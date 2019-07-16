تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 17 جويلية 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
8
النقاط
2
العمر
20
محل الإقامة
setif
الجنس
ذكر
📌 نسخة 2/32GB 💙
💰 السعر: 89.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A 💪😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/32oE9rz
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

📌 نسخة 6/64GB باللون الأزرق من جديد 🔥💙
💰 السعر بعد الكوبون: 288.99$ (258.57euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T 🤩😁 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2XFVSv7
✂ الكوبون: MI9T64BLUE
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

📌 نسخة 6/128GB, اللون الأزرق .. 💙😍
💰 السعر بعد الكوبون: 315.99$ (282.82euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T ❤😎 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2NWkEU0
✂ الكوبون: GBMI9T800
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


📌 رام/ات 4/32GB 😍
💰 السعر: 32.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لجهاز Flowfon F1 TV Box 😁🙃 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2ShmE7T
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

📌 نسخة 3/32GB 😎
💰 السعر بعد الكوبون: 137.99$ (123.51euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 ❤💛 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2YuMPdy
✂ الكوبون: GBN7332BLACK
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338913283718517&set=gm.1184265998442670&type=3&eid=ARCB7zWMZh1ICTJakTnkLluSrwaVxptfElbkvJj-8F4QLAL7yMXbku3Vr8lqjI5zinDq6POnns0fYiiz&ifg=1
📌 نسخة 4/64GB, اللون الأزرق 🤩
💰 السعر بعد الكوبون: 163.99$ (146.78euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 ☺😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Y5CSGs
✂ الكوبون: GBN7464BLUE
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338911533718692&set=gm.1184264221776181&type=3&eid=ARCKJz2_ipe9hSaB1RzwTWriILk1F0VDWdBDJPrGsCFwqtJUzDRnBrjXO2Sq9BLZbboldbBW9oO3or0N&ifg=1


اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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