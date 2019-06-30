akrm.uniforms
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جوان 2019
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 2
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج01003358542–01200561116
شركة يونيفورم 3A
(3A uniform )شركة يونيفورم 3Aالرئيسية
شركة يونيفورم 3A نتميز بالدقه في التصميم والتنفيذ
• يونيفورم لشركات النظافة والخدمات
• يونيفورم لعمال الهوسكيبنج والاشراف الداخلي بالفنادق
• يونيفورم لعمال النظافه في الحضانات والمدارس
•
تليفون : 01003358542–01200561116
عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب
( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
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شركة يونيفورم 3A
(3A uniform )شركة يونيفورم 3Aالرئيسية
شركة يونيفورم 3A نتميز بالدقه في التصميم والتنفيذ
• يونيفورم لشركات النظافة والخدمات
• يونيفورم لعمال الهوسكيبنج والاشراف الداخلي بالفنادق
• يونيفورم لعمال النظافه في الحضانات والمدارس
•
تليفون : 01003358542–01200561116
عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب
( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
شركة 3A لليونيفورم - 3A uniform
شركة 3A لليونيفورم - 3A uniform. 218 likes · 22 talking about this. شركة تصنيع يونيفورم متخصصة فى جميع موديلات اليونيفورم
www.facebook.com
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