لديك طفل كثير الكذب ؟ خمسة خطوات ستساعدك

hocinefaycal
:: عضو منتسِب ::
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ابني المراهق يكذب... ماذا عليّ أن أفعل؟
المراهق,الكذب,المسامحة,القيم الخاصة,نصب الفخاخ,أدلة,الشجار,المدرسة,الخصوصية,السينما
يكتشف الأب أن ابنه كذب عليه عندما قال له إنه نام في منزل صديقه المفضّل الذي يثقبه، وهذا الأخير روى القصة نفسها لوالديه، فيما سهر الاثنان لدى صديق ثالث.
وفي حين زعمت نهى أنها أمضت النهار في بيت صديقتها روعة، اكتشفت الوالدة أنهاذهبت مع صديقة أخرى إلى السينما. هنا تتزاحم الأسئلة الاتهامية: كيف كان قادرًا علىالكذب بوقاحة؟ هل هذا الكذب مقلق أم عادي؟ وكيف يمكن معاقبته؟الحل..........
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المراهق,الكذب,المسامحة,القيم الخاصة,نصب الفخاخ,أدلة,الشجار,المدرسة,الخصوصية,السينما
يكتشف الأب أن ابنه كذب عليه عندما قال له إنه نام في منزل صديقه المفضّل الذي يثقبه، وهذا الأخير روى القصة نفسها لوالديه، فيما سهر الاثنان لدى صديق ثالث.
وفي حين زعمت نهى أنها أمضت النهار في بيت صديقتها روعة، اكتشفت الوالدة أنهاذهبت مع صديقة أخرى إلى السينما. هنا تتزاحم الأسئلة الاتهامية: كيف كان قادرًا علىالكذب بوقاحة؟ هل هذا الكذب مقلق أم عادي؟ وكيف يمكن معاقبته؟الحل..........
شاهد
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