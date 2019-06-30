شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج01003358542–01200561116



شركة يونيفورم 3A

(3A uniform )شركة يونيفورم 3Aالرئيسية







شركة يونيفورم 3A نتميز بالدقه في التصميم والتنفيذ







• يونيفورم لشركات النظافة والخدمات

• يونيفورم لعمال الهوسكيبنج والاشراف الداخلي بالفنادق

• يونيفورم لعمال النظافه في الحضانات والمدارس

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تليفون : 01003358542–01200561116

عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب

( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )



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