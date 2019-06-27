تحميل DNS Jumper لتسريع الانترنت

hmida12
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 جوان 2019
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- محل الإقامة
- kouba
- الجنس
- ذكر
تحميل DNS Jumper – بطاقة المعلومات
المطور : Sordum
الترخيص: مجاني
الاصدار: 2.1
تاريخ الاصدار : 2017
نظام التشغيل أو الجهاز الموافق : ويندوز فقط
اللغة العربية: متوفر/متوافق
تحميل DNS Jumper
الآن مجاناً
تحميل DNS Jumper (التفاصيل):
DNS Jumper أداة تسمح بتغيير إعدادات DNS بسرعة وسهولة. DNS، أو نظام أسماء النطاقات Domain Name System, هو بروتوكول مستخدم على الإنترنت لجعل أسماء نطاقات مواقع ويب مفهومة من قبل الآلات. وللقيام بذلك، يقوم خادم DNS باستبدال أسماء نطاقات مواقع ويب بعناوين IP (مثلا يحول خادم DNS اسم نطاق موقع أصيل.بي.سي www.assilpc.com إلى 213.186.33.104).
وملاحظ أنه تغيير DNS الافتراضي بآخر يفيد في تحسين سرعة الاتصال بمواقع الويب وأيضا لزيادة مستوى الأمان والحماية, DNS Jumper يساعدك على هذا بإجراء اختبار لمعرفة أسرع خادم DNS يناسبك.
DNS Jumper قد يمكنك أيضا من زيارة المواقع المحجوبة، ولاشك أن اختيار DNS آمن، يحميك وحتى الأطفال من المحتويات غير الملائمة على سبيل المثال حيث تقوم بعض خوادم DNS بحجب المواقع إباحية آليا.
لتحميل البرنامج من هنا
المطور : Sordum
الترخيص: مجاني
الاصدار: 2.1
تاريخ الاصدار : 2017
نظام التشغيل أو الجهاز الموافق : ويندوز فقط
اللغة العربية: متوفر/متوافق
تحميل DNS Jumper
الآن مجاناً
تحميل DNS Jumper (التفاصيل):
DNS Jumper أداة تسمح بتغيير إعدادات DNS بسرعة وسهولة. DNS، أو نظام أسماء النطاقات Domain Name System, هو بروتوكول مستخدم على الإنترنت لجعل أسماء نطاقات مواقع ويب مفهومة من قبل الآلات. وللقيام بذلك، يقوم خادم DNS باستبدال أسماء نطاقات مواقع ويب بعناوين IP (مثلا يحول خادم DNS اسم نطاق موقع أصيل.بي.سي www.assilpc.com إلى 213.186.33.104).
وملاحظ أنه تغيير DNS الافتراضي بآخر يفيد في تحسين سرعة الاتصال بمواقع الويب وأيضا لزيادة مستوى الأمان والحماية, DNS Jumper يساعدك على هذا بإجراء اختبار لمعرفة أسرع خادم DNS يناسبك.
DNS Jumper قد يمكنك أيضا من زيارة المواقع المحجوبة، ولاشك أن اختيار DNS آمن، يحميك وحتى الأطفال من المحتويات غير الملائمة على سبيل المثال حيث تقوم بعض خوادم DNS بحجب المواقع إباحية آليا.
لتحميل البرنامج من هنا