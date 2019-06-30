akrm.uniforms
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جوان 2019
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 2
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
اشكال وشاح التخرج01003358542–01200561116
شركة يونيفورم 3Aلتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج
شركة يونيفورم 3A
نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح .
لدينا مصنع لتوريد ارواب التخرج والكابات والاوشحة اللازمه للخريجين عالية الجودة وتنفيذ الكميات الكبيرة بأقصى سرعة وأعلى جودة مما ادى الى تثبيتنا فى السوق المصرى وشهادة عملائنا لنا بالجودة والخبرة فى المجال
لدينا ماكينات تطريز يابانية على اعلى مستوى من الدقة امكانية عمل جميع أنواع الشعارات واللوجو الخاص بالجامعات من الامام او من الخلف او على الكم حسب الطلب وجميع الالوان والمقاسات لدينا أحدث ماكينات الخياطة اليابانية مع خط تشغيل كامل بجميع الامكانيات التى تجعلنا مثبتين فى السوق المصرى مما أدى الى ثقة عملائنا
نسعد بخدمتكم دائما ...........رزقنا الله واياكم الخير
تليفون : 01003358542–01200561116
عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب
( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
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شركة يونيفورم 3Aلتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج
شركة يونيفورم 3A
نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح .
لدينا مصنع لتوريد ارواب التخرج والكابات والاوشحة اللازمه للخريجين عالية الجودة وتنفيذ الكميات الكبيرة بأقصى سرعة وأعلى جودة مما ادى الى تثبيتنا فى السوق المصرى وشهادة عملائنا لنا بالجودة والخبرة فى المجال
لدينا ماكينات تطريز يابانية على اعلى مستوى من الدقة امكانية عمل جميع أنواع الشعارات واللوجو الخاص بالجامعات من الامام او من الخلف او على الكم حسب الطلب وجميع الالوان والمقاسات لدينا أحدث ماكينات الخياطة اليابانية مع خط تشغيل كامل بجميع الامكانيات التى تجعلنا مثبتين فى السوق المصرى مما أدى الى ثقة عملائنا
نسعد بخدمتكم دائما ...........رزقنا الله واياكم الخير
تليفون : 01003358542–01200561116
عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب
( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
شركة 3A لليونيفورم - 3A uniform
شركة 3A لليونيفورم - 3A uniform. 218 likes · 22 talking about this. شركة تصنيع يونيفورم متخصصة فى جميع موديلات اليونيفورم
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