تخلصي من حشرات منزلك

yasamina
:: عضو منتسِب ::
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مكافحة الحشرات
يمكن مكافحة الحشرات عن طريق المحافظة على نظافة المنزل، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
التخلص من بقايا الطعام، وغسل الصحون والأواني، والأكواب، وأدوات المائدة بعد الاستخدام، وإحكام الإغلاق على بقايا الطعام قبل وضعها في سلة المهملات. الحفاظ على نظافة كافة المقاعد، والخزائن، والأرضيات، والحرص على جعلها خالية من مخلّفات الطعام. تنظيف المناطق التي خلف كلّ من: الفرن، والثلاجة، والأجهزة المنزليّة الأخرى. تنظيف المرحاض بشكل صحيح، والتخلّص من آثار البول والبراز. التأكّد من إغلاق جميع خزّانات الصرف الصحي، والمصارف الأخرى.
شركة مكافحة النمل الأبيض بالدمام
استخدام المواد العضوية
شركة مكافحة النمل الابيض بالقطيف
تُعرف المواد العضوية على أنها المواد غير الكيميائية بشكل عام، ويشمل ذلك استخدام رشاشات طبيعية مصنوعة منزلياً من الثوم، والفلفل، والبصل، والصابون، والملح وغيرها، واستخدام مواد مثل ماء الشعير للتخلص من الرخويات، ونمل الخشب، والديدان، والقوارض، والحشرات الأخرى، كما تعد المواد العضوية فعالة إلى حدٍ ما في المناطق الصغيرة مثل الحدائق المنزلية، بحيث تكون أعداد الحشرات منخفضة نسبياً؛ فهي نادراً ما تكون مجدية أو فعالة على مساحة أكبر.
المكافحة البيولوجيّة
شركة مكافحة حشرات القطيف
تُعرف المكافحة البيولوجيّة على أنّها عملية إدخال الحيوانات المفترسة، أو الطفيليات، أو الأمراض لمكافحة أنواع الحشرات الضارة؛ فَقد تمَّ التحكم الجزئي أو الكلي لحوالي 120 حشرة مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم باستخدام هذه الطريقة، بالإضافة إلى اعتماد المزارعين في العديد من المناطق على مبيدات الحشرات الميكروبية مثل: "Bacillus Thuringiensis"، والتي تُعدّ فعّالة ضد بضعة أنواع من اليرقات.
المكافحة الكيماوية
شركة مكافحة حشرات بالدمام
هناك الآلاف من المبيدات الكيميائية المستخدمة اليوم في المنازل، والمكاتب، والمتاجر، والمزارع وأماكن أخرى، ولكنّها تُعد خطرةً؛ لأنها تسبّب تلوّث الأرض، والهواء، والغذاء، والماء، وفي بعض الأحيان تكون خطرة جداً على الأشخاص الذين يستخدمونها، وعلى الكائنات الحية الأخرى المحيطة أيضاً، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار قراءة الملصق الموجود على المبيد الحشري، وتجنب تلويث الطعام، والشراب، والأواني وغيرها.شركة مكافحة حشرات بحفر الباطن
يمكن مكافحة الحشرات عن طريق المحافظة على نظافة المنزل، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
التخلص من بقايا الطعام، وغسل الصحون والأواني، والأكواب، وأدوات المائدة بعد الاستخدام، وإحكام الإغلاق على بقايا الطعام قبل وضعها في سلة المهملات. الحفاظ على نظافة كافة المقاعد، والخزائن، والأرضيات، والحرص على جعلها خالية من مخلّفات الطعام. تنظيف المناطق التي خلف كلّ من: الفرن، والثلاجة، والأجهزة المنزليّة الأخرى. تنظيف المرحاض بشكل صحيح، والتخلّص من آثار البول والبراز. التأكّد من إغلاق جميع خزّانات الصرف الصحي، والمصارف الأخرى.
شركة مكافحة النمل الأبيض بالدمام
استخدام المواد العضوية
شركة مكافحة النمل الابيض بالقطيف
تُعرف المواد العضوية على أنها المواد غير الكيميائية بشكل عام، ويشمل ذلك استخدام رشاشات طبيعية مصنوعة منزلياً من الثوم، والفلفل، والبصل، والصابون، والملح وغيرها، واستخدام مواد مثل ماء الشعير للتخلص من الرخويات، ونمل الخشب، والديدان، والقوارض، والحشرات الأخرى، كما تعد المواد العضوية فعالة إلى حدٍ ما في المناطق الصغيرة مثل الحدائق المنزلية، بحيث تكون أعداد الحشرات منخفضة نسبياً؛ فهي نادراً ما تكون مجدية أو فعالة على مساحة أكبر.
المكافحة البيولوجيّة
شركة مكافحة حشرات القطيف
تُعرف المكافحة البيولوجيّة على أنّها عملية إدخال الحيوانات المفترسة، أو الطفيليات، أو الأمراض لمكافحة أنواع الحشرات الضارة؛ فَقد تمَّ التحكم الجزئي أو الكلي لحوالي 120 حشرة مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم باستخدام هذه الطريقة، بالإضافة إلى اعتماد المزارعين في العديد من المناطق على مبيدات الحشرات الميكروبية مثل: "Bacillus Thuringiensis"، والتي تُعدّ فعّالة ضد بضعة أنواع من اليرقات.
المكافحة الكيماوية
شركة مكافحة حشرات بالدمام
هناك الآلاف من المبيدات الكيميائية المستخدمة اليوم في المنازل، والمكاتب، والمتاجر، والمزارع وأماكن أخرى، ولكنّها تُعد خطرةً؛ لأنها تسبّب تلوّث الأرض، والهواء، والغذاء، والماء، وفي بعض الأحيان تكون خطرة جداً على الأشخاص الذين يستخدمونها، وعلى الكائنات الحية الأخرى المحيطة أيضاً، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار قراءة الملصق الموجود على المبيد الحشري، وتجنب تلويث الطعام، والشراب، والأواني وغيرها.شركة مكافحة حشرات بحفر الباطن