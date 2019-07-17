خدع و نصائح لاطالة عمر مستحضراتك التجميلية

I

Ines corner

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جويلية 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
20
محل الإقامة
Relizane
الجنس
أنثى
نصائح وخدع ذكية لإطالة عمر مستحضراتك التجميلية


بالتأكيد لا تتخلى أي امرأة عن شراء مجموعة كبيرة من مستحضرات التجميل وأدوات المكياج التي تًكلف مبالغ طائلة. ومع ذلك، قد تتعرض بعض منها للتلف أو تنفذ سريعًا. ما رأيك بالحصول على بعض النصائح والخدع الذكية التي تمكنك من أقصى استفادة لمستحضراتك التجميلية وأدوات المكياج.


جمعنا إليكِ أهم الخدع والنصائح التي ستساعدك على إطالة عمر مستحضرات التجميل وتوفير المال

من خلال هذا الفيديو اتمنى لكم مشاهدة ممتعة
.https://youtu.be/_VMIx7eBm6g
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top