تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 12 جويلية 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
6
النقاط
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ذكر
📌 نسخة 4/128GB 💪
💰 السعر: 189.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 ☺😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2LP59dS
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

❗نصف السعر❗
💰 السعر (الإجمالي): 12.24$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لكاميرة المراقبة FLOUREON 1080P + بطاقة الذاكرة Netac P500 بسعة 32GB 💛😋 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/30wYc5q
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

💰 السعر بعد الكوبون: 4.59$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لجهاز GF07 GPS Tracking Locator للسيارات 😍😋 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2xJNBHN
✂ الكوبون: GB018DEAL
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

نسخة 6/128GB, نسخة عالمية 😍
💰 السعر بعد الكوبون: 619.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro 💛💪 !
🔸رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Gbq4Ej
✂ الكوبون: GB7PRO6DP
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

ماوس وايرلس 😎
💰 السعر بعد الكوبون: 2.59$ 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/32oEtX9
✂ الكوبون: GB021DEAL
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

📌 نسخة 3/32GB
💰 السعر بعد الكوبون: 137.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 😍🙃 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2YuMPdy
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
✂ الكوبون: GBN7332BLACK
Gearbest

اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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