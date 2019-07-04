افلام رعب تساعد علي تنزيل الوزن

didi omar
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توصّل إلى هذه النتيجة باحثون من جامعة Coventry البريطانيّة حسب موقع Daily Mail، حيث أجريت هذه الدراسة على عدد من المتطوّعين، رافقها تحليل عيّنات من الدم قبل وبعد الجلوس لمشاهدة أفلام الرعب، وقد اتّضح أنّ إفراز هرمون الأدرينالين في الجسم يزيد من معدّل ضربات القلب، ومع ارتفاع هذا المعدّل يزيد التمثيل الغذائيّ في الجسم الذي بدوره يزيد استهلاك الطاقة المخزّنة، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحراريّة، أي فقدان بعض من الوزن الزائد.
نجح باحثو الجامعة الإنجليزية في التوصل لتلك النتائج، عبر قياس نسب الطاقة التي يستهلكها مجموعة من الأشخاص شاهدوا عددا من افلام الرعب، حيث حرص العلماء في هذا الوقت على تسجيل معدل نبضات القلب لديهم، وكذلك نسب الأكسجين وثاني أكسيد الكربون التي يطردونها خلال متابعة مشاهد الرعب، ليتوصلوا لتلك النتائج غير المتوقعة.
يقول الباحثون إنها لحظات "قفز الخوف" من نوبات الرعب التي من المرجح أن تحرق السعرات الحرارية. وقال الدكتور ريتشارد ماكنزي ، كبير المحاضرين والمتخصصين في استقلاب الخلايا وعلم وظائف الأعضاء في الجامعة لصحيفة الغارديان: "أرسل كل فيلم من الأفلام العشرة التي تم اختبارها سباقات نبضات ، مما أثار زيادة في معدل ضربات القلب لدراسات الحالة". "مع تسارع النبض وضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل أسرع ، يواجه الجسم زيادة في الأدرينالين. هذا الإصدار من الأدرينالين سريع المفعول ، الذي ينتج خلال فترات قصيرة من التوتر الشديد (أو في هذه الحالة ، بسبب الخوف) ، والمعروف أنه يقلل الشهية ، ويزيد معدل الأيض القاعدي ويحرق في نهاية المطاف مستوى أعلى من السعرات الحرارية ".
وتقول الدكتورة Natalie Riedel أستاذ علم المناعة في جامعة لندن وإحدى الباحثات في الدراسة: "اتّضح لنا أنّ الفيلم يحرق كحدٍّ متوسّط 113 سعرة حراريّة أي ما يعادل 30 دقيقة سيراً على الأقدام، وكلّما كان الفيلم أشدّ رعباً زادت السعرات الحراريّة التى يحرقها الجسم".
والآن بعد معرفتكِ لهذه الدراسة، هل ستعيدين النظر في قائمة الأكلات الخفيفة والسريعة المرافقة لمشاهدة أفلام الرعب؟ ما رأيكِ بالفشار بدلاً من رقائق البطاطس المقليّة!
أكد الباحثون من جامعة وستمنستر، أن مشاهدة فيلم رعب تصل مدته لنحو 90 دقيقة تؤدي إلى ضخ الأدرينالين بالجسم بدرجة تسمح له بحرق نحو 113 سعرا حراريا تقريبا، وهي النسبة التي يكتسبها الإنسان العادي عند تناول لوح من الشوكولاتة، فيما يفقدها عبر المشي لمدة نصف ساعة.
يرى ريتشارد ماكينزي، الطبيب والفيزيائي والمحاضر بجامعة وستمنستر، أن التأثيرات المشار إليها من مشاهدة أفلام الرعب، تؤدي إلى التخلص من بعض السعرات الحرارية في الجسم، موضحا: “بينما تعمل تلك الأفلام على رفع معدل نبضات القلب أحيانا، فإنها تتسبب في تدفق الدم بشكل استثنائي، يزيد من ضخ الأدرينالين، ومن ثم تعمل على زيادة معدلات حرق السعرات الحرارية في الجسم”.
إضافة إلى ذلك، فقد توصل الباحثون إلى وجود علاقة قويّة بين الأدرينالين ومستوى المناعة في الجسم، فإفراز هذا الهرمون يرفع من مستويات المناعة لدى المشاهد بعد الانتهاء من افلام الرعب.
