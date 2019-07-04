تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 04 جويلية 2019

kernani

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6 جوان 2019
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📌 UMIDIGI A5 PRO 4 + 32GB
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💰 السعر: $ 99.99
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📌 نسخة 6/64GB , اللون الأزرق 💙
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Gearbest

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📌 نسخة 3/32GB
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Gearbest



اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia


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