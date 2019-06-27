برنامج EarthView 2019 للكمبيوتر لمشاهدة دول العالم بالتفاصيل

hmida12
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 جوان 2019
- المشاركات
- 15
- النقاط
- 3
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- kouba
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمـن الرحيـم ..
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركــاته ،
وقبل البـدأ بالكـلام صلـوا معي على رسول الله سيدنـا وحبيينـا محمد ,
صلـوات الله وسـلامه عليـه وعلى آلـه وصحبـه أجمعين ومن تبعـه بإحسـان إلى يـوم الديــن .
تحيـة طيبة لكل الإخـوة أعضاء ورواد منتديـات ستار تايمز وبالأخص منتدانا الغالي .
""برامج الكمبيوتر وشروحاتها""
برنامج إيرث فيو يعتبر من البرامج المميزة للاستمتاع بمشاهدة الاماكن المختلفة على كوكب الارض وهو منافس قوى للبرنامج العالمى المشهور جوجل إيرث ، يساعدك البرنامج فى النظر الى الفضاء الخارجى والاستمتاع بالاماكن الخلابة للارض والقمر والكواكب المختلفة ويعتبر قيمة كبيرة لكل محبى الفضاء والفلك ، اذا كنت تنوى زيارة بلد ما لاول مرة وارد ان تعرف الاماكن الهامة والمزارات السياحية والاسواق والفنادق والاماكن المشهورة فان برنامج إيرث فيو يقوم بهذه المهمة على اكمل وجهة حيث يساعدك على رؤية جميع تفاصيل الاماكن المراد زيارتها كما لو كنت هناك ، يسمح البرنامج بالتحكم فى درجة وضوح الصور والسطوع والتباين لتظهر الصور الملتقطة من البرنامج بجميع تفاصيلها.
برنامج إيرث فيو سهل الاستخدام ومناسب لجميع مستخدمى الكمبيوتر خاصة محبى الرحلات والفضاء ويدعم الكثير من انظمة التشغيل المختلفة وخفيف فلا يستهلك الكثير من موارد المعالج ولا يسبب تهنيج للكمبيوتر اثناء تشغيله ، واجهة البرنامج مميزة وتساعدك على التعرف على المناظر الطبيعية والاماكن السياحية على كوكب الارض ولكن يتطلب البرنامج الاتصال بالانترنت ، يساعدك البرنامج على معرفة مواقع البلاد على كوكب الارض بالاضافة الى معرفة التوقيت ودوائر العرض وخطوط الطول وعدد ساعان النهار وعدد ساعات الليل وغيرها كما يمكنك معرفة الاماكن المضيئة والاماكن المظلمة على سطح الكرة الارضية ، البرنامج رائع ومجانى ويستحق تحميله وتجربته للاستمتاع برؤية الاماكن الرائعة على سطح الارض ومعرفة الاحوال الجوية والمناخ المختلف للاماكن المتعددة على الارض والصور الجذابة للمواقع والاماكن الاكثر شهرة على الارض ومظهر الفضاء والقمر والكواكب من خلال الصور التى تلتقطها الاقمار الصناعية.
يعرض البرنامج التفاصيل الدقيقة لتضاريس الاماكن التى تحب معرفتها كما لو كنت تزورها ومن هذه التضاريس الجبال والبحار والسهول والمنخفضات والشلالات والطرق وحدود البلاد بالاضافة الى معرفة التأثيرات في الغلاف الجوي للاماكن المختلفة ومعرفة أضواء وغيوم المدينة ، يعرض البرنامج السحاب المتكون فوق البلاد واحوال الطقس والحرارة والضغط ، يوفر البرنامج ميزة رائعة لكل محبى الفضاء والفلك وهى استخدام الصور الملتقطة بالبرنامج للعمل كخلفية لسطح المكتب ومع امكانية تغير الخلفية حسب المكان والبلاد التى تختارها ، يعرض البرنامج الخرائط الموسمية للكرة الارضية والتى توضح الغطاء النباتى والثلجى والتوقيتات المحلية والمواقع لاكثر من 120 الف مدينة مختلفة حول العالم..
سنة الاصدار : مايو 2019
حجم البرنامج : 18.4 ميجا بايت
لغة البرنامج : يدعم الكثير من اللغات
متطلبات التشغيل : جميع أصدارات ويندوز
Windows 10- Windows7- Windows8
رابط التحميل
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركــاته ،
وقبل البـدأ بالكـلام صلـوا معي على رسول الله سيدنـا وحبيينـا محمد ,
صلـوات الله وسـلامه عليـه وعلى آلـه وصحبـه أجمعين ومن تبعـه بإحسـان إلى يـوم الديــن .
تحيـة طيبة لكل الإخـوة أعضاء ورواد منتديـات ستار تايمز وبالأخص منتدانا الغالي .
""برامج الكمبيوتر وشروحاتها""
برنامج إيرث فيو يعتبر من البرامج المميزة للاستمتاع بمشاهدة الاماكن المختلفة على كوكب الارض وهو منافس قوى للبرنامج العالمى المشهور جوجل إيرث ، يساعدك البرنامج فى النظر الى الفضاء الخارجى والاستمتاع بالاماكن الخلابة للارض والقمر والكواكب المختلفة ويعتبر قيمة كبيرة لكل محبى الفضاء والفلك ، اذا كنت تنوى زيارة بلد ما لاول مرة وارد ان تعرف الاماكن الهامة والمزارات السياحية والاسواق والفنادق والاماكن المشهورة فان برنامج إيرث فيو يقوم بهذه المهمة على اكمل وجهة حيث يساعدك على رؤية جميع تفاصيل الاماكن المراد زيارتها كما لو كنت هناك ، يسمح البرنامج بالتحكم فى درجة وضوح الصور والسطوع والتباين لتظهر الصور الملتقطة من البرنامج بجميع تفاصيلها.
برنامج إيرث فيو سهل الاستخدام ومناسب لجميع مستخدمى الكمبيوتر خاصة محبى الرحلات والفضاء ويدعم الكثير من انظمة التشغيل المختلفة وخفيف فلا يستهلك الكثير من موارد المعالج ولا يسبب تهنيج للكمبيوتر اثناء تشغيله ، واجهة البرنامج مميزة وتساعدك على التعرف على المناظر الطبيعية والاماكن السياحية على كوكب الارض ولكن يتطلب البرنامج الاتصال بالانترنت ، يساعدك البرنامج على معرفة مواقع البلاد على كوكب الارض بالاضافة الى معرفة التوقيت ودوائر العرض وخطوط الطول وعدد ساعان النهار وعدد ساعات الليل وغيرها كما يمكنك معرفة الاماكن المضيئة والاماكن المظلمة على سطح الكرة الارضية ، البرنامج رائع ومجانى ويستحق تحميله وتجربته للاستمتاع برؤية الاماكن الرائعة على سطح الارض ومعرفة الاحوال الجوية والمناخ المختلف للاماكن المتعددة على الارض والصور الجذابة للمواقع والاماكن الاكثر شهرة على الارض ومظهر الفضاء والقمر والكواكب من خلال الصور التى تلتقطها الاقمار الصناعية.
يعرض البرنامج التفاصيل الدقيقة لتضاريس الاماكن التى تحب معرفتها كما لو كنت تزورها ومن هذه التضاريس الجبال والبحار والسهول والمنخفضات والشلالات والطرق وحدود البلاد بالاضافة الى معرفة التأثيرات في الغلاف الجوي للاماكن المختلفة ومعرفة أضواء وغيوم المدينة ، يعرض البرنامج السحاب المتكون فوق البلاد واحوال الطقس والحرارة والضغط ، يوفر البرنامج ميزة رائعة لكل محبى الفضاء والفلك وهى استخدام الصور الملتقطة بالبرنامج للعمل كخلفية لسطح المكتب ومع امكانية تغير الخلفية حسب المكان والبلاد التى تختارها ، يعرض البرنامج الخرائط الموسمية للكرة الارضية والتى توضح الغطاء النباتى والثلجى والتوقيتات المحلية والمواقع لاكثر من 120 الف مدينة مختلفة حول العالم..
سنة الاصدار : مايو 2019
حجم البرنامج : 18.4 ميجا بايت
لغة البرنامج : يدعم الكثير من اللغات
متطلبات التشغيل : جميع أصدارات ويندوز
Windows 10- Windows7- Windows8
رابط التحميل