الركض الخفيف.



وإذا كان غيابه مؤكدا عن مواجهة ناميبيا، باعتبار أنه ما زال يشكو من الإصابة، فإن الشكوك تحيط بإمكانية تعافيه كليا قريبا.







يونس بلهندة



لم يشارك يونس بلهندة في مران اليوم الجمعة، بسبب إصابة على مستوى الكاحل.



وفضَل الجهاز الطبي، عدم المغامرة به، حيث اكتفى بمتابعة المران، ليضاف لقائمة اللاعبين المصابين، قبل انطلاق أولى مباريات الأسود أمام ناميبيا.



كريم الأحمدي



غاب هو الآخر عن تدريبات أمس الخميس، بسبب شعوره بشد عضلي، كما يعاني من الإرهاق، واضطر للخضوع إلى الراحة.

