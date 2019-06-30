يونيفورم شركات01003358542–01200561116



شركة يونيفورم 3Aلتصنيع وتوريد جميع انواع اليونيفورم

(3A uniform )شركة يونيفورم 3Aالرئيسية







تعتبر شركة يونيفورم 3A من افضل الشركات المصرية فى مجال تصنيع وتوريد الزى الموحد الخاص . بالمصانع والمطاعم وا لمستشفيات والمراكز الطبية . المعامل والعيادات . الفنادق . المنتجعات السياحية . المراكب . القرى السياحية . المشروعات تحت الانشاء . المصانع ومراكز الصيانة . شركات البترول . شركات النظافة . شركات الامن والحراسة . المدارس والجامعات . الابراج السكنية . المكتبات الكبرى .من حيث الجودة ومواعيد التسليم وتقوم الشركة ايضا بعمل المطبوعات والتطريز وتحرص الشركة على تلبية جميع الطلبات والاغراض المكملة لليونيفورم حتى نقدم الخدمة كاملة ونتشرف بانضمامكم لاسرة عملائنا الكرام المتميزون .







متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت .

لدينا ميزة الاستماع الى العميل واستيعاب التصميم الذى يحتاجه وتنفيذه فى مدة وجيزة

نتميز بتقديم افضل الخامات من القطن المصري وافضل الموديلات .

متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت .







تليفون : 01003358542–01200561116

عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب

( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )



شركة 3A لليونيفورم - 3A uniform شركة 3A لليونيفورم - 3A uniform ‎شركة 3A لليونيفورم - 3A uniform‎. 218 likes · 22 talking about this. ‎شركة تصنيع يونيفورم متخصصة فى جميع موديلات اليونيفورم‎ https://twitter.com/3Auniform يونيفورم شركات01003358542–01200561116شركة يونيفورم 3Aلتصنيع وتوريد جميع انواع اليونيفورم(3A uniform )شركة يونيفورم 3Aالرئيسيةتعتبر شركة يونيفورم 3A من افضل الشركات المصرية فى مجال تصنيع وتوريد الزى الموحد الخاص . بالمصانع والمطاعم وا لمستشفيات والمراكز الطبية . المعامل والعيادات . الفنادق . المنتجعات السياحية . المراكب . القرى السياحية . المشروعات تحت الانشاء . المصانع ومراكز الصيانة . شركات البترول . شركات النظافة . شركات الامن والحراسة . المدارس والجامعات . الابراج السكنية . المكتبات الكبرى .من حيث الجودة ومواعيد التسليم وتقوم الشركة ايضا بعمل المطبوعات والتطريز وتحرص الشركة على تلبية جميع الطلبات والاغراض المكملة لليونيفورم حتى نقدم الخدمة كاملة ونتشرف بانضمامكم لاسرة عملائنا الكرام المتميزون .متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت .لدينا ميزة الاستماع الى العميل واستيعاب التصميم الذى يحتاجه وتنفيذه فى مدة وجيزةنتميز بتقديم افضل الخامات من القطن المصري وافضل الموديلات .متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت .تليفون : 01003358542–01200561116عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )

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