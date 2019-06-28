معلومات هامة و مفيدة حول مرحلة طرح الريش/مرحلة القلش للكناري

hmida12

hmida12

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22 جوان 2019
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معلومات هامة و مفيدة حول مرحلة طرح الريش/مرحلة القلش للكناري




تمر معظم طيور الكناري بمرحلة طرح الريش، حيث يبدأ تساقط الريش في فترة زمنية معينة ويستبدل الريش المستعمل او المعمر أو القديم بريش جديد.




السيئ في الأمر هو الغناء حيث يتوقف طائر الكناري عن الغناء بشكل عام في هذه المرحلة حيث سيبدو شكل الكناري سيء المظهر الى حد ما حتى يكتمل نمو الريش.
 
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