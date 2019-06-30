تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 29 جوان 2019

يمكنكم إستخدام النقاط لينزل السعر إلى: 12.07$
السعر (بدون نقاط): 17.23$ !!
تخفيض لقاطعة من Xiaomi بمنافذ متعددة !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XjAtbF
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
من جديد
السعر: 229.99$ !!
تخفيض لهاتف Samsung Galaxy A60 ! نسخة 6/64GB
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2wLxGbB
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
للطلب المسبق
يمكنكم إستخدام النقاط لينزل السعر إلى: 11.83$
السعر (بدون نقاط): 16.89$ !!
تخفيض لآلة الحلاقة Xiaomi Enchen Black Stone !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ZZrVDv
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
يمكنكم إستخدام النقاط
نسخة 6/128GB , نسخة Global ..
السعر (بدون نقاط): 409.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2KOjhUO
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
يمكنكم إستخدام النقاط
رام/ات 4/64GB , نسخة Global ..
السعر (بدون نقاط): 119.90$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi Play !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2J0SFhx
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329579817985197&set=gm.1173790779490192&type=3&eid=ARAJH2tW0FcoN1Epje1h99CSESg3kJUxKhJfj1shKBb6p09TY1rjYXieQUhFHGeIfRummq68-yvQtCU9&ifg=1
السعر (بدون نقاط): 17.23$ !!
تخفيض لقاطعة من Xiaomi بمنافذ متعددة !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XjAtbF
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
من جديد
السعر: 229.99$ !!
تخفيض لهاتف Samsung Galaxy A60 ! نسخة 6/64GB
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2wLxGbB
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
للطلب المسبق
يمكنكم إستخدام النقاط لينزل السعر إلى: 11.83$
السعر (بدون نقاط): 16.89$ !!
تخفيض لآلة الحلاقة Xiaomi Enchen Black Stone !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ZZrVDv
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
يمكنكم إستخدام النقاط
نسخة 6/128GB , نسخة Global ..
السعر (بدون نقاط): 409.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2KOjhUO
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
يمكنكم إستخدام النقاط
رام/ات 4/64GB , نسخة Global ..
السعر (بدون نقاط): 119.90$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi Play !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2J0SFhx
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329579817985197&set=gm.1173790779490192&type=3&eid=ARAJH2tW0FcoN1Epje1h99CSESg3kJUxKhJfj1shKBb6p09TY1rjYXieQUhFHGeIfRummq68-yvQtCU9&ifg=1