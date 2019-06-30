شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج01003358542–01200561116

A

akrm.uniforms

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جوان 2019
المشاركات
4
النقاط
2
العمر
23
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج01003358542–01200561116
شركة يونيفورم 3A
(3A uniform )شركة يونيفورم 3Aالرئيسية



شركة يونيفورم 3A نتميز بالدقه في التصميم والتنفيذ



• يونيفورم لشركات النظافة والخدمات
• يونيفورم لعمال الهوسكيبنج والاشراف الداخلي بالفنادق
• يونيفورم لعمال النظافه في الحضانات والمدارس



تليفون : 01003358542–01200561116
عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب
( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )

شركة 3A لليونيفورم - 3A uniform

3a-uniform.blogspot.com.eg 3a-uniform.blogspot.com.eg
www.facebook.com

شركة 3A لليونيفورم - 3A uniform

‎شركة 3A لليونيفورم - 3A uniform‎. 218 likes · 22 talking about this. ‎شركة تصنيع يونيفورم متخصصة فى جميع موديلات اليونيفورم‎
www.facebook.com www.facebook.com

يونيفورم عمال الهاوس كيبنج-البدله-تيشرت وبنطلون-ملابس لشركات النظافة-اكبر شركة لملابس عمال انظافه في اي مجال-يونيفورم لعمال الهوسكيبنج والاشراف الداخلي بالفنادق- يونيفورم لعمال النظافه في الحضانات والمدارس-بدل عمال النظافه في اي مجال-الزي الموحد للعمال- يونيفورم لشركات النظافة والخدمات-ملابس نظافة واشراف داخلي- احس شركه يونيفورم هاوسكيبنج بمصر-صور لزي العمال-تصاميم مختلفه لزي شركات النظافه والهاوس كيبنج والاشراف الداخلي لجميع المجاللات- شركة يونيفورم- اكبر شركة لليونيفورم والزي الموحد-بنطلون-تيشرت-بدله-قميص-كاب-بدل حريمي ورجالي-تصتميم عديده تناسب جميع المجالات- سعر يونيفورم هاوس كيبنج- ملابس هاوس كيبنج- اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج- شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج – شركات-تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج- محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top