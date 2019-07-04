.الجزائريات. و الأتراك

عباس151
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 جويلية 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- bejaia
- الجنس
- ذكر
الجزائريات ارتبطن بالأتراك الجنود حين دخولهم الجزائر
الأتراك في الحقيقة هم أهل حرب و أهل دولة و أهل دسائس و مؤامرات و كدلك ممارسة التجارة من كل نوع و هم مضطربون كثيرا
خلال فترة وجود الأتراك في الجزائر بين 1504م و1830 ، الأتراك تزوجوا من جزائريات وأنجبوا منهنّ أبناء وبنات صاروا يُعرفون بـ"الكراغلة".
أخذت جماعة الأتراك، خاصة الميليشيات منهم ، ابتداء من أواخر القرن الـ 16 يعززون سلطاتهم من خلال محاولة إبعاد الكراغلة،
كان من أهم القرارات التي اتخذها الديوان ضد الضباط الساميين هو إخضاع خزينة الدولة تحت إدارته، وإرغام الضباط الساميين على دفع مرتبات الجنود، وقد أدى هذا الحدث إلى إشعال الحروب و الفتنة عام 1633م. تزعمها جنود الكراغلة الذين هاجموا مدينة الجزائر وحاصروا الوحدات التركية بالقصبة بسبب عجز الولاة عن دفع أجور الجنود،
ليلى من المدية، ماكثة في البيت، تبلغ من العمر 30 سنة، لم يسبق لها الزواج، بيضاء البشرة، رشيقة وأنيقة، تحلم بدخول القفص الذهبي مع رجل من حماة الوطن تجسد معه الحلال، من الغرب أو الوسط الجزائري، ، عمره من 30 إلى 39 سنة، لم يسبق له الارتباط.
الأتراك في الحقيقة هم أهل حرب و أهل دولة و أهل دسائس و مؤامرات و كدلك ممارسة التجارة من كل نوع و هم مضطربون كثيرا
خلال فترة وجود الأتراك في الجزائر بين 1504م و1830 ، الأتراك تزوجوا من جزائريات وأنجبوا منهنّ أبناء وبنات صاروا يُعرفون بـ"الكراغلة".
أخذت جماعة الأتراك، خاصة الميليشيات منهم ، ابتداء من أواخر القرن الـ 16 يعززون سلطاتهم من خلال محاولة إبعاد الكراغلة،
كان من أهم القرارات التي اتخذها الديوان ضد الضباط الساميين هو إخضاع خزينة الدولة تحت إدارته، وإرغام الضباط الساميين على دفع مرتبات الجنود، وقد أدى هذا الحدث إلى إشعال الحروب و الفتنة عام 1633م. تزعمها جنود الكراغلة الذين هاجموا مدينة الجزائر وحاصروا الوحدات التركية بالقصبة بسبب عجز الولاة عن دفع أجور الجنود،
ليلى من المدية، ماكثة في البيت، تبلغ من العمر 30 سنة، لم يسبق لها الزواج، بيضاء البشرة، رشيقة وأنيقة، تحلم بدخول القفص الذهبي مع رجل من حماة الوطن تجسد معه الحلال، من الغرب أو الوسط الجزائري، ، عمره من 30 إلى 39 سنة، لم يسبق له الارتباط.