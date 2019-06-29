الامن واستقرار انثى الحسون

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اخواني الاعزاء السلام عليكماليوم اخترت ان احدثكم عن موضوع لطالما الح في طلبه العديد من الاخوة الكرام رغم ان توقيته مازال بعيد نوعا ما .يمكن تقسيم موضوعنا اليوم الى جزئين١-هو الامن واستقرار انثى الحسون٢- الاعداد للتزاوج وتجهيز الانثى