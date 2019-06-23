hmida12
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كيف تتخلص من الفاش أو القميلة عند الحسون نهائيا ؟
الفاش أو القيملة هي حشرة صغيرة وتعد داء الحسون الرهيب إذا ثم إهمالها وعدم معالجتها فهي تتكاثر بشكل سريع وهي داء لأنها تتغدى على دم الطائر وكلنا يعلم مدى حساسية الحسون لأبسط الاشياء التي يمكن أن تصيبه وتتراوح خطورة الفاش بالنسبة للحسون من الخمول الى عدم التغريد و الهزال وقد تأدي الى موت الطائر في حالة الاجتياح الكامل للقفص و الاهمال
كيف تعرف أن طائر الحسون مصاب بالفاش؟
في الحالة الطبيعية للحسون يكون نشطا في قفصه سواء باللعب أو بالتغريد أو الاعتناء بريشه لكن حينما يدخل الفاش الى جسمه كل هذه الامور الطبيعية تختفي ويظهر في سلوك الطائر كثرة الحك في جسمه سواء بمنقاره أو بأظافره وهناك فرق واضح بين أن يفرد الطائر ريشه وينسقه بنمقاره وبين حكه لجسمه نتيجة وجود الفاش فيه كما يمكن ملاحظة أن الطائر يكثر الحك في أكثر من مكان بجسمه في نفس اللحظة وهذا دليل على تفشي الفاش في أغلب جسم الطائر . ويمكن معرفة وجود الفاش كذلك من مجثم الطائر اذا كان من القصب فقط أخرج المجثم من القفص وأنقره على أرضية نقية واذا كان الفاش فسيسقط .ولهذا يفظل البعض وضع مجاثم من القصب مجوفة من الداخل ليسهل مراقبة الامر بعكس المجاثم البلاستيكية أو الخشبية.وهكذا يصبح روتين الطائر المسكين نهاره وليله مسترغق في الحك و النتش مع وجود الفاش
كيف تتخلص من الفاش نهائيا؟
بعد التأكد من أن الفاش غزى قفص أحد طيورك من المهم عزله عن باقي الطيور الاخرى حتى لا ينتقل إليهم هناك عدة طرق يمكن بها التخلص من الفاش وسأشرح أهم طريقتين وإنسى طريقة أن تغير قفص الطائر وترمي القفص المغزو بالفاش لان هذا الاخير يعلق بالطائر نفسه
الطريقة الأولى
هذه الطريقة سهلة ولا تبتغي أي نوع من الادوية فقط تحتاج الى قفص فارغ و نظيف من الفاش طبعا و تغير الطائر من القفص الموبوء الى القفص الجديد يستحسن عدم مسك الطائر باليد فقط قم بفتح بابي القفصين والصقهما معا وإدفع بصابع يدك من بين اسلاك القفص الطائر لينتقل من قفص للأخر و بعدها تقوم بعمل حمام للطائر ببخاخ الماء رش الطائر في كل مكان من جسمك بالماء جيدا حتى يبتل وضعه في مكان مشمس وبعد هذا تقوم بتسخين قدر كافي من الماء لترين أو لتر ونصف الى حد الغليان
وتجلب إناء كبير تضع به القفاص المصاب بالفاش وتبدأ تصب عليه الماء المغلي جيدا حتى يغمر القفص كله بالماء الحار
وتدع القفص في الاناء المملوء بالماء حوالي 5 دقائق ثم تسحبه وتضعه بمكان مشمس لكي يجف وتعيد الحسون إليه
هذه الطريقة جد فعالة ويمكن القيام بها كل مرة تشعر بوجود الفاش فالوقاية خير من العلاج
الطريقة الثانية
هذه الطريقة تبتغي دواء خاص بالفاش يمكن شراؤه من بائعي لوازم الطيور في الغالب يكون الدواء على شكل مسحوق
يمزج بالماء ويوضع في بخاخ وهنا لا تحتاج الى تغيير الطائر الى قفص اخر فقط قم بإزالة غذاء الطائر من القفص و ماء الشرب وأرضية القفص وضعه في مكان مشمس
وكل ما عليك أن ترش جيدا الطائر و القفص معا بالمحلول الذي حضرته من دواء الفاش و الماء ودعهما في الشمس الى أن يجفا
قم بغسل أرضية القفص بالماء جيدا ولكي تكون هذه الطريقة فعالة يجب إعادتها مرة أخرى في نفس الاسبوع
الفاش كما ذكرت في الاعلى يتغذى على دم الطائر وهذا يعني أن تقوم بتعزيز غذا الطائر حتى يقوم يتعويض ما خسره ويكتسب رشاقته بسرعة
يمكنك الاستعانة بهتين الخلطتين المغذيتين لما فيهما من تنوع البذور و المواد المغذية
خلطة لطائر الحسون
خلطة البذور المنبتة للحسون
بهذا ينتهي موضوعنا وكل مرة نركز فيها على أهمية الاعتناء بالحسون لأنها سر النجاح وتمنحك حسون بصحة جيدة وهذا يعني حسون جميل يعطيك كل ما لديه إذا أعطيته ما لديك
يمكنك الاضطلاع أيضا على كيفية ترويض طائر الحسون على التغريد أمامك و الاكل من يدك ؟
الفاش أو القيملة هي حشرة صغيرة وتعد داء الحسون الرهيب إذا ثم إهمالها وعدم معالجتها فهي تتكاثر بشكل سريع وهي داء لأنها تتغدى على دم الطائر وكلنا يعلم مدى حساسية الحسون لأبسط الاشياء التي يمكن أن تصيبه وتتراوح خطورة الفاش بالنسبة للحسون من الخمول الى عدم التغريد و الهزال وقد تأدي الى موت الطائر في حالة الاجتياح الكامل للقفص و الاهمال
كيف تعرف أن طائر الحسون مصاب بالفاش؟
في الحالة الطبيعية للحسون يكون نشطا في قفصه سواء باللعب أو بالتغريد أو الاعتناء بريشه لكن حينما يدخل الفاش الى جسمه كل هذه الامور الطبيعية تختفي ويظهر في سلوك الطائر كثرة الحك في جسمه سواء بمنقاره أو بأظافره وهناك فرق واضح بين أن يفرد الطائر ريشه وينسقه بنمقاره وبين حكه لجسمه نتيجة وجود الفاش فيه كما يمكن ملاحظة أن الطائر يكثر الحك في أكثر من مكان بجسمه في نفس اللحظة وهذا دليل على تفشي الفاش في أغلب جسم الطائر . ويمكن معرفة وجود الفاش كذلك من مجثم الطائر اذا كان من القصب فقط أخرج المجثم من القفص وأنقره على أرضية نقية واذا كان الفاش فسيسقط .ولهذا يفظل البعض وضع مجاثم من القصب مجوفة من الداخل ليسهل مراقبة الامر بعكس المجاثم البلاستيكية أو الخشبية.وهكذا يصبح روتين الطائر المسكين نهاره وليله مسترغق في الحك و النتش مع وجود الفاش
كيف تتخلص من الفاش نهائيا؟
بعد التأكد من أن الفاش غزى قفص أحد طيورك من المهم عزله عن باقي الطيور الاخرى حتى لا ينتقل إليهم هناك عدة طرق يمكن بها التخلص من الفاش وسأشرح أهم طريقتين وإنسى طريقة أن تغير قفص الطائر وترمي القفص المغزو بالفاش لان هذا الاخير يعلق بالطائر نفسه
الطريقة الأولى
هذه الطريقة سهلة ولا تبتغي أي نوع من الادوية فقط تحتاج الى قفص فارغ و نظيف من الفاش طبعا و تغير الطائر من القفص الموبوء الى القفص الجديد يستحسن عدم مسك الطائر باليد فقط قم بفتح بابي القفصين والصقهما معا وإدفع بصابع يدك من بين اسلاك القفص الطائر لينتقل من قفص للأخر و بعدها تقوم بعمل حمام للطائر ببخاخ الماء رش الطائر في كل مكان من جسمك بالماء جيدا حتى يبتل وضعه في مكان مشمس وبعد هذا تقوم بتسخين قدر كافي من الماء لترين أو لتر ونصف الى حد الغليان
وتجلب إناء كبير تضع به القفاص المصاب بالفاش وتبدأ تصب عليه الماء المغلي جيدا حتى يغمر القفص كله بالماء الحار
وتدع القفص في الاناء المملوء بالماء حوالي 5 دقائق ثم تسحبه وتضعه بمكان مشمس لكي يجف وتعيد الحسون إليه
هذه الطريقة جد فعالة ويمكن القيام بها كل مرة تشعر بوجود الفاش فالوقاية خير من العلاج
الطريقة الثانية
هذه الطريقة تبتغي دواء خاص بالفاش يمكن شراؤه من بائعي لوازم الطيور في الغالب يكون الدواء على شكل مسحوق
يمزج بالماء ويوضع في بخاخ وهنا لا تحتاج الى تغيير الطائر الى قفص اخر فقط قم بإزالة غذاء الطائر من القفص و ماء الشرب وأرضية القفص وضعه في مكان مشمس
وكل ما عليك أن ترش جيدا الطائر و القفص معا بالمحلول الذي حضرته من دواء الفاش و الماء ودعهما في الشمس الى أن يجفا
قم بغسل أرضية القفص بالماء جيدا ولكي تكون هذه الطريقة فعالة يجب إعادتها مرة أخرى في نفس الاسبوع
الفاش كما ذكرت في الاعلى يتغذى على دم الطائر وهذا يعني أن تقوم بتعزيز غذا الطائر حتى يقوم يتعويض ما خسره ويكتسب رشاقته بسرعة
يمكنك الاستعانة بهتين الخلطتين المغذيتين لما فيهما من تنوع البذور و المواد المغذية
خلطة لطائر الحسون
خلطة البذور المنبتة للحسون
بهذا ينتهي موضوعنا وكل مرة نركز فيها على أهمية الاعتناء بالحسون لأنها سر النجاح وتمنحك حسون بصحة جيدة وهذا يعني حسون جميل يعطيك كل ما لديه إذا أعطيته ما لديك
يمكنك الاضطلاع أيضا على كيفية ترويض طائر الحسون على التغريد أمامك و الاكل من يدك ؟
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