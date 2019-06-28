hmida12
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جديد برنامج الحماية الأسطوري .. ESET NOD32 Antivirus / Smart Security 11.1.42.0.
نَــــعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُــــرُورِ أَنْفُسِنَـا وَ مِنْ سَيِّئَــــاتِ أَعْمَـالِنَـا ..
مَنْ يَـــهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلا مُضِــــلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُـضْلِلْ فَلا هَــــادِىَ لَـه ..
وَ أَشْــــــــــهَدُ أَلا إِلَهَ إِلا الْلهُ وَحْــــــدَهُ لا شَــــــرِيكَ لَه ..وَ أَشْـــهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا..
أما بعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاحبتي زوار و اعضاء و رواد منتدي" الأمن و الحماية "
ESET NOD32 Antivirus & ESET Smart Security
يعتبر برنامج نود 32 Nod 32 Antivirus العربي من أهم برامج الحماية ضد الفيروسات لما يتميز به من سهولة الإستخدام وبساطة التصميم حيث يتوفر البرنامج بواجهتين ليتوافق مع جميع المستخدمين حيث أن الواجهة الإفتراضية هي واجهة سهلة يمكن لأي مستخدم التعامل معها بسهولة فى الناحية الأخري هناك واجهة تتوفر بخصائص إضافية وإعدادات متقدمة للتوافق مع المستخدمين المحترفين ويتم تطوير البرنامج من قبل شركة ESET السولفاكية والتى تم إنشائها فى عام 1992 وقد نالت العديد من الجوائر كأفضل شركة سولفاكية كما أن لها العديد من الفروع فى العالم ولها أيضاً اكثر من 180 موزع حول العالم, وقد اثبت برنامج نود 32 انتي فايروس العربي الكامل كفائته فى الفترة الماضية وحتى الأن كما يوفر لك البرنامج حماية متكاملة ضد الفيروسات الخطيرة التى قد تسبب تدمير جهازك وفقدان بياناتك فهو يندمج تقائياً داخل البرامج التى تتصل بالإنترنت مثل البريد ليقوم بفحص الرسائل الواده والتخلص من الاخرى المزعجة كذلك يقوم بحمايتك أثناء تصفح المواقع من اخطار البرامج الخبيثة التى تحمل وتثبت بدون علمك وتتسبب فى أضرار كبيرة بجهاز الكمبيوتر أو الموبايل.
أما ESET Smart Security هو من اشهر برامج الحماية لاجهزة الكمبيوتر ضد جميع البرمجيات الخبيثة والفيروسات وصفحات الانترنت المزيفة والبريد الالكتروني الغير مرغوب فيه كما ويمنع الذين يقومون بعمليات الهكر مع اكبر مستوى من الحماية ويقوم بالحماية بشكل مباشر اي اثناء العمل او تصفح الانترنت او اللعب عن طريق الانترنت ويقوم ايضا يفحص اي قرص قابل للازالة يتم ادخاله الى الحاسب يع هذا البرنامج انه افضل حل لتأمين الحاسب من جميع انواع الهجمات والتهديدات حيث يقوم بحماية المعلومات الحساسة سواء عبر الانترنت او خارجه وهو متكامل ليعمل مع اي موارد للنظام يملك جدار حماية قوي جدا ضد جميع الهجمات مما يوفر الوقت وذلك لانه يقوم بمراقبة الشبكة والكشف عنها يفحص جميع انواع رسائل البريد الالكتروني الواردة يفحص جميع الفلاشات او اي قرص نقوم بادخاله كما يقوم بمسح autorun.inf فوائد البرنامج : الحل الامثل ضد مختلف التهديدات والفيروسات يحمي جميع افراد العائلة على شبكة الانترنت يملك جدار حماية قوي وذكي يعمل على جميع انظمة التشغيل ة: Windows XP ، ويندوز فيستا ، ويندوز 7 ، ويندوز 8 ، ويندوز 8.1 ( 32 بت و 64 بت ) ماهو الجديد والاضافات التي قامت الشركة باضافتها؟؟ مراقبة الأجهزة يفحص جميع التطبيقات وذلك عند تغيير الدولة طبقة إضافية من الحماية المصممة لحماية التطبيقات تحسينات جدار حماية حيث يمكنك ضبط وإدارة IDS تحسين التوافق في ويندوز 8 والكثير من الميزات التي سوف تقوم باكتشافها عند تحميل هذا البرنامج
لتحميل البرنامج من هنا
v 11.1.42.0