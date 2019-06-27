تحميل برنامج idm 2019 اخر اصدارمع التفعيل

hmida12

hmida12

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تحميل برنامج idm 2019 اخر اصدارمع التفعيل








"IDM" هو عبارة عن برنامج يتيح لك تحميل الملفات و الوسائط المتعددة عبر الإنترنت في الحاسوب بطريقة فعالة وسريعة.
يعتبر برنامج idm واحد من أفضل برامج التحميل على جهاز الكمبيوتر. اذا كنت من محبي تحميل الافلام و الموسيقى

بمختلف الصيغ المعروفة بالحتى الامتددات الغير مدعومة من قبل البرنامج يكمنك اضافتها الى البرنامج عبرة الاعدادات

وسيدعمها برنامج idm كما يمكنك تحميل الالعاب و الافيس و اسطوانات الويندوز المختلفة مــــن هـــنــــا .

معلوم ان تحميل البرامج ذات الحجم الكبير تأخد من الوقت الشيء الكثير لذلك يمكنك تحميل أحدث اصدار من برنامج

IDM كامل مجانا مع الكراك على هذه الصفحة .

سيمكنك برنامج Internet Download Manager من زيادة سرعة التنزيل حتى 5 مرات. كما يدعم استئناف

التحميل عند التوقف المفاجيء لتحميل بسبب مشكلة في الاتصال أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

البرنامج غير مجاني لاكنه متوفر بفترة تجريبية لمدة 30 يومًا فقط.

إذا كنت تبحث عن مفتاح التنشيط أو IDM ***** لتفعيل البرنامج من أجل تحميل الأفلام ومقاطع الفيديو والألعاب

بسرعة عالية باستخدام Internet Download Manager.فأنت في المكان المناسب.

خـــصــــائـــــص برنامج التحميل انترنت داونلود مانجر IDM

تسريع التحميل

القدرة على الاسترداد ومتابعة التحميل بعد التوقف المفاجئ

يدعم FTP و HTTP

متعدد اللغات

متوافق مع جميع المتصفحات

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام

متوافق مع :









روابط تحميل برنامج ادمان 2019 اخر اصدار مع التفعيل مدى الحياة :


الــمــوقــع الـــرســمـــي


IDM.6.33.Build.1.*****

رابط اخر لتحميل برنامج ايدمان اخر اصدار


رابــــــط لــتــحـــمــيـــل اصــــدار قــــــديــــــم مـــن الــــــبــــرنـــــامــــــــــــــــــج

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IDM.6.32.Build.9.*****

IDM.6.32.Build.8.*****

IDM.6.32.Build.6.*****
IDM.6.32.Build.3.*****




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