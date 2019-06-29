hmida12
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 جوان 2019
- المشاركات
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- النقاط
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
اخواني الاعزاء السلام عليكم
اليوم اخترت ان احدثكم عن موضوع لطالما الح في طلبه العديد من الاخوة الكرام رغم ان توقيته مازال بعيد نوعا ما .
يمكن تقسيم موضوعنا اليوم الى جزئين
١-هو الامن واستقرار انثى الحسون
٢- الاعداد للتزاوج وتجهيز الانثى
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