تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 12 جويلية 2019

نسخة 4/128GB
السعر: 189.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2LP59dS
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نصف السعر
السعر (الإجمالي): 12.24$ !!
تخفيض لكاميرة المراقبة FLOUREON 1080P + بطاقة الذاكرة Netac P500 بسعة 32GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/30wYc5q
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر بعد الكوبون: 4.59$ !!
تخفيض لجهاز GF07 GPS Tracking Locator للسيارات !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2xJNBHN
الكوبون: GB018DEAL
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 6/128GB, نسخة عالمية
السعر بعد الكوبون: 619.99$ !!
تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Gbq4Ej
الكوبون: GB7PRO6DP
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
ماوس وايرلس
السعر بعد الكوبون: 2.59$ !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/32oEtX9
الكوبون: GB021DEAL
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 3/32GB
السعر بعد الكوبون: 137.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2YuMPdy
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBN7332BLACK
Gearbest
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
السعر: 189.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2LP59dS
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نصف السعر
السعر (الإجمالي): 12.24$ !!
تخفيض لكاميرة المراقبة FLOUREON 1080P + بطاقة الذاكرة Netac P500 بسعة 32GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/30wYc5q
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر بعد الكوبون: 4.59$ !!
تخفيض لجهاز GF07 GPS Tracking Locator للسيارات !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2xJNBHN
الكوبون: GB018DEAL
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 6/128GB, نسخة عالمية
السعر بعد الكوبون: 619.99$ !!
تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Gbq4Ej
الكوبون: GB7PRO6DP
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
ماوس وايرلس
السعر بعد الكوبون: 2.59$ !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/32oEtX9
الكوبون: GB021DEAL
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 3/32GB
السعر بعد الكوبون: 137.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2YuMPdy
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBN7332BLACK
Gearbest
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia