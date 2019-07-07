TheKingOrtega
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 جويلية 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- Maroc
- الجنس
- ذكر
تحميل صفحة سياسة الخصوصية و اتصل بنا للقبول في ادسنس
السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته
متابعي مدونة التطبيقات مرحبا بكم نتمنى ان تكونوا بخير
طريقة قبول حساب ادسنس حصريا
اخواني اخواتي جميعنا تواجهنا مشاكل في القبول لدى ادسنس نتيجة اخطاء نقوم بها او اشياء نغفل عنها احبائي اليوم انشاء الله تعالى اتيت لكم بروابط مباشرة لتحميل صفحة اتصل بنا و سياسة الخصوصية الضروريتين للقبول في ادسنس و الفهرس و بشكل جميل و لاعطاء الجمالية لموقعةلكي لا اطيل التقديم ادعكم مع الصور و الطريقة اخواني اخواتي
اولا - صفحة سياسة الخصوصية
سياسة الخصوصة من ابرز و اهم الشروط التي يطلبها جوجل ادسنس للناشرين على المدونات و المواقع و في هذا المقال ساعطيكم
رابط لتحميل سياسة الخصوصية جاهز لوضعه في موقعك او مدونتك مجانا كما في صورة . عليك فقط تغيير كلمة المحترف تك باسم مدونتك
رابط التحميل
ثانيا - صفحة اتصل بنا
صفحة اتصل بنا من اهم الصفحات ايضا التي يطلبها جوجل ادسنس للقبول في ادسنس ارباح و اليوم ساعطيك ايضا رابط تحميله جاهز على مدونتك او موقعك و لن تغير شئ فقط نسخ و لصق الكود في صفحة جديدة و اسمها صفحة اتصل بنا
رابط التحميل
ثالثا - الفهرس
الفهرس ايضا من اهم الصفحات التي يجب ان تكون في مدونتك او موقعك . للتساعد في جلب الزوار و فهرسة موقعك لدى جوجل و محركات البحث
واليوم ساعطيك كود الفهرس ضعه فقط في صفحة جديدة و يعمل تلقائي اذ يقوم باضافة جميع المواضيع الجديدة لمحركات البحث او فهرسة الموقع
السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته
متابعي مدونة التطبيقات مرحبا بكم نتمنى ان تكونوا بخير
طريقة قبول حساب ادسنس حصريا
اخواني اخواتي جميعنا تواجهنا مشاكل في القبول لدى ادسنس نتيجة اخطاء نقوم بها او اشياء نغفل عنها احبائي اليوم انشاء الله تعالى اتيت لكم بروابط مباشرة لتحميل صفحة اتصل بنا و سياسة الخصوصية الضروريتين للقبول في ادسنس و الفهرس و بشكل جميل و لاعطاء الجمالية لموقعةلكي لا اطيل التقديم ادعكم مع الصور و الطريقة اخواني اخواتي
اولا - صفحة سياسة الخصوصية
سياسة الخصوصة من ابرز و اهم الشروط التي يطلبها جوجل ادسنس للناشرين على المدونات و المواقع و في هذا المقال ساعطيكم
رابط لتحميل سياسة الخصوصية جاهز لوضعه في موقعك او مدونتك مجانا كما في صورة . عليك فقط تغيير كلمة المحترف تك باسم مدونتك
رابط التحميل
ثانيا - صفحة اتصل بنا
صفحة اتصل بنا من اهم الصفحات ايضا التي يطلبها جوجل ادسنس للقبول في ادسنس ارباح و اليوم ساعطيك ايضا رابط تحميله جاهز على مدونتك او موقعك و لن تغير شئ فقط نسخ و لصق الكود في صفحة جديدة و اسمها صفحة اتصل بنا
رابط التحميل
ثالثا - الفهرس
الفهرس ايضا من اهم الصفحات التي يجب ان تكون في مدونتك او موقعك . للتساعد في جلب الزوار و فهرسة موقعك لدى جوجل و محركات البحث
واليوم ساعطيك كود الفهرس ضعه فقط في صفحة جديدة و يعمل تلقائي اذ يقوم باضافة جميع المواضيع الجديدة لمحركات البحث او فهرسة الموقع
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كلمات دلالية للموضوعكان هذا هو موضوعنا اليوم على مدونة التطبيقات للبرامج و الاخبار التقنية .و نلتقي في موضوع اخر اخواني اخواتي كان معكم مروان اولاد بنطاهر في كتابة الموضوع. اي تساؤل اكتبوه في التعليقات و ساجيبكم بكل سهولة انشاء الله و السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته
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