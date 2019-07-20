تعرف على 5 طرق لاحتساب الاهلاك بطرق عملية وبسيطة

من اهم الطرق المستخدمة فى احتساب الاهلاك فى الحياة العملية

1- طريقة القسط الثابت

طريقة القسط الثابت من اسهل الطرق لحساب الاهلاك واكثرها استخدما فى الحياة العملية وفى هذة الطريقة يتم تخصيص تكلفة الاصل على سنوات الانتاج بالتساوى



2- طريقة القسط المتناقص







وهى يتم تحميل الفترات الاولى فى الانتاج با اعلى قيمة من قسط الاهلاك اى ان السنوات الاولى تتحمل اعلى قسط من الاهلاك ثم يبدء القسط بالتناقص فى السنوات الاخيرة



3- طريقة اعادة التقدير



وهى ابسط طرق لحساب الاهلاك وهى ان يقوم الخبير بتقييم الاصول الثابتة مرة اخرى وفرق التثييم نعمل به مخصص اهلاك فمثلا الة بالمنشأة قيمتها الدفترية 30000 وقد قيمها الخبير بمبلغ 25000 فا الخصص الواجب تكوينة هوا الفرق بين 30000 و 25000 يعنى المبلغ 5000



4- طريقة معدل النفاذ



تناسب هذة الطريقة الاصول التى تتعرض للنفاذ مثل ابار البترول والمناجم وطبقا لهذة الطريقة يتم الوصول الى قيمة الاهلاك عن طريق قسمة تكلفة الاصل الكلية على عدد الوحدات المقدر انتاجها من هذا الاصل كا اطنان البترول او الامطار المكعبة من الاحجار فا بنتج ما يسمى بمعدل الاستخدام اى تم ضرب هذا المعدل فى عدد الوحدات التى يتم انتاجها او استخرجها فى فترة معينة فنحصل على قيمة الاهل عن هذة الفترة



5- طريقة معدل اهلاك الساعة



وطبقا لهذة الطريقة يتم تقديم عدد الساعات التى ستعملها الالة خلال عمرها الانتاجى وبقسمة تكلفة الالة على عدد الساعات نصل الى معدل الاهلاك فى الساعه



وبضرب هذا المعدل فى عدد الساعات التى استخدمت فيه الالة خلال فترة معينة ينتج قسط الاهلاك الخاص بهذة الفترة