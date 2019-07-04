افلام رعب تساعد علي تنزيل الوزن

توصّل إلى هذه النتيجة باحثون من جامعة Coventry البريطانيّة حسب موقع Daily Mail، حيث أجريت هذه الدراسة على عدد من المتطوّعين، رافقها تحليل عيّنات من الدم قبل وبعد الجلوس لمشاهدة أفلام الرعب، وقد اتّضح أنّ إفراز هرمون الأدرينالين في الجسم يزيد من معدّل ضربات القلب، ومع ارتفاع هذا المعدّل يزيد التمثيل الغذائيّ في الجسم الذي بدوره يزيد استهلاك الطاقة المخزّنة، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحراريّة، أي فقدان بعض من الوزن الزائد.