الامن واستقرار انثى الحسون

hmida12

hmida12

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 جوان 2019
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
23
محل الإقامة
kouba
الجنس
ذكر





اخواني الاعزاء السلام عليكم
اليوم اخترت ان احدثكم عن موضوع لطالما الح في طلبه العديد من الاخوة الكرام رغم ان توقيته مازال بعيد نوعا ما .
يمكن تقسيم موضوعنا اليوم الى جزئين
١-هو الامن واستقرار انثى الحسون
٢- الاعداد للتزاوج وتجهيز الانثى
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