كما يمنككي تشغيل اغاني اطفال مع ابنائك وعمل رياضه لتخسري وزنك فالاغاني يمكن ان تستخدم مثل الافلام في اشياء هادفة مثل المساعدة علي انقاص الوزن و المذاكره لأبنائك مثل تحفيظهم جدول الضرب وغيرهم .
نجح باحثو الجامعة الإنجليزية في التوصل لتلك النتائج، عبر قياس نسب الطاقة التي يستهلكها مجموعة من الأشخاص شاهدوا عددا من افلام الرعب، حيث حرص العلماء في هذا الوقت على تسجيل معدل نبضات القلب لديهم، وكذلك نسب الأكسجين وثاني أكسيد الكربون التي يطردونها خلال متابعة مشاهد الرعب، ليتوصلوا لتلك النتائج غير المتوقعة.
يقول الباحثون إنها لحظات "قفز الخوف" من نوبات الرعب التي من المرجح أن تحرق السعرات الحرارية. وقال الدكتور ريتشارد ماكنزي ، كبير المحاضرين والمتخصصين في استقلاب الخلايا وعلم وظائف الأعضاء في الجامعة لصحيفة الغارديان: "أرسل كل فيلم من الأفلام العشرة التي تم اختبارها سباقات نبضات ، مما أثار زيادة في معدل ضربات القلب لدراسات الحالة". "مع تسارع النبض وضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل أسرع ، يواجه الجسم زيادة في الأدرينالين. هذا الإصدار من الأدرينالين سريع المفعول ، الذي ينتج خلال فترات قصيرة من التوتر الشديد (أو في هذه الحالة ، بسبب الخوف) ، والمعروف أنه يقلل الشهية ، ويزيد معدل الأيض القاعدي ويحرق في نهاية المطاف مستوى أعلى من السعرات الحرارية ".
وتقول الدكتورة Natalie Riedel أستاذ علم المناعة في جامعة لندن وإحدى الباحثات في الدراسة: "اتّضح لنا أنّ الفيلم يحرق كحدٍّ متوسّط 113 سعرة حراريّة أي ما يعادل 30 دقيقة سيراً على الأقدام، وكلّما كان الفيلم أشدّ رعباً زادت السعرات الحراريّة التى يحرقها الجسم".
والآن بعد معرفتكِ لهذه الدراسة، هل ستعيدين النظر في قائمة الأكلات الخفيفة والسريعة المرافقة لمشاهدة أفلام الرعب؟ ما رأيكِ بالفشار بدلاً من رقائق البطاطس المقليّة!
أكد الباحثون من جامعة وستمنستر، أن مشاهدة فيلم رعب تصل مدته لنحو 90 دقيقة تؤدي إلى ضخ الأدرينالين بالجسم بدرجة تسمح له بحرق نحو 113 سعرا حراريا تقريبا، وهي النسبة التي يكتسبها الإنسان العادي عند تناول لوح من الشوكولاتة، فيما يفقدها عبر المشي لمدة نصف ساعة.
يرى ريتشارد ماكينزي، الطبيب والفيزيائي والمحاضر بجامعة وستمنستر، أن التأثيرات المشار إليها من مشاهدة أفلام الرعب، تؤدي إلى التخلص من بعض السعرات الحرارية في الجسم، موضحا: “بينما تعمل تلك الأفلام على رفع معدل نبضات القلب أحيانا، فإنها تتسبب في تدفق الدم بشكل استثنائي، يزيد من ضخ الأدرينالين، ومن ثم تعمل على زيادة معدلات حرق السعرات الحرارية في الجسم”.
إضافة إلى ذلك، فقد توصل الباحثون إلى وجود علاقة قويّة بين الأدرينالين ومستوى المناعة في الجسم، فإفراز هذا الهرمون يرفع من مستويات المناعة لدى المشاهد بعد الانتهاء من افلام الرعب.
كما يمنككي تشغيل اغاني اطفال مع ابنائك وعمل رياضه لتخسري وزنك فالاغاني يمكن ان تستخدم مثل الافلام في اشياء هادفة مثل المساعدة علي انقاص الوزن و المذاكره لأبنائك مثل تحفيظهم جدول الضرب وغيرهم .