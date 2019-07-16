تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 17 جويلية 2019

نسخة 2/32GB
السعر: 89.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/32oE9rz
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 6/64GB باللون الأزرق من جديد
السعر بعد الكوبون: 288.99$ (258.57euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XFVSv7
الكوبون: MI9T64BLUE
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 6/128GB, اللون الأزرق ..
السعر بعد الكوبون: 315.99$ (282.82euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2NWkEU0
الكوبون: GBMI9T800
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
رام/ات 4/32GB
السعر: 32.99$ !!
تخفيض لجهاز Flowfon F1 TV Box !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ShmE7T
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 3/32GB
السعر بعد الكوبون: 137.99$ (123.51euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2YuMPdy
الكوبون: GBN7332BLACK
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338913283718517&set=gm.1184265998442670&type=3&eid=ARCB7zWMZh1ICTJakTnkLluSrwaVxptfElbkvJj-8F4QLAL7yMXbku3Vr8lqjI5zinDq6POnns0fYiiz&ifg=1
نسخة 4/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 163.99$ (146.78euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Y5CSGs
الكوبون: GBN7464BLUE
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338911533718692&set=gm.1184264221776181&type=3&eid=ARCKJz2_ipe9hSaB1RzwTWriILk1F0VDWdBDJPrGsCFwqtJUzDRnBrjXO2Sq9BLZbboldbBW9oO3or0N&ifg=1
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
السعر: 89.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/32oE9rz
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 6/64GB باللون الأزرق من جديد
السعر بعد الكوبون: 288.99$ (258.57euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XFVSv7
الكوبون: MI9T64BLUE
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 6/128GB, اللون الأزرق ..
السعر بعد الكوبون: 315.99$ (282.82euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2NWkEU0
الكوبون: GBMI9T800
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
رام/ات 4/32GB
السعر: 32.99$ !!
تخفيض لجهاز Flowfon F1 TV Box !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ShmE7T
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 3/32GB
السعر بعد الكوبون: 137.99$ (123.51euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2YuMPdy
الكوبون: GBN7332BLACK
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338913283718517&set=gm.1184265998442670&type=3&eid=ARCB7zWMZh1ICTJakTnkLluSrwaVxptfElbkvJj-8F4QLAL7yMXbku3Vr8lqjI5zinDq6POnns0fYiiz&ifg=1
نسخة 4/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 163.99$ (146.78euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Y5CSGs
الكوبون: GBN7464BLUE
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338911533718692&set=gm.1184264221776181&type=3&eid=ARCKJz2_ipe9hSaB1RzwTWriILk1F0VDWdBDJPrGsCFwqtJUzDRnBrjXO2Sq9BLZbboldbBW9oO3or0N&ifg=1
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia