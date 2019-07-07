TheKingOrtega
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 جويلية 2019
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افضل موقع عربي للربح من رفع الملفات حتى 40 دولار
السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته
متابعي مدونة التطبيقات مرحبا بكم نتمنى ان تكونوا بخير اليوم انشاء الله ساقدم لكم موقع رهيب للربح من رفع الملفات بكل سهولة و الربح اكثر من 40 دولار في الشهر ولا يهم مساحة التطبيق اكثر ما يهم عدد التحميلات سارع الى اغتنام الفرصة بسرعة و كما سنرى في الشرح الموقع صادق والله العظيم و يدفع لجميع البنوك العربية المغربية و التونسية و المصرية او عن طريق بايبال واو ويب موني او بايزا المهم جميع البنوك تقريبا فلا تضيع هاته الفرصة و الحد الادنى لللسحب هوا 1دولار فقط
اذن لن تخسر شيئا لو جربت الموقع و انا على ضمانتي الموقع صادق الف في المئة يمكنك مراجعة الفيديوهات و المواضيع في اليوتيوب و جوجل للتتاكد اما الان سادعكم مع الشرح انشاء الله و لا تنسوا زياردة مدونتي للمزيد من اسرار الربح وو التطبيقات المدفوعة مجانا ستكون قريبا تابعوا الشرح و شكرا
صورة لبعض البنوك التي يدعمها الموقع
تحميل لعبة PUBG موضوع قد يهمك : النسخة الكورية المدفوعة
الان ننتقل طريقة التسجيل في الموقع
اولا نذهب لهذا الرابط
رابط التسجيل
يمكنك ادخال معلوماتك او التسجيل عن طريق موقع فايسبوك او الجمايل او حتى التويتر
المهم بعد التسجيل مبروك عليك الان ننتقل للمرحلة الثانية
عند الدخول للموقع ستجد رابط رفع الملف سترفع الملف الذي تريده و تعطيه اسم و بعد التنزيل مبروك عليك
هذه رواط الملف الذي انزلته يمكنك وضعه في المجموعات و المواقع
موضوع قد يهمك : طريقة قبول حساب ادسنس حصريا
الان ناتي الى المرحلة المهمة و هي السحب السحب كما قلت الحد الادنى هوا دولار واحد فقط و كل 1000 تحميل قد تصل الى 40 دولار على حسب الزيارات التي حملت الرابطاي الدول الاجنبية المبلغ مرتفع عن العرب
وهذه قائمة الدول الاكثر دفعا
هذا وحذ موفق للجميع لا تنسوا مشاركة الموضوع اذا اعجبكم اخواني اخواتي
السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته
متابعي مدونة التطبيقات مرحبا بكم نتمنى ان تكونوا بخير اليوم انشاء الله ساقدم لكم موقع رهيب للربح من رفع الملفات بكل سهولة و الربح اكثر من 40 دولار في الشهر ولا يهم مساحة التطبيق اكثر ما يهم عدد التحميلات سارع الى اغتنام الفرصة بسرعة و كما سنرى في الشرح الموقع صادق والله العظيم و يدفع لجميع البنوك العربية المغربية و التونسية و المصرية او عن طريق بايبال واو ويب موني او بايزا المهم جميع البنوك تقريبا فلا تضيع هاته الفرصة و الحد الادنى لللسحب هوا 1دولار فقط
اذن لن تخسر شيئا لو جربت الموقع و انا على ضمانتي الموقع صادق الف في المئة يمكنك مراجعة الفيديوهات و المواضيع في اليوتيوب و جوجل للتتاكد اما الان سادعكم مع الشرح انشاء الله و لا تنسوا زياردة مدونتي للمزيد من اسرار الربح وو التطبيقات المدفوعة مجانا ستكون قريبا تابعوا الشرح و شكرا
صورة لبعض البنوك التي يدعمها الموقع
تحميل لعبة PUBG موضوع قد يهمك : النسخة الكورية المدفوعة
الان ننتقل طريقة التسجيل في الموقع
اولا نذهب لهذا الرابط
رابط التسجيل
يمكنك ادخال معلوماتك او التسجيل عن طريق موقع فايسبوك او الجمايل او حتى التويتر
المهم بعد التسجيل مبروك عليك الان ننتقل للمرحلة الثانية
عند الدخول للموقع ستجد رابط رفع الملف سترفع الملف الذي تريده و تعطيه اسم و بعد التنزيل مبروك عليك
هذه رواط الملف الذي انزلته يمكنك وضعه في المجموعات و المواقع
موضوع قد يهمك : طريقة قبول حساب ادسنس حصريا
الان ناتي الى المرحلة المهمة و هي السحب السحب كما قلت الحد الادنى هوا دولار واحد فقط و كل 1000 تحميل قد تصل الى 40 دولار على حسب الزيارات التي حملت الرابطاي الدول الاجنبية المبلغ مرتفع عن العرب
وهذه قائمة الدول الاكثر دفعا
هذا وحذ موفق للجميع لا تنسوا مشاركة الموضوع اذا اعجبكم اخواني اخواتي
كان هذا هو موضوعنا اليوم على مدونة التطبيقات للبرامج و الاخبار التقنية .و نلتقي في موضوع اخر اخواني اخواتي كان معكم مروان اولاد بنطاهر في كتابة الموضوع. اي تساؤل اكتبوه في التعليقات و ساجيبكم بكل سهولة انشاء الله و السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته