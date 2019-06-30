تحميل لعبة PUBG MOBILE مجانا للاندرويد

تحميل لعبة ببجي PUBG للأندرويد

مميزات لعبة ببجي موبايل مهكرة PUBG Mobile v0.12.0 اخر اصدار

عوة الأصدقاء للتعاون في معارك مع مجموعة القدرة على استخدام الدردشة الصوتية.

يقود إحدى السيارات للهروب من أعدائهم أو الانتظار لأعدائك.

ضمان بيئة ممتعة وعادلة للاعبين.

اضافة مود الزومبي الجديد.

اضافة منطقة ثلجية جديدة في خريطة Erangel.

طقس ديناميكي “متغير” في خريطتي Erangel و Desert.

نزول الخريطة الثلجية Vikendi بشكل رسمي وسحب الخريطة البيتا.

اعادة الاصوات القديمة في الشات.

اضافة اسلحة جديدة MK 47 Mutant rifle , PP-19 Bizon , G36C.

اضافة ليزر للأسلحة.

اضافة خاصية الـ Death Cam لكشف الغشاشين باللعبة (يتم تسجيل فيديو يمكنك من مشاهدة لحظة قتلك من اللاعب الاخر وعمل بلاغ اذا كنت تشك بانه يستخدم اي اداة للغش).

مركبة جديدة بثلاث عجلات ” توك توك “.

حل المشاكل المتعلقة بالـLAG.

إصدار : 0.12.0السعر : مجانيAndroid 4.4+17 أبريل 2019تقييم المحتوى : للجميعPUBG Mobile مهكرة هي النسخة الرسمية من لعبة Battlefield Mobile المعروفة باسم Royal Battle. من تطوير شركة Tencent Games.في لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE الأصلية يناضل اللاعبون من أجل البقاء على قيد الحياة والقضاء من خلال الإستراتيجية والمهارة. في النهاية ، سيكون الناجي الأخير هو الفائز. مع مجموعة واسعة من الأسلحة لكسب قادرة على الدفاع عن نفسك، في التحول من مركبات مختلفة التمتع به في منازلهم وأماكن محاولة اللجوء وتفعل أشياء مختلفة مجرد محاولة البقاء على قيد الحياة واحد آخر من هذا هو على قيد الحياة!صور اللعبةصور مباشرة كيف ستظهر لك اللعبة عند تحميلها!روابط التحميلعدد التحميلات : 60672حجم الملف : 1.7GB