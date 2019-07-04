الجزائريات و الأتراك

ليلى من المدية، ماكثة في البيت، تبلغ من العمر 30 سنة، لم يسبق لها الزواج، بيضاء البشرة، رشيقة وأنيقة، تحلم بدخول القفص الذهبي مع رجل من حماة الوطن تجسد معه الحلال، من الغرب أو الوسط الجزائري، ، عمره من 30 إلى 39 سنة، لم يسبق له الارتباط.

الجزائريات ارتبطن بالأتراك الجنود حين دخولهم الجزائرالأتراك في الحقيقة هم أهل حرب و أهل دولة و أهل دسائس و مؤامرات و كدلك ممارسة التجارة من كل نوع و هم مضطربون كثيراخلال فترة وجود الأتراك في الجزائر بين 1504م و1830 ، الأتراك تزوجوا من جزائريات وأنجبوا منهنّ أبناء وبنات صاروا يُعرفون بـ"الكراغلة".أخذت جماعة الأتراك، خاصة الميليشيات منهم ، ابتداء من أواخر القرن الـ 16 يعززون سلطاتهم من خلال محاولة إبعاد الكراغلة،كان من أهم القرارات التي اتخذها الديوان ضد الضباط الساميين هو إخضاع خزينة الدولة تحت إدارته، وإرغام الضباط الساميين على دفع مرتبات الجنود، وقد أدى هذا الحدث إلى إشعال الحروب و الفتنة عام 1633م. تزعمها جنود الكراغلة الذين هاجموا مدينة الجزائر وحاصروا الوحدات التركية بالقصبة بسبب عجز الولاة عن دفع أجور الجنود