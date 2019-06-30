تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 29 جوان 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
4
النقاط
2
العمر
20
محل الإقامة
setif
الجنس
ذكر
❗يمكنكم إستخدام النقاط لينزل السعر إلى: 12.07$❗
💰 السعر (بدون نقاط): 17.23$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لقاطعة من Xiaomi بمنافذ متعددة 😎🤩 !
🔸رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2XjAtbF
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


🔥 من جديد 🤩
💰 السعر: 229.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Samsung Galaxy A60 🤓😍 ! نسخة 6/64GB ✌
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2wLxGbB
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


للطلب المسبق
❗يمكنكم إستخدام النقاط لينزل السعر إلى: 11.83$❗
💰 السعر (بدون نقاط): 16.89$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لآلة الحلاقة Xiaomi Enchen Black Stone 😎🙃 !
🔸رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2ZZrVDv
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


❗يمكنكم إستخدام النقاط❗
📌 نسخة 6/128GB , نسخة Global .. 💪
💰 السعر (بدون نقاط): 409.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 😁☺ !
🔸رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2KOjhUO
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


❗يمكنكم إستخدام النقاط❗
📌 رام/ات 4/64GB , نسخة Global .. ☺
💰 السعر (بدون نقاط): 119.90$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi Play 😍😉 !
🔸رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2J0SFhx
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329579817985197&set=gm.1173790779490192&type=3&eid=ARAJH2tW0FcoN1Epje1h99CSESg3kJUxKhJfj1shKBb6p09TY1rjYXieQUhFHGeIfRummq68-yvQtCU9&ifg=1
 
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