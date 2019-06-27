hmida12
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 جوان 2019
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- الجنس
- ذكر
تحميل برنامج idm 2019 اخر اصدارمع التفعيل
"IDM" هو عبارة عن برنامج يتيح لك تحميل الملفات و الوسائط المتعددة عبر الإنترنت في الحاسوب بطريقة فعالة وسريعة.
يعتبر برنامج idm واحد من أفضل برامج التحميل على جهاز الكمبيوتر. اذا كنت من محبي تحميل الافلام و الموسيقى
بمختلف الصيغ المعروفة بالحتى الامتددات الغير مدعومة من قبل البرنامج يكمنك اضافتها الى البرنامج عبرة الاعدادات
وسيدعمها برنامج idm كما يمكنك تحميل الالعاب و الافيس و اسطوانات الويندوز المختلفة مــــن هـــنــــا .
معلوم ان تحميل البرامج ذات الحجم الكبير تأخد من الوقت الشيء الكثير لذلك يمكنك تحميل أحدث اصدار من برنامج
IDM كامل مجانا مع الكراك على هذه الصفحة .
سيمكنك برنامج Internet Download Manager من زيادة سرعة التنزيل حتى 5 مرات. كما يدعم استئناف
التحميل عند التوقف المفاجيء لتحميل بسبب مشكلة في الاتصال أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
البرنامج غير مجاني لاكنه متوفر بفترة تجريبية لمدة 30 يومًا فقط.
إذا كنت تبحث عن مفتاح التنشيط أو IDM ***** لتفعيل البرنامج من أجل تحميل الأفلام ومقاطع الفيديو والألعاب
بسرعة عالية باستخدام Internet Download Manager.فأنت في المكان المناسب.
خـــصــــائـــــص برنامج التحميل انترنت داونلود مانجر IDM
تسريع التحميل
القدرة على الاسترداد ومتابعة التحميل بعد التوقف المفاجئ
يدعم FTP و HTTP
متعدد اللغات
متوافق مع جميع المتصفحات
واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام
متوافق مع :
روابط تحميل برنامج ادمان 2019 اخر اصدار مع التفعيل مدى الحياة :
الــمــوقــع الـــرســمـــي
IDM.6.33.Build.1.*****
رابط اخر لتحميل برنامج ايدمان اخر اصدار
رابــــــط لــتــحـــمــيـــل اصــــدار قــــــديــــــم مـــن الــــــبــــرنـــــامــــــــــــــــــج
IDM.6.32.Build.9.*****
IDM.6.32.Build.8.*****
IDM.6.32.Build.6.*****
IDM.6.32.Build.3.*****
كلمة فك الضغط : bouchaib
"IDM" هو عبارة عن برنامج يتيح لك تحميل الملفات و الوسائط المتعددة عبر الإنترنت في الحاسوب بطريقة فعالة وسريعة.
يعتبر برنامج idm واحد من أفضل برامج التحميل على جهاز الكمبيوتر. اذا كنت من محبي تحميل الافلام و الموسيقى
بمختلف الصيغ المعروفة بالحتى الامتددات الغير مدعومة من قبل البرنامج يكمنك اضافتها الى البرنامج عبرة الاعدادات
وسيدعمها برنامج idm كما يمكنك تحميل الالعاب و الافيس و اسطوانات الويندوز المختلفة مــــن هـــنــــا .
معلوم ان تحميل البرامج ذات الحجم الكبير تأخد من الوقت الشيء الكثير لذلك يمكنك تحميل أحدث اصدار من برنامج
IDM كامل مجانا مع الكراك على هذه الصفحة .
سيمكنك برنامج Internet Download Manager من زيادة سرعة التنزيل حتى 5 مرات. كما يدعم استئناف
التحميل عند التوقف المفاجيء لتحميل بسبب مشكلة في الاتصال أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
البرنامج غير مجاني لاكنه متوفر بفترة تجريبية لمدة 30 يومًا فقط.
إذا كنت تبحث عن مفتاح التنشيط أو IDM ***** لتفعيل البرنامج من أجل تحميل الأفلام ومقاطع الفيديو والألعاب
بسرعة عالية باستخدام Internet Download Manager.فأنت في المكان المناسب.
خـــصــــائـــــص برنامج التحميل انترنت داونلود مانجر IDM
تسريع التحميل
القدرة على الاسترداد ومتابعة التحميل بعد التوقف المفاجئ
يدعم FTP و HTTP
متعدد اللغات
متوافق مع جميع المتصفحات
واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام
متوافق مع :
روابط تحميل برنامج ادمان 2019 اخر اصدار مع التفعيل مدى الحياة :
الــمــوقــع الـــرســمـــي
IDM.6.33.Build.1.*****
رابط اخر لتحميل برنامج ايدمان اخر اصدار
رابــــــط لــتــحـــمــيـــل اصــــدار قــــــديــــــم مـــن الــــــبــــرنـــــامــــــــــــــــــج
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CuT URLs - Earn money by shortening URLs with the highest CPMs Ever!
cu5.io
IDM.6.32.Build.9.*****
IDM.6.32.Build.8.*****
IDM.6.32.Build.6.*****
IDM.6.32.Build.3.*****
كلمة فك الضغط : bouchaib