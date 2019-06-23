mednaj
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التطور الكبير في سوق العملات المشفرة في العالم العربي ساهم بشكل كبير في نمو التعاملات بعملة البيتكوين لتصبح العملة معتمدة من قبل العديد في عمليات البيع و الشراء من جهة، و الاستثمارات المالية من جهة اخرى لما يوفره البيتكوين من سهولة في التعامل سواء كان ذلك منطبق على سرعة الارسال و الاستقبال و انخفاض نسبة العمولة ليتها نحوها العديد لتكون بديل للبنوك الالكترونية بشكل لافت الا ان العديد يواجه مشاكل اهمهما المصادر الموثوقة التي يمكن للشخص من خلالها شراء البيتكوين او بيعه بشكل يحفظه له جميع حقوقه دون اي عمليات نصب ممكنة، و على اثر ذلك نبين لكم في هذا الموضوع افضل مكان اصبح رائج لتبادل البيتكوين ند للند بشكل سهل.
منصة Bitssoq، موقع عربي يوفر للمستخدم ارضية ملائمة لتبادل البيتكوين بين الاشخاص، بأساليب امنة تسهل للمستعمل الخوض في هذا السوق دون مخاطرة خصوصا التي نجدها في السوق السوداء والتي راح ضحيتها الكثير.
موقع Bitsooq يمكن من تبادل البيتكوين بين الاشخاص فيما بينهم، يكمن ذلك اما من خلال نشر اعلان بيع على الموقع او الشراء بالبحث عن العروض المتوفرة من قبل البائعين والتي تتوفر على موقع بيتسوق، مع امكانية دخول موقعك طرف ثالث في عملية البيع والشراء كوسيط لتكون المعاملة امنة.
ان كنت تريد بيع البيتكوين على موقع بيتسوق ببساطة قم بإنشاء حساب واستكمال جميع بياناتك بشكل صحيح من ثم التوجه الى خيار Post an ad لتقوم بإدراج ما يتطلبه من معلومات اهمها اقل واقصى مبلغ يمكنك بيعه و السعر الذي تريد البيع به مع وسائل الدفع التي تتناسب معك.
ان كنت تود شراء البيتكوين كذلك يجب عليك انشاء حساب ثم التوجه الى خيار Buy لتجد جملة من العروض المدرجة بالموقع، يمكنك اختيارv اي عرض مناسب لك مع امكانية تصفح صفحة البائع ومشاهدة عدد تعاملاته السابقة وتقييمات الايجابية التي تحصل عليها من طرف المشتريين السابقين.
www.bitsooq.net
كيف تتم عملية الشراء بين المستخدم والبائع.
عند قيامك كمشتري باختيار احدى العروض المدرجة من احدى البائعين بالموقع تضغط على باي المدرجة بالعرض الذي اخترته مع ارفاق المبلغ الي تود شرائه و ادراج عنوان محفظة البيتكوين الخاصة بك، فيما بعد ستلاحظ خيار اسك Escrow ان اخترته فستكون العملية مدعومة بوساطة الموقع و على اثر سيوفر موقع بيتسوق محفظة بيتكوين خاصة بهذه المعاملات وسيقوم البائع بأرسال المبلغ المتفق عليه على هذه المحفظة عند تأكيدك من وصول الرصيد ستقوم بإرسال المبلغ للبائع و عند استلامه البائع من جهته سيقوم بتأكيد الاستلام ويتم التحويل الاتوماتيكي للبيتكوين من محفظة موقع بيتسوق الى محفظتك بشكل مباشر دون اي تأخير.
في حال كنت تريد التعامل مع اي بائع دون استخدام وساطة Escrow، ببساطة ستقوم بإرسال المبلغ مباشرة للبائع وسيقوم الاخير بتحويل البيتكوين لك بعد استلامه للمبلغ.
ملاحظات
وساطة Escrow التي يوفرها موقع بيتسوق مجانية وتهدف الى حماية حقوق طرفي معاملة التبادل من اي اخلال قد يطرأ.
الموقع يدعم جميع البلدان العربية مع جميع وسائل الدفع المحلية والعالمية.
منصة Bitssoq، موقع عربي يوفر للمستخدم ارضية ملائمة لتبادل البيتكوين بين الاشخاص، بأساليب امنة تسهل للمستعمل الخوض في هذا السوق دون مخاطرة خصوصا التي نجدها في السوق السوداء والتي راح ضحيتها الكثير.
موقع Bitsooq يمكن من تبادل البيتكوين بين الاشخاص فيما بينهم، يكمن ذلك اما من خلال نشر اعلان بيع على الموقع او الشراء بالبحث عن العروض المتوفرة من قبل البائعين والتي تتوفر على موقع بيتسوق، مع امكانية دخول موقعك طرف ثالث في عملية البيع والشراء كوسيط لتكون المعاملة امنة.
ان كنت تريد بيع البيتكوين على موقع بيتسوق ببساطة قم بإنشاء حساب واستكمال جميع بياناتك بشكل صحيح من ثم التوجه الى خيار Post an ad لتقوم بإدراج ما يتطلبه من معلومات اهمها اقل واقصى مبلغ يمكنك بيعه و السعر الذي تريد البيع به مع وسائل الدفع التي تتناسب معك.
ان كنت تود شراء البيتكوين كذلك يجب عليك انشاء حساب ثم التوجه الى خيار Buy لتجد جملة من العروض المدرجة بالموقع، يمكنك اختيارv اي عرض مناسب لك مع امكانية تصفح صفحة البائع ومشاهدة عدد تعاملاته السابقة وتقييمات الايجابية التي تحصل عليها من طرف المشتريين السابقين.
www.bitsooq.net
كيف تتم عملية الشراء بين المستخدم والبائع.
عند قيامك كمشتري باختيار احدى العروض المدرجة من احدى البائعين بالموقع تضغط على باي المدرجة بالعرض الذي اخترته مع ارفاق المبلغ الي تود شرائه و ادراج عنوان محفظة البيتكوين الخاصة بك، فيما بعد ستلاحظ خيار اسك Escrow ان اخترته فستكون العملية مدعومة بوساطة الموقع و على اثر سيوفر موقع بيتسوق محفظة بيتكوين خاصة بهذه المعاملات وسيقوم البائع بأرسال المبلغ المتفق عليه على هذه المحفظة عند تأكيدك من وصول الرصيد ستقوم بإرسال المبلغ للبائع و عند استلامه البائع من جهته سيقوم بتأكيد الاستلام ويتم التحويل الاتوماتيكي للبيتكوين من محفظة موقع بيتسوق الى محفظتك بشكل مباشر دون اي تأخير.
في حال كنت تريد التعامل مع اي بائع دون استخدام وساطة Escrow، ببساطة ستقوم بإرسال المبلغ مباشرة للبائع وسيقوم الاخير بتحويل البيتكوين لك بعد استلامه للمبلغ.
ملاحظات
وساطة Escrow التي يوفرها موقع بيتسوق مجانية وتهدف الى حماية حقوق طرفي معاملة التبادل من اي اخلال قد يطرأ.
الموقع يدعم جميع البلدان العربية مع جميع وسائل الدفع المحلية والعالمية